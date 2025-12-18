Nam nhạc sĩ mua 2 căn nhà nhờ 1 bài hit: Ly hôn, mẹ buồn tới nỗi nhập viện, 42 tuổi đỗ đại học

Mua 2 căn nhà nhờ 1 bài hít, 42 tuổi đỗ đại học

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TPHCM. Anh từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM. Anh bắt đầu sáng tác từ thời sinh viên và nổi tiếng với các bài: Người thầy, Vầng trăng khóc, Đêm trăng tình yêu, Ngôi nhà hoa hồng.

Nhiều bài hát của anh đóng đinh trong sự nghiệp các ca sĩ như Cao Thái Sơn (Con đường mưa), Khánh Phương (Chiếc khăn gió ấm), Akira Phan (Mùa đông không lạnh), Nam Cường (Bay giữa Ngân Hà), Bảo Thy - Quang Vinh (Ngôi nhà hoa hồng), Hiền Thục (Nhật ký của mẹ).

Năm 2025, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh trở thành hiện tượng, với 7 tỷ lượt xem trên các nền tảng, được thể hiện bởi nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Chia sẻ trong chương trình The Khang Show, Nguyễn Văn Chung tiết lộ, nhờ bài hit này mà anh mua được 2 căn nhà cho cha và cho con trai.

Báo Người Lao Động trích lời kể của nam nhạc sĩ trong chương trình này rằng, anh đã mua được căn hộ cho cha, đúng nơi ông yêu thích, và gần đây nhất là mua nhà gần trường học cho con trai. "Con đi học thì nhà nên ở gần trường"- anh chia sẻ quan niệm giản dị nhưng thiết thực.

Nguyễn Văn Chung cũng rất thành công trong mảng nhạc thiếu nhi, với số lượng khoảng 300 bài. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận anh là Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Mới đây, tờ Vnexpress đưa tin, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Nhật ký của mẹ", đỗ đại học chính quy ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP HCM ở tuổi 42.

Theo đó, vài đúng ngày 20/11, anh nhận thông báo trúng tuyển với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi, đủ điều kiện nhập học vào tháng 12. Anh cho biết vui và bất ngờ bởi quá trình ôn luyện chỉ trong 1 tháng, trong khi lượng kiến thức cần nắm lại lớn.

Thời gian qua, Nguyễn Văn Chung bận nhiều dự án tại các trường học. Ban ngày đi làm, tối về anh qua nhà thầy giáo ôn bài, sau đó lại tự học đến khuya. "Với một người chưa từng được đào tạo bài bản về lý thuyết âm nhạc, chỉ học qua thực tế như tôi, đó là giai đoạn khá căng thẳng", Tờ Vnexpress trích lời nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Cũng theo lời nam nhạc sĩ thì anh xác định gác lại một số công việc, sắp xếp lại thời gian hợp lý để hòn thành khóa học 4 năm. “Tôi háo hức trở lại trường bởi bạn bè hầu hết là Gen Z", nhạc sĩ nói thêm.

Ly hôn, mẹ buồn tới nỗi nhập viện

Về đời tư, tháng 8/2020, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức thông báo ly hôn vợ sinh năm 1988. Ít ai biết nhạc sĩ từng trải qua giai đoạn khủng hoảng cả tinh thần lẫn tài chính sau khi ly hôn.

"Tôi phải làm việc liên tục, mất ngủ suốt nhiều tháng để trang trải cuộc sống. Âm nhạc trở thành "phao cứu sinh", giúp tôi vượt qua những ngày kiệt quệ nhất" - nam nhạc sĩ chia sẻ trên báo Người Lao Động.

Nói trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" thừa nhận, vì chuyện anh ly hôn mà mẹ buồn đến mức nhập viện.

Ngồi tâm sự cùng Ngọc Lan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trầm ngâm: “Sau ly hôn ai cũng buồn và tổn thương hết. Tôi, vợ cũ và các con cũng vậy. Tôi suy nghĩ nhiều, trầm cảm, lo lắng nhiều. Đó đúng là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Đầu tiên tôi cảm thấy sao khoảng thời gian đó khó khăn dữ vậy, tôi không ngủ được mà cứ suy nghĩ trong mớ bòng bong. Tôi về nhà mẹ, ở trong phòng và bắt đầu sắp xếp lại tất cả, tạo thói quen mới. Lúc đó ba mẹ chưa biết nhiều, mẹ tôi trách không biết giữ gia đình.

Khoảng 2 - 3 tháng sau tôi tìm được hướng giải quyết rồi mới chia sẻ hết với mẹ. Lúc đó mẹ mới buồn, mẹ tôi buồn đến nỗi phải nhập viện.

Trong suốt một tháng đó tối nào tôi cũng vào viện với mẹ, chia sẻ với mẹ những suy nghĩ mà mình phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua và tôi đã chấp nhận điều đó. Từ đó hai mẹ con mới hiểu nhau hơn, tôi càng có thêm động lực để nâng cuộc sống mình lên".

Nam nhạc sĩ dự định tới khi con 18 tuổi mới nghĩ đến chuyện tái hôn.

Nam nhạc sĩ cùng con trai và con gái nuôi.

Từ khi trở về với cuộc sống độc thân, tác giả Nhật Ký Của Mẹ dành thời gian cho con trai và công việc sáng tác, anh cũng rất chăm chút ngoại hình và sức khỏe khi thường xuyên chia sẻ body rắn chắc nhờ chăm chỉ tập gym, đá bóng,...

Sau một lần đổ vỡ, nhiều người hâm mộ mong muốn nam nhạc sĩ sẽ lại tìm được nửa kia phù hợp hơn cho mình. Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định, sẽ đợi con 18 tuổi – đủ tuổi tự lập và trưởng thành thì mới tính đến chuyện đi bước nữa.

Báo Thanh Niên viết, Nguyễn Văn Chung hiện đang sống một mình tại căn hộ chung cư cao cấp để chuyên tâm sáng tác, tập trung sự nghiệp.

Dù đang là cái tên đắt show nhất nhì cả nước thì nam nhạc sĩ sinh năm 1983 khẳng định, anh vẫn giữ nhịp sống giản dị. Một ngày của anh xoay quanh việc đi làm, chờ con tan học ăn cơm cùng con, buổi chiều đá bóng và buổi tối sáng tác.