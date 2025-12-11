Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ kiện 1 tỷ USD của David Beckham gây chấn động

11-12-2025 - 15:20 PM | Lifestyle

David Beckham vào cuộc “dẹp” hàng giả.

Vụ kiện hàng giả đình đám trị giá lên đến 1 tỷ USD của David Beckham dường như đã tạo hiệu ứng lan tỏa cực mạnh trong giới giải trí quốc tế. Theo The Sun, thắng lợi của cựu danh thủ đã tiếp thêm động lực để nhiều ngôi sao, trong đó có Harry Styles, bắt đầu mạnh tay hơn với nạn bán hàng giả tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

Trước đó, David Beckham đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm xử lý hơn 150 đối tượng bán quần áo, nước hoa và phụ kiện mang thương hiệu của anh nhưng thực chất là hàng nhái. Các sản phẩm bị làm giả tràn lan trên những nền tảng lớn như Amazon, eBay hay Etsy, chủ yếu từ các đơn vị đặt tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á.

Vụ kiện 1 tỷ USD của David Beckham gây chấn động- Ảnh 1.

Thắng lợi lớn của Beckham được cho là đã "thắp lửa" để các sao quốc tế bước vào cuộc chiến tương tự. Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Thấy David Beckham thắng kiện khiến nhiều nghệ sĩ phấn khích. Không ai muốn fan của mình phải mua nhầm đồ kém chất lượng rồi tưởng đó là sản phẩm chính hãng. Càng nổi tiếng, họ càng quyết tâm dẹp sạch những kẻ kiếm tiền bất chính từ tên tuổi của mình".

Vụ kiện 1 tỷ USD của David Beckham gây chấn động- Ảnh 2.

Trong cuộc chiến trước đó, Beckham đã giành thắng lợi trong vụ kiện 240 triệu bảng Anh (khoảng 300 triệu USD), dù con số ban đầu DB Ventures (công ty của Beckham) yêu cầu lên đến 1,58 tỷ bảng. Hàng giả trải dài từ quần áo, giày dép, nước hoa cho đến poster, bóng đá, kính mắt, trang sức… - tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu và doanh thu của anh.

Các chuyên gia pháp lý của DB Ventures cho biết việc truy tìm nguồn gốc các tài khoản bán hàng là vô cùng khó khăn vì thiếu địa chỉ rõ ràng hoặc thông tin liên hệ. Chính vì vậy, những cảnh báo pháp lý mạnh tay là cách duy nhất để triệt tiêu hoạt động của các đối tượng bán hàng giả.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

Từ Khóa:
David Beckham

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên tới 3 lần: Đang mùa hoa mận phủ trắng đồi, “viên ngọc quý” giữa lòng Tây Bắc

Việt Nam có 1 nơi được Giải thưởng Du lịch Thế giới gọi tên tới 3 lần: Đang mùa hoa mận phủ trắng đồi, “viên ngọc quý” giữa lòng Tây Bắc Nổi bật

Mỹ nhân Việt lấy đại gia hơn 26 tuổi, được tặng biệt thự 4.000m²: Cuộc sống lãng mạn khiến tiểu thuyết ngôn tình chịu thua

Mỹ nhân Việt lấy đại gia hơn 26 tuổi, được tặng biệt thự 4.000m²: Cuộc sống lãng mạn khiến tiểu thuyết ngôn tình chịu thua Nổi bật

Còn đúng 2 ngày đến concert, Mỹ Tâm có thông báo thay đổi

Còn đúng 2 ngày đến concert, Mỹ Tâm có thông báo thay đổi

15:18 , 11/12/2025
Có gì ở dự án ách tắc, phát sinh phạt thuế hàng trăm tỷ mà Chủ tịch Sơn Hải vừa kiến nghị tỉnh miền Trung?

Có gì ở dự án ách tắc, phát sinh phạt thuế hàng trăm tỷ mà Chủ tịch Sơn Hải vừa kiến nghị tỉnh miền Trung?

15:12 , 11/12/2025
Thái độ gây tranh cãi của Ưng Hoàng Phúc

Thái độ gây tranh cãi của Ưng Hoàng Phúc

14:55 , 11/12/2025
Không ngờ có ngày Tổng giám Đốc Sơn Hải và phu nhân Đỗ Hà công khai chuyện này

Không ngờ có ngày Tổng giám Đốc Sơn Hải và phu nhân Đỗ Hà công khai chuyện này

14:50 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên