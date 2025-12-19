Điều Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chưa từng che giấu!

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của ca sĩ Mỹ Tâm không hề giảm nhiệt mà ngày càng được công chúng yêu mến. Từ khi tham gia showbiz, nữ ca sĩ sinh năm 1981 chưa từng công khai mối quan hệ nào với công chúng. Trong suốt 8 năm qua, Mỹ Tâm vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Mai Tài Phến.

Mới đây, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Tài. Ở dự án lần này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò là nhà sản xuất phim điện ảnh, Mai Tài Phến là đạo diễn. Đây không phải lần đầu tiên cả hai cùng hợp tác làm dự án nghệ thuật. Vào năm 2017, Mỹ Tâm và đàn em kém 10 tuổi hợp tác lần đầu tiên trong MV Đừng hỏi em. Sau đó, cả hai tiếp tục cùng tham gia bộ phim Chị trợ lý của anh vào năm 2019.

Cư dân mạng cho rằng mối lương duyên của cặp đôi nảy nở từ năm 2017. Trong suốt 8 năm qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn hẹn hò, bị soi rổ hint đáng ngờ. Sự gắn bó lâu dài ấy khiến khán giả không khỏi tò mò, liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi. Tuy nhiên, cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ mà thoải mái xuất hiện cùng nhau, thậm chí là tương tác thân mật mỗi khi xuất hiện.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm gây chấn động khi cùng hợp tác trong dự án phim Tài. Ảnh: FBNV

Cả hai từng hợp tác trong MV Đừng hỏi em, phim Chị trợ lý của anh. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: FBNV

Trong dịp Tết 2022, netizen từng bàn tán rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm. Tháng 2.2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm từng "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

8 năm qua, netizen không ít lần tóm loạt hint yêu đương của Mỹ Tâm và đàn em kém tuổi. Ảnh: FBNV

Về gu bạn trai, ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ "say bye" mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài Phến chia sẻ với chúng tôi: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.

Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".