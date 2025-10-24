Một địa điểm du lịch nổi tiếng đã có tuyết rơi!

Vài ngày gần đây, người dân và du khách tại Hokkaido (Nhật Bản) đã có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi bất ngờ đón tuyết rơi. Trong khi thời điểm này hàng năm là lúc dân tình đang háo hức hóng lá vàng lá đỏ mùa thu thì năm nay, những bông tuyết đầu tiên đã nhẹ nhàng phủ trắng mái nhà, cành cây và đường phố, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

(Ảnh: @steamfan1975)

Trận tuyết không quá dày nhưng đủ để khiến cư dân mạng "bùng nổ". Nhiều người có mặt ở Hokkaido đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc tuyết rơi và chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, X (Twitter)... Dưới những bức ảnh là hàng loạt bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng: "Mới tháng 10 mà đã có tuyết rồi sao?", "Hokkaido đúng là vùng đất đặc biệt nhất của Nhật Bản", hay "Lá vàng chưa kịp rụng, tuyết đã về".

Theo các bản tin thời tiết địa phương, tuyết rơi sớm như năm nay là hiện tượng ít gặp, phản ánh phần nào những biến đổi khí hậu đang diễn ra. Hokkaido vốn nổi tiếng là vùng có mùa đông dài và lạnh nhất Nhật Bản, tuy nhiên thường phải đến giữa tháng 11 hoặc đầu tháng 12 mới đón đợt tuyết đầu tiên. Chính vì vậy, việc tuyết rơi ngay giữa tháng 10 đã khiến người dân địa phương lẫn khách du lịch không khỏi ngạc nhiên.

(Ảnh: Melvin Tan Avg)

(Ảnh: Melvin Tan Avg)

(Ảnh: Melvin Tan Avg)

(Ảnh: Melvin Tan Avg)

Hokkaido từ lâu đã là điểm đến mơ ước của du khách khắp thế giới. Nơi đây nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành và bốn mùa rõ rệt. Mùa thu, toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi màu vàng, đỏ rực của những rừng phong và bạch quả. Còn mùa đông, Hokkaido trở thành thiên đường tuyết trắng với các khu trượt tuyết hàng đầu như Niseko, Rusutsu hay Furano, cùng Lễ hội tuyết Sapporo lừng danh thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngoài phong cảnh, ẩm thực Hokkaido cũng là một trong những yếu tố níu chân du khách. Từ hải sản tươi sống như cua hoàng đế, nhím biển, sò điệp cho đến món súp cà ri cay nồng hay kem sữa Hokkaido béo ngậy - tất cả tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn cả vị giác lẫn cảm xúc.

(Ảnh: tampamagazines.com)

Trận tuyết đầu mùa năm nay, dù đến sớm hơn dự kiến, lại vô tình mang đến cho Hokkaido một vẻ đẹp rất riêng: nơi mà sắc thu chưa tàn, tuyết đông đã ghé. Có lẽ, chính sự bất ngờ ấy đã khiến những bức ảnh chụp Hokkaido những ngày này tràn ngập trên mạng xã hội, và thêm một lần nữa, vùng đất cực Bắc Nhật Bản lại khiến cả thế giới phải trầm trồ vì vẻ đẹp vượt ngoài khuôn khổ của thời gian.