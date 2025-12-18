Chiều nay: Một nơi tại Việt Nam xuống 1 độ C, tuyết đã rơi!

Khoảng 15h30 chiều nay (18/12), tại đỉnh Fansipan (Lào Cai), khi nhiệt độ trên đỉnh chỉ còn dao động khoảng 1-2°C, nhiều du khách và người dân đã ghi nhận những hạt tuyết rơi nhẹ. Theo thông tin từ Sun World Fansipan Legend, đợt tuyết này không rơi dày, chỉ lác đác trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ tạo nên một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy phấn khích giữa mùa đông miền Bắc.

Video: Khoảnh khắc tuyết rơi tại đỉnh Fansipan trong chiều 18/12 (Nguồn: SW)

Đoạn video ghi lại cảnh tuyết rơi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mê xê dịch "đứng ngồi không yên". Với nhiều người, được tận mắt nhìn thấy tuyết rơi tại Việt Nam luôn là một trải nghiệm đặc biệt, hiếm có và đầy cảm xúc.

Theo dự đoán của nhiều người có kinh nghiệm theo dõi thời tiết tại khu vực này, nếu nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức lạnh sâu trong những ngày tới, rất có thể Fansipan sẽ lại bước vào một mùa đông tuyết trắng. Trên thực tế, suốt gần một tháng qua, đỉnh Fansipan đã liên tục ghi nhận sương muối, băng giá, nhiều khu vực bị phủ trắng vào sáng sớm.

Dựa trên quan sát từ những mùa tuyết lớn trước đây như 2019 hay 2021, tuyết tại Fansipan thường xuất hiện theo chu kỳ quen thuộc: ban đầu là những đợt rơi nhỏ, lác đác, sau đó dày hơn, đều hơn và có thời điểm phủ trắng cả đỉnh núi, tạo nên khung cảnh đặc biệt giữa lòng Tây Bắc.

Khung cảnh tuyết và băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan hồi tháng 1/2025 vừa qua (Ảnh: Đạt Cá Chép, Sun World Fansipan Legend)

(Ảnh: Đạt Cá Chép, Sun World Fansipan Legend)

Chính vì vậy, thời điểm này được xem là mùa đẹp để du khách phía Bắc lên Fansipan săn tuyết, săn mây và tận hưởng không khí Giáng sinh trên độ cao hơn 3.000m. Hiện tại, không khí Noel cũng đã hiện diện rõ nét trên đỉnh núi. Ba cây thông Giáng sinh đặc biệt được tạo nên hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên của núi rừng Tây Bắc như quả ngô, cành thông, hộp gỗ thông.

Được biết, sau thời gian bảo trì, cáp treo Fansipan đã chính thức hoạt động trở lại vào 13/12 vừa qua, và còn có ưu đãi đồng giá vé cáp treo 500.000 đồng/vé dành cho du khách mang quốc tịch Việt Nam trong khoảng thời gian từ 13/12 đến 31/12/2025.

(Ảnh: Sun World Fansipan Legend)

Trong nhiều năm qua, đỉnh Fansipan là một trong số rất ít địa điểm tại nước ta nhiều lần chứng kiến tuyết rơi, khiến Fansipan trở thành điểm đến đặc biệt trong mùa đông. Chính điều này đã khiến du khách từ khắp nơi luôn háo hức dõi theo từng đợt không khí lạnh, sẵn sàng lên đường chỉ để được một lần chạm tay vào tuyết trắng giữa núi rừng Tây Bắc.