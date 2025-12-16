Vừa đến Việt Nam, khách Tây chọn ăn ngay 2 món: Dân mạng lập tức khen "chuẩn bài rồi"

Những câu chuyện "khách Tây trải nghiệm ẩm thực Việt" dường như chưa bao giờ hết hấp dẫn. Bởi chỉ cần một video ngắn, một bữa ăn giản dị nơi góc phố hay vài biểu cảm chân thật, là đủ để dân mạng bàn tán rôm rả.

Lần này cũng vậy, một đoạn clip ghi lại cảnh 2 vị khách nước ngoài ngồi trên vỉa hè Việt Nam, trước mặt không phải mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng phải đặc sản cầu kỳ, mà chỉ gói gọn trong đúng 2 món ăn và thức uống quen thuộc. Ấy thế mà, cộng đồng mạng lại dành cho họ những lời khen không tiếc.

Trong clip, hai vị khách Tây ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, giữa không gian hè phố rất Việt Nam. Xung quanh là tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện rì rầm và nhịp sống đời thường. Trên tay họ là ổ bánh mì nóng hổi, kẹp đầy nhân, cùng hai ly cà phê muối được đặt trên bàn. Họ vừa ăn, vừa nhâm nhi cà phê, vừa tỏ ra thích thú, liên tục gật gù, trao đổi với nhau bằng ánh mắt đầy hào hứng.

Sau khi clip được chia sẻ, phần bình luận đã nhanh chóng thu hút cư dân mạng Việt. Nhiều người không giấu được sự thích thú: "Chuẩn đúng bài rồi đó!". Hoá ra, 2 món mà cặp khách Tây lựa chọn chính là bánh mì - biểu tượng ẩm thực đường phố Việt Nam, và cà phê muối - thức uống tưởng lạ mà quen, đang ngày càng được nhiều du khách quốc tế yêu thích.

Bánh mì Việt Nam vốn chẳng còn xa lạ trên bản đồ ẩm thực thế giới. Nhưng điều khiến món ăn này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở chiếc bánh giòn rụm hay phần nhân đầy đặn, mà ở cách nó gắn liền với đời sống thường ngày của người Việt. Một ổ bánh mì có thể là bữa sáng vội vàng, bữa trưa gọn nhẹ hay bữa xế lót dạ giữa buổi. Ngồi ăn bánh mì ở vỉa hè, nghe tiếng phố xá xung quanh, với nhiều người Việt, đó là một thói quen rất đỗi bình thường. Và khi khách Tây chọn bánh mì, dường như họ cũng đang chạm vào một phần rất thật của nhịp sống nơi đây.

Còn cà phê muối - cái tên nghe qua có phần lạ tai - lại là câu chuyện thú vị khác. Không ngọt nhiều như cà phê sữa, cũng không đậm đắng như cà phê đen, cà phê muối là sự cân bằng tinh tế giữa vị mặn nhẹ, vị béo và hương cà phê rang xay đậm đà. Ngụm đầu tiên có thể khiến người ta ngạc nhiên, nhưng càng uống càng dễ "nghiện". Với nhiều du khách, cà phê muối không chỉ là một thức uống, mà là trải nghiệm vị giác rất Việt: giản dị, sáng tạo và không ngừng biến hoá.

Có lẽ vì thế mà dân mạng mới đồng loạt khen 2 vị khách Tây "chọn món quá chuẩn". Không phải vì bánh mì hay cà phê muối là món đắt đỏ hay hiếm có, mà bởi đó là những thứ đại diện rõ nét cho tinh thần ẩm thực Việt Nam: gần gũi, đời thường nhưng đủ sức để khiến người ta nhớ mãi. Và đôi khi, chỉ cần ngồi xuống một góc hè phố, cắn một miếng bánh mì, nhấp một ngụm cà phê muối, thế là đã đủ để hiểu vì sao Việt Nam lại khiến nhiều du khách yêu đến vậy.

