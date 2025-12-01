Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cạnh tranh kiểu tỷ phú: Elon Musk và Jeff Bezos đua nhau mang trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo

16-12-2025 - 00:45 AM | Lifestyle

Trong làn sóng AI bùng nổ, nhu cầu sử dụng trung tâm dữ liệu đang cao hơn bao giờ hết.

Cạnh tranh kiểu tỷ phú: Elon Musk và Jeff Bezos đua nhau mang trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo- Ảnh 1.

Elon Musk (trái) và và Jeff Bezos (phải) cạnh tranh trong lĩnh vực mới: trung tâm dữ liệu không gian - Ảnh: Pascal Le Segretain/Getty; John Shearer/Getty.

Cuộc đua chinh phục không gian giữa Jeff Bezos và Elon Musk đang bước sang một chương mới, khi cả hai tỷ phú công nghệ cùng hướng tầm nhìn vào việc đưa các trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo. Thay vì chỉ cạnh tranh ở lĩnh vực phóng tên lửa tái chế được hay cung cấp Internet vệ tinh, Blue Origin và SpaceX được cho là đang tìm cách biến không gian thành hạ tầng điện toán cho kỷ nguyên AI.

Theo The Wall Street Journal , đội ngũ của Blue Origin đã âm thầm nghiên cứu công nghệ trung tâm dữ liệu trong không gian hơn một năm qua. Ở chiều ngược lại, SpaceX được cho là đang chuẩn bị các phiên bản Starlink nâng cấp, có khả năng mang theo tải trọng điện toán AI, mở ra khả năng xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo.

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh làn sóng AI bùng nổ. Theo một báo cáo gần đây của Pew Research Center , hiện có khoảng 4.000 trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang hoạt động hoặc trong quá trình xây dựng. Trong khi đó, theo công ty tư vấn quản lý McKinsey, các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu được dự báo sẽ chi khoảng 6,7 nghìn tỷ USD đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu về năng lực tính toán.

Báo cáo của Journal cho biết việc triển khai các vệ tinh mang khả năng điện toán AI đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, cũng như chi phí tài chính lớn cho việc phóng các thiết bị này lên không gian. Tuy nhiên, sự hiện diện của các trung tâm dữ liệu ngoài không gian có thể giúp giảm áp lực khai thác lượng năng lượng khổng lồ trên Trái Đất phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình AI.

Theo các dự báo, tỷ trọng điện năng mà trung tâm dữ liệu sử dụng tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài năm tới.

Việc đưa trung tâm dữ liệu ra không gian được xem là một hướng đi tiềm năng nhằm giảm gánh nặng năng lượng trên Trái Đất, dù vẫn tồn tại nhiều rào cản về chi phí phóng và thách thức kỹ thuật. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng khi chi phí vệ tinh và tên lửa tiếp tục giảm, ý tưởng này đang dần trở nên khả thi hơn.

Không chỉ Bezos và Musk, các tập đoàn công nghệ lớn cũng đang tham gia cuộc chơi. Hợp tác với Planet Labs, Google đã công bố kế hoạch thử nghiệm các vệ tinh AI chạy bằng năng lượng mặt trời, dự kiến phóng vào đầu năm 2027. Điều này cho thấy trung tâm dữ liệu ngoài không gian không còn là ý niệm viễn tưởng, mà đang dần trở thành một hướng phát triển nghiêm túc trong chiến lược hạ tầng AI toàn cầu.

Cảnh tượng hàng trăm tay đua "khủng" đổ đèo, băng dốc thẳng đứng trên cung đường Sơn Tiên

Theo Kim

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đám cưới hé lộ dinh thự "khủng" nhất Phan Thiết - cô dâu là ái nữ tập đoàn nghìn tỷ kín tiếng nhất Việt Nam

Đám cưới hé lộ dinh thự "khủng" nhất Phan Thiết - cô dâu là ái nữ tập đoàn nghìn tỷ kín tiếng nhất Việt Nam Nổi bật

Đỗ Mỹ Linh cùng Chủ tịch Hà Nội FC vi vu du lịch giữa nghi vấn Hoa hậu mang bầu con thứ 2

Đỗ Mỹ Linh cùng Chủ tịch Hà Nội FC vi vu du lịch giữa nghi vấn Hoa hậu mang bầu con thứ 2 Nổi bật

Đại gia Nhật sẵn sàng rót 5.000 tỷ đồng đầu tư cho "tân binh" rạp chiếu phim Việt, đường đua trong nước đang khốc liệt cỡ nào?

Đại gia Nhật sẵn sàng rót 5.000 tỷ đồng đầu tư cho "tân binh" rạp chiếu phim Việt, đường đua trong nước đang khốc liệt cỡ nào?

00:05 , 16/12/2025
Sống tối giản ở tuổi 50: Tôi chỉ giữ đúng 30 món trong nhà và sống bình yên hơn hẳn

Sống tối giản ở tuổi 50: Tôi chỉ giữ đúng 30 món trong nhà và sống bình yên hơn hẳn

23:48 , 15/12/2025
Về hưu với mức lương 13 triệu mỗi tháng, vợ chồng tôi cứ tưởng thế là đủ cho tới khi các con liên tiếp gửi cháu về

Về hưu với mức lương 13 triệu mỗi tháng, vợ chồng tôi cứ tưởng thế là đủ cho tới khi các con liên tiếp gửi cháu về

23:41 , 15/12/2025
Nam ca sĩ có nhà từ Việt Nam đến Mỹ: 41 tuổi chưa vợ, muốn cưới 1 người như "tình cũ" của Trấn Thành

Nam ca sĩ có nhà từ Việt Nam đến Mỹ: 41 tuổi chưa vợ, muốn cưới 1 người như "tình cũ" của Trấn Thành

23:12 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên