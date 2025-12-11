Triệu Vy giờ khổ đến vậy sao: Ăn quán vỉa hè, mặt mũi sưng húp

Thời gian qua, cuộc sống của Triệu Vy rơi vào cảnh bế tắc khi nhiều tài sản bị phong tỏa. Cô được cho biết đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, đến khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng) cũng không có tiền trả. Chưa kể, nữ diễn viên còn liên tục được nhắc tên trên MXH với nhiều thông tin gây sốc như mắc ung thư, qua đời cho đến các tranh cãi liên quan đến gia đình chồng cũ và hoạt động kinh doanh đen tối. Điều này khiến danh tiếng của Triệu Vy càng thêm hoen ố.

Đến ngày 10/12, cư dân mạng đã bắt gặp Triệu Vy ngồi ăn tại 1 quán vỉa hè. Trong hình ảnh do team qua đường ghi lại, nữ diễn viên có gương mặt sưng húp. Trên mạng xã hội, netizen bàn tán xôn xao về tình cảnh hiện tại của Triệu Vy. Nhiều khán giả bất ngờ, không nghĩ Triệu Vy lại tàn tạ nhan sắc, sa sút đến mức có ngày phải ngồi ăn uống ở quán lề đường. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách tuy khánh kiệt kinh tế, nhưng không khổ đến mức như công chúng tưởng tượng. Cô thi thoảng vẫn đi du lịch khắp nơi ở Trung Quốc. Về gương mặt sưng tấy của Triệu Vy là do cô tăng cân thấy rõ từ tháng 3 năm nay.

Triệu Vy đi quán vỉa hè và bị người hâm mộ bắt gặp. Team qua đường cho biết nữ diễn viên có gương mặt sưng húp khó tin trong lần hiếm hoi lộ diện này

Vào tháng 3, Triệu Vy cũng đã để lộ dấu hiệu tăng cân, xuống sắc thấy rõ

Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Theo tờ Sinchew, Triệu Vy muốn đoạn tuyệt với chồng cũ đại gia, nhưng thực tế lại là cú vả mặt với nàng "Tiểu Yến Tử". Dù đã ly dị, Triệu Vy vẫn bắt buộc phải chịu trách nhiệm liên đới trong những án kiện kinh tế của chồng cũ và nhà chồng cũ.

Đầu tháng 8, Triệu Vy bị phong tỏa tổng tài sản có giá trị lên đến 15,9 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng) có liên quan đến nhà chồng cũ của cô. Thời điểm còn mặn nồng với Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy đã đứng ra bảo lãnh cho công ty của chị chồng Hoàng Lệ. Năm 2021, công ty của chị chồng vỡ nợ và đóng cửa. Do chị của Huỳnh Hữu Long không chi trả nợ nần nên đã bị đối tác khởi kiện. Với tư cách là người bảo lãnh, Triệu Vy hứng trọn trách nhiệm khi chị chồng trốn nợ biệt tăm, còn chồng cũ đã bỏ sang nước ngoài xây dựng tổ ấm mới. Vì món nợ kinh doanh của Huỳnh Hữu Long và nhà chồng cũ, Triệu Vy thậm chí còn bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền.

Triệu Vy bắt buộc phải chịu trách nhiệm liên đới trong những án kiện kinh tế của chồng cũ và nhà chồng cũ

Không chỉ vậy, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm tán gia bại sản trong vụ lừa đảo chứng khoán vào năm 2017. Cựu minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa. Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế, lo nghĩ đến tàn tạ. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), cô cũng không có tiền trả. Hồi tháng 4, cựu diễn viên đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả.

Theo tờ Sinchew, với việc gánh trên vai 1 số nợ khổng lồ trả mãi không hết, nhưng lại bị "phong sát" cấm hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy sớm muộn cũng ra đường ở và tuyên bố phá sản. Cuối tháng 7 vừa qua, căn biệt thự ở Hong Kong (Trung Quốc) - nơi Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long từng sinh sống - đã bị đưa đi bán đấu giá để siết nợ. Cổ phần dưới danh nghĩa của Triệu Vy liên tiếp bị tòa án đóng băng. Nàng "Én nhỏ" từng là bà chủ của nhiều công ty lớn nay dưới trướng chỉ còn 1 văn phòng làm việc đang chật vật duy trì ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Tài sản của Triệu Vy "đội nón ra đi" vì phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư, đối tác sau vụ cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long lừa đảo làm lũng đoạn thị trường chứng khoán

Nguồn: Sina, Sohu