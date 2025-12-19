176 cây vàng, sổ đỏ khách sạn và biệt thự, kim cương, tiền tỷ trong 4 đám cưới khủng năm 2025

Năm 2025 khép lại với hàng loạt đám cưới không chỉ gây chú ý bởi quy mô hoành tráng, dàn khách mời đình đám mà còn gây choáng vì mức hồi môn được công khai. Từ hàng trăm cây vàng và kim cương, hàng chục sổ đỏ đến tiền mặt trị giá tiền tỷ, mỗi lễ cưới đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Những món quà này không chỉ thể hiện tiềm lực kinh tế của gia đình 2 bên mà còn phản ánh văn hóa cưới hỏi, cho thấy tình cảm của ba mẹ và người thân dành cho con cái, mong các con có thể dùng của hồi môn để khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân sung túc.

Quà cưới tính 50 tỷ khi ái nữ tập đoàn xây dựng lấy thiếu gia nhà buôn vàng

“Mở bát” đám cưới khủng năm 2025 là hỷ sự của cô dâu Kiều Diễm - ái nữ của tập đoàn xây dựng ở Hậu Giang (nay là Cần Thơ) và chú rể Trung Nhân - thiếu gia nhà buôn vàng nức tiếng Cần Thơ.

Trong ngày đón con dâu, mẹ Trung Nhân đã mang sính lễ khủng đi hỏi vợ cho con trai. Đó là 2 sổ đỏ của một khách sạn đang hoạt động ở trung tâm thành phố Cần Thơ và một căn biệt thự trị giá 19 tỷ. Ngoài ra, gia đình chú rể còn tặng cặp đôi 600 triệu tiền mặt nạp tài, 100 cây vàng thỏi, 20 cây vàng trang sức, 1 bộ trang sức kim cương 5 món.

Ước tính riêng trị giá sinh lễ (tính tại thời điểm tháng 1/2025) lên tới 50 tỷ đồng.

Một số món quà cưới mà gia đình chú rể mang đi hỏi vợ cho con trai (Nguồn: @haotruongmakeup)

Về phần nhà gái, cô dâu Kiều Diễm là ái nữ của một tập đoàn xây dựng tại Hậu Giang (cũ). Dù không công bố quà hồi môn của bố mẹ trao khi về nhà chồng, nhưng những hình ảnh của lễ đính hôn cũng phần nào hé lộ cơ ngơi của nhà gái.

Cơ ngơi nhà gái (Ảnh: Kelvin Đoàn)

Ái nữ miền Tây được tặng 25 cây vàng và 100 con chồn hương

Tháng 5/2025 vừa qua, đám cưới của Nhật Huy (sinh năm 2000) và Thảo Linh (sinh năm 2003) tại Cà Mau đã làm dậy sóng mạng xã hội bởi sự hoành tráng và những món quà hồi môn độc đáo.

Trong lễ cưới, gia đình cô dâu đã trao tặng cho Thảo Linh và Nhật Huy của hồi môn gồm 100 con chồn hương đang trong độ tuổi sinh sản, với tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đây là món quà mang tính định hướng nghề nghiệp, bởi gia đình cô dâu có truyền thống nuôi chồn hương từ năm 2019 và sở hữu trang trại lớn ở địa phương.

Bố mẹ cô dâu xúc động khi tặng quà cưới cho 2 con (Nguồn: @sangle.makeupartist - Phù Thủy Make Up)

Ông Hồng Chí Tâm, ba của cô dâu chia sẻ rằng việc tặng 100 con chồn hương làm của hồi môn không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự định hướng nghề nghiệp cho vợ chồng trẻ. Dù vợ chồng con gái tiếp nối nghề nuôi chồn hương của gia đình hay bán đi ông đều ủng hộ.

Ngoài ra bố mẹ cô dâu còn tặng cho 2 con 25 cây vàng, cùng với 200 triệu đồng tiền mặt, cổ phần nuôi hàu trị giá 300 triệu đồng và nhiều bất động sản có giá trị lớn. Bố mẹ vợ tặng riêng con rể 1 chiếc nhẫn kim cương 5 ly 4.

Trong lễ trao của hồi môn, mẹ của cô dâu đã khiến cả hôn trường xúc động khi chia sẻ: "Ba mẹ sợ sau này về già quên tên, quên tuổi của con nên ngay khi con chào đời, ba mẹ đã mua, tiết kiệm, tích cóp mỗi ngày một ít, từ dây chuyền tuổi Mùi đến những món đồ khắc tên con...".

Về phía nhà trai cũng không phải dạng vừa. Gia đình chú rể Nhật Huy mang bộ sính lễ gồm trang sức kim cương và 10 cây vàng cùng với 200 triệu đồng tiền mặt đi hỏi vợ cho con trai.

Cặp đôi cùng ba mẹ 2 bên (Ảnh: NVCC)

21 cây vàng, hơn 2 tỷ tiền mặt và BĐS 4 tỷ đồng

Đầu tháng 6/2025, đám cưới của cô dâu An Thư (22 tuổi, đến từ Hậu Giang, nay là Cần Thơ) khiến nhiều người trầm trồ.

Nguyên nhân đầu tiên là từ nhan sắc trẻ trung của mẹ An Thư. Ở độ tuổi 39, cô Bích Liên nhận về nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Bên cạnh đó, khối tài sản hồi môn mà cả hai bên gia đình dành tặng cho 2 con cũng gây ấn tượng.

Ông bà sui gia 2 bên trong đám cưới An Thư, mẹ An Thư đứng thứ 2 từ phải sang (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ trên Dân trí, An Thư tiết lộ, nhà chồng đã trao tặng cô 5 cây vàng 24K; 1,3 tỷ tiền mặt; 1 cặp nhẫn cưới kim cương và đôi bông tai kim cương hơn 200 triệu đồng.

Về phần gia đình An Thư, bố mẹ cô dành tặng con gái của hồi môn 10 cây vàng 24K; 1 bộ trang sức kim cương trị giá 1,2 tỷ đồng; 1 tỷ đồng tiền mặt, 1 bất động sản 4 tỷ đồng. Đặc biệt, bố mẹ cô dâu còn tặng quà riêng cho con rể là 1 chiếc nhẫn vàng 24K.

Ngoài ra, gia đình 2 bên nội ngoại của Thư cũng gửi tặng đôi vợ chồng trẻ hơn 6 cây vàng và 300 triệu tiền mặt. Tổng cộng, giá trị quà cưới mà vợ chồng An Thư nhận được là hơn 10,5 tỷ đồng.

Những món quà cưới của cặp đôi

Cô dâu đội vương miện 10 cây vàng, nhận 1 tỷ tiền mặt, 3 sổ đỏ và vô số vàng, kim cương

Cũng trong tháng 6, đám cưới của cô dâu Hứa Mỹ Linh (TP.HCM) gây xôn xao vì nhan sắc xinh như búp bê cùng bộ trang sức độc đáo, quà cưới giá trị từ 2 bên gia đình.

Vợ chồng Hứa Mỹ Linh (Ảnh: NVCC)

Tiết lộ với Vietnamnet, Mỹ Linh cho hay, vợ chồng cô nhận được những món quà cưới giá trị từ hai bên gia đình gồm: 1 tỷ tiền mặt, 3 sổ đỏ đất mặt tiền, trang sức bằng vàng, kim cương,...

Ở thời điểm đó, Mỹ Linh chưa thống kê hết giá trị quà cưới nên không có con số cụ thể.

Riêng chiếc vương miện mà cô dâu Mỹ Linh đội trong ngày cưới cũng là một món quà từ gia đình nhà gái. Theo chia sẻ của cô dâu, vương miện được làm từ 10 cây vàng, do mẹ ruột cô - làm việc trong ngành kim hoàn - thiết kế và làm tặng con gái.

Cận cảnh nhan sắc cô dâu cùng chiếc vương miện độc đáo (Ảnh: Chau Quang Vinh ACADEMY)

Được biết không chỉ mẹ ruột mà gia đình chồng Mỹ Linh cũng kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn.

(Tổng hợp)