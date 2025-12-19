Chế Linh U90 tới tận Hà Giang: "Tôi thấy sướng lắm"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã đặt chân tới Hà Giang, mảnh đất nằm ở địa đầu Tổ quốc. Như vậy, trong chuyến về Việt Nam lần này, Chế Linh đã thực hiện được mong muốn của mình là đi tham quan các địa danh trên khắp một rải đất nước từ Nam ra Bắc.

Chế Linh tại Hà Giang

Ông đã từ TP.HCM tới tận vùng đất mũi Cà Mau, ra tận đảo Phú Quốc rồi lại quay trở về Khánh Hòa để tới tháp Chàm thăm lại quê hương nơi ông sinh ra, lớn lên. Tiếp đó, Chế Linh bay ra Hà Nội gặp mặt khán giả ái mộ rồi từ đó di chuyển tới Ninh Bình và giờ là lên tận Hà Giang.

Chế Linh khiến nhiều khán giả vô cùng khâm phục vì thể lực, sức khỏe của ông ở tuổi U90, đi lại thoăn thoắt, di chuyển với lịch trình dày đặc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng để quay Vlog, trò chuyện cùng khán giả, giao lưu với người dân địa phương.

Thời tiết tại Hà Giang cuối năm khá lạnh nhưng Chế Linh vẫn tự tin bước ra ngoài trời. Ông hào hứng nói: "Từ Hà Giang, tôi đi tới Quản Bạ và đang đứng tại đèo Mã Pí Lèng. Tới đây thì đang kẹt xe nên tôi bước xuống đường để ngắm cảnh và trò chuyện với mọi người.

Tối nay, tôi tới Quản Bạ sẽ ở lại một đêm rồi mới lên trên đỉnh cao nhất của Hà Giang. Ai nhắc tới Hà Giang cũng phải nổi da gà. Trước khi tới đây mọi người cũng bảo tôi đi Hà Giang mệt lắm, không biết tôi có đủ sức khỏe để đi không.

Nhưng tôi vẫn quyết định đi Hà Giang vì đã hứa với khán giả rồi. Tôi cũng đã đi tới điểm cực Nam là đất mũi Cà Mau nên giờ phải đi tới điểm đầu tiên của đất nước chúng ta là cực Bắc.

Tôi tới đây mới thấy cảnh vật thật hùng vĩ, quên cả mệt mỏi. Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay đã được đến đây để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Hà Giang, nơi mà trước đây tôi mới chỉ được thấy trên báo đài.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Hà Giang. Cách đây mấy năm tôi từng tới Lào Cai rồi nhưng Hà Giang thì chưa".

Tối đến ở Quảng Bạ, Chế Linh được ở trong nhà sàn gỗ đậm chất miền núi Tây Bắc. Ông sung sướng thốt lên: "Tôi đang ở trong nhà gỗ đợi mấy bạn nướng đồ ăn để ăn. Tôi thấy sướng lắm vì không khí trong lành quá. Ngày mai, tôi sẽ lên đường đi một đoạn khá xa để tới điểm đầu đất nước là ngọn cờ Lũng Cú".