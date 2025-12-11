Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

11-12-2025 - 18:36 PM | Lifestyle

Hình ảnh này của Tiên Nguyễn - con gái nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến nhiều người khá bất ngờ.

Dù đã diễn ra được khoảng 4 ngày, đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn được cư dân mạng bàn luận rôm rả. Ngày trọng đại của cô gây choáng vì sự sang trọng, quy tụ hàng loạt cái tên nổi tiếng.

Mới đây, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào đoạn clip từ tài khoản TikTok có tên Tiên Nguyễn. Trong video, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trang điểm đơn giản, cười đùa vui vẻ bên ông xã Justin Cohen và em trai Hiếu Nguyễn cùng di chuyển tới Đà Nẵng.

Dù là con gái cưng trong gia tộc giàu có top đầu Việt Nam nhưng Tiên Nguyễn lần này lại nhận được nhiều lời khen vì tính cách hòa đồng, dễ thương. Trên mạng xã hội, cô luôn xuất hiện với hình tượng quý cô sang chảnh, cá tính. Do đó, hình ảnh trái ngược trên TikTok mới đây khiến không ít netizen bất ngờ.

Hình ảnh xuất hiện giản dị của Tiên Nguyễn nhận được sự chú ý

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 1.

Cô cùng ông xã, em trai di chuyển tới Đà Nẵng để tổ chức lễ cưới lần thứ 2

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 2.
Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 3.
Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn luôn xuất hiện với trang phục chỉn chu và theo đuổi hình tượng sang chảnh

Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, Tiên Nguyễn sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới lần thứ hai tại Đà Nẵng vào ngày 12/12. Hôn lễ dự kiến diễn ra tại một khách sạn siêu sang – thuộc nhóm địa điểm xa xỉ bậc nhất thành phố biển.

Dù quy mô không lớn như tiệc cưới ở TP.HCM, nhưng lễ cưới lần này được đầu tư kỹ lưỡng, sang trọng và đảm bảo sự riêng tư tối đa. Khách mời chủ yếu là bạn bè thân thiết của cô dâu – chú rể cùng một số thành viên trong gia đình.

Hiện tại, cả hai đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho ngày trọng đại. Dàn khách mời cũng bắt đầu đổ về Đà Nẵng để nghỉ dưỡng và cùng chung vui với cặp đôi.

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 5.

Tiên Nguyễn sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới lần thứ hai tại Đà Nẵng vào ngày 12/12

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 6.

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 7.

Trước đó, vào ngày 7/12, hôn lễ của Tiên Nguyễn tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng

Chồng của Tiên Nguyễn - Justin Cohen là doanh nhân trong lĩnh vực quảng cáo, sinh ra tại Dubai, lớn lên ở Canada và tốt nghiệp hai học viện danh tiếng: BCIT và Vancouver Film School.

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô học Quản trị Kinh doanh tại TPHCM, sau đó lấy bằng thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London.

Hiện cô phụ trách nhiều hoạt động cộng đồng của IPP Group. Tiên Nguyễn đồng thời là em cùng cha khác mẹ với Louis Nguyễn và là gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, quen biết rộng trong giới giải trí.

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 8.

Tính cách thật sau vẻ hào nhoáng của ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 9.

Tiên Nguyễn và ông xã đã có thời gian yêu đương kín tiếng trước về kết hôn

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

