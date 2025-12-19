Ra mà xem khách Tây làm gì giữa lúc Việt Nam vô địch!

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không chỉ người Việt, tối 18/12, nhiều vị khách nước ngoài cũng xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, hoà mình trọn vẹn vào bầu không khí cuồng nhiệt.

Tối 18/12, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan để chính thức giành ngôi vô địch SEA Games 33, hàng nghìn người dân tại Hà Nội và TP.HCM đã đồng loạt đổ ra đường ăn mừng. Các tuyến phố trung tâm nhanh chóng rực đỏ sắc cờ Tổ quốc, tiếng reo hò, tiếng còi xe vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động kéo dài suốt nhiều giờ.

Giữa dòng người nườm nượp, các cổ động viên hô vang khẩu hiệu quen thuộc "Việt Nam vô địch", gọi tên những khoảnh khắc tự hào của bóng đá nước nhà. Và trong biển người ấy, không khó để bắt gặp những gương mặt ngoại quốc cũng đang hoà chung nhịp đập cảm xúc.

Nhiều nhóm khách Tây tỏ ra vô cùng hào hứng khi tham gia "đi bão" cùng người Việt. Họ không đứng ngoài quan sát mà thực sự nhập cuộc: có người cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, có người đeo băng rôn ghi dòng chữ "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch", thậm chí còn buộc băng rôn lên trán hay khoác trên vai.

Điểm chung dễ nhận thấy ở những vị khách này là nụ cười rạng rỡ và tinh thần phấn khích lan toả. Họ hào hứng hô theo, vẫy tay, chụp ảnh, quay video và tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng cùng người dân bản địa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới dường như không còn, tất cả cùng chung một cảm xúc: niềm vui khi Việt Nam lên ngôi vô địch.

Nhiều người Việt đi đường cũng không ngần ngại giao lưu, chào hỏi, giơ tay bắt nhịp cùng các vị khách nước ngoài, tạo nên những hình ảnh vừa sôi động vừa dễ mến giữa lòng phố xá đông đúc.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên du khách quốc tế hào hứng tham gia "đi bão" cùng người Việt. Trước đó, trong nhiều chiến thắng của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, hình ảnh khách Tây cầm cờ đỏ sao vàng, reo hò giữa biển người ăn mừng đã trở nên quen thuộc. Với nhiều du khách, đó không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là trải nghiệm văn hoá đặc biệt - nơi họ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt, giàu cảm xúc và tinh thần gắn kết rất riêng của Việt Nam.

Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua trong một đêm ăn mừng, cũng đủ để lại ấn tượng đẹp về một Việt Nam nồng nhiệt, hiếu khách và luôn sẵn sàng sẻ chia niềm vui với bất kỳ ai đang hiện diện trên mảnh đất này.

Theo Châu Anh

