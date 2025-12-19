Tin nhắn gửi "cục zàng" lúc 0 giờ thủ môn Trần Trung Kiên sau trận thắng Thái Lan làm lộ một chuyện hết hồn

Thông tin U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 U22 Thái Lan, chính thức giành HCV SEA Games 33 đang "nóng" hơn bao giờ hết. Người hâm mộ Việt Nam đã có một đêm vỡ òa, bùng nổ với chiến thắng. Trên mạng xã hội là liên tiếp những chủ đề xoay quanh sự kiện này. Không nằm ngoài niềm vui, Tina Thảo Thi còn gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với thủ môn Trần Trung Kiên.

Nhà sáng tạo nội dung triệu view còn đăng cùng caption: "Có thể là sỉ tới cuối đời mấy bà ơi. Việt Nam vô địch".

Tina Thảo Thi đăng tải hình ảnh tin nhắn với thủ môn Trần Trung Kiên. Nguồn: Tina Thảo Thi.

Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, Trần Trung Kiên khoe thành tích xuất sắc - giành HCV SEA Games 33 cùng đồng đội, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tina Thảo Thi.

Tuy nhiên, đoạn hội thoại nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười khi người nhận tin nhắn lại tỏ ra… không biết Trung Kiên chính là thủ môn thi đấu trong trận Chung kết tối qua: “Ủa, em có ở bên Thái Lan không ‘cục vàng’? Cái này em có tham gia không”.

Không vòng vo, nam thủ môn sinh năm 2003, flex ngay bằng ảnh chụp selfie với chiếc huy chương vàng cùng dòng tin nhắn "hờn dỗi nhẹ": "Có thật sự là coi không".

Đảm nhận vai trò bắt chính của đội tuyển U2 2 Việt Nam tại SEA Games 33, Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý khi chơi khá hay trong khung gỗ. Ảnh: Phạm Huyền.

Anh chàng tự hào khoe tấm HCV. Ảnh: FBNV.

Ngay lập tức những chia sẻ này nhanh chóng viral trên mạng xã hội khi cả Tina Thảo Thi và Trần Trung Kiên đều là những gương mặt nổi tiếng, được quan tâm. Đáng nói, trước đó trên trang cá nhân, Tina Thảo Thi liên tục đăng clip, bài viết ghi lại khoảnh khắc theo dõi trận đấu, cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi, thậm chí trêu đùa: “Có thật sự coi không”, “Ngại giùm Tina luôn á”…

Bởi thế, nhiều người cũng có chung câu hỏi với Trần Trung Kiên là "có thật sự coi không", "ngại hết cả Tina Thảo Thi",... Song, ngay phía bên dưới phần bình luận, Tina Thảo Thi đã lên tiếng giải thích. Sự thật đoạn tin nhắn này không phải là giữa Trần Trung Kiên và Tina Thảo Thi và là giữa Trần Trung Kiên và trợ lý của Tina Thảo Thi - bé Hai (tên thật là Đăng Khôi, anh chàng sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 115 nghìn follower, thường xuyên xuất hiện trong các clip cùng Tina Thảo Thi).

"Trời ơi, mấy chị khoan đánh giá, cái tin nhắn này là của con bé Hai, bé Hai vô giải thích dùm mẹ đi", Tina Thảo Thi vội lên tiếng khi có nhiều người hiểu lầm.

Bé Hai cũng vội vàng vào giúp Tina Thảo Thi "giải oan": "Em trai em nhắn với em, em chụp cho mẹ (Tina Thảo Thi - PV) đó cả nhà".

Ảnh chụp màn hình.

Đây mới thực sự là người nhắn tin cho Trần Trung Kiên sau chiến thắng tối qua (áo đen bên phải). Ảnh: FBNV.

Hiện tại, đoạn tin nhắn này vẫn đang viral trên mạng xã hội, và nhiều người cũng đang hiểu lầm đây là tin nhắn giữa Tina Thảo Thi và Trần Trung Kiên. Nhiều fanpage khi đăng tải cũng đã đính chính đây là trợ lý của Tina Thảo Thi chứ không phải nam TikToker.

"Cứ tưởng chị là người được thủ môn Trần Trung Kiên gửi ảnh selfie cùng HCV nhưng không phải nha", "Chuyến này ngại hết cả Tina, sau chú thích rõ ràng nha mẹ ơi", "Sao mà mắc cười dữ vậy, clip trước thấy đăng đang coi mà sau lại bảo không nhận ra Trung Kiên thì hài lắm, hóa ra là bé trợ lý",... là những bình luận của cư dân mạng.

Sự hồn nhiên, chân thật của nam thủ môn Gen Z cũng khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, quê Hưng Yên, trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1,91m cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như chức vô địch U23 Đông Nam Á và mới nhất là HCV SEA Games 33, trong đó Trung Kiên đảm nhận vai trò bắt chính và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ.

Về phía Tina Thảo Thi, TikToker là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng với những nội dung gần gũi, hài hước, tích cực, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.