Con trai Chế Linh từ Mỹ về nước cưới chồng cho con gái, nhắc con rể 1 câu

11-12-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

Chế Phong hào hứng khoe con rể.

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã về nước để chuẩn bị cho đám cưới con gái ruột. Cả gia đình Chế Phong vui vẻ quây quần bên nhau rất đông đủ. Ai cũng nói cười rộn ràng.

Con trai Chế Linh từ Mỹ về nước cưới chồng cho con gái, nhắc con rể 1 câu- Ảnh 1.

Chế Phong ôm con gái

Con gái Chế Phong được nhận xét là xinh đẹp và nữ tính còn con rể nhìn khá hiền lành. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng, anh ôm con gái và nói: "Đây là con gái và cháu tôi chuẩn bị về nhà chồng, bên nội và bên ngoại. Bà nội và bà ngoại phải nói vô cùng có phước khi tiễn cả hai cháu gái về nhà chồng cuối năm nay, một cháu ngày 21 tháng 12, một cháu ngày 25 tháng 12.

Ngồi bên cạnh tôi là hai bà, bà lớn và bà út. Đám cưới của hai cháu cùng một chỗ luôn (cùng hệ thống), chỉ khác địa điểm".

Sau khi trò chuyện xong, Chế Phong cùng gia đình đi ăn ở một quán bình dân. Anh hào hứng khoe con rể: "Đây là con rể tương lai của tôi, rất dễ thương. Còn đây là con gái tôi. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi".

Anh còn nhắc con rể: "Ba có một đứa con gái duy nhất thôi đấy. Ba đang nói đó, con làm sao để coi được nha con".

Con trai Chế Linh từ Mỹ về nước cưới chồng cho con gái, nhắc con rể 1 câu- Ảnh 2.

Chế Phong khoe con rể

Ăn xong, Chế Phong cùng gia đình đi chợ mua sắm đồ cho đám cưới. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng, vui vẻ khi được về thăm quê hương, gia đình.

Chế Phong là một ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc bolero, trữ tình tại Việt Nam và hải ngoại, tên thật là Đinh Hữu Lộc, sinh năm 1973 tại Sài Gòn, là con trai của danh ca huyền thoại Chế Linh và là người con thứ năm trong gia đình, anh được thừa hưởng chất giọng trầm ấm, truyền cảm cùng phong thái biểu diễn lãng tử.

Sự nghiệp ca hát của anh được chú ý từ khá sớm với nhiều ca khúc được yêu thích, nhưng cuộc đời anh cũng gắn liền với những câu chuyện tình cảm phức tạp: anh đã trải qua ba cuộc hôn nhân chính thức.

Chế Phong được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu tiếp nối di sản của dòng nhạc bolero, anh vẫn duy trì sự nghiệp ca hát và được khán giả yêu mến.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Chế Linh

