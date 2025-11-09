Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý

09-11-2025 - 22:34 PM | Lifestyle

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý

Vị đầu bếp đã tự tay tỉ mỉ chuẩn bị một món quà dành cho người bạn thân nhất của mình.

Tối 4/11, gia đình của cựu cầu thủ David Beckham đã có một bữa tối tại nhà hàng liên tục đạt 3 sao Michelin của đầu bếp Gordon Ramsay để ăn mừng David Beckham được trao tước vị Hiệp sĩ nhờ những đóng góp to lớn của anh trong lĩnh vực thể thao và từ thiện.

Theo tờ Daily Mail, đây là bữa ăn mà Gordon Ramsay chuẩn bị và ông rất vui khi tổ chức một bữa tiệc như món quà cho người bạn thân nhất của mình. Một khách mời trong bữa tiệc cũng tiết lộ: “Là bạn thân nhất của David, Gordon quyết định rằng món quà ý nghĩa nhất là tổ chức cho anh ấy một bữa tối tuyệt vời”. 

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý- Ảnh 1.

Thực đơn của bữa tiệc thân mật này do Gordon Ramsay thiết kế, gồm những món ăn sang trọng như thịt bò Wellington, sò điệp ăn kèm trứng cá caviar và một số khách mời đã đăng tải những hình ảnh về món ăn phục vụ kèm nấm truffle.

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý- Ảnh 2.

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý- Ảnh 3.

Một điểm đặc biệt trong bữa tiệc này đó chính là thực khách được lựa chọn thịt bò Wellington hoặc cá mú cho món chính. Đây là một sự tinh tế cho vợ của David Beckham, Victoria đã tránh ăn thịt đỏ trong nhiều năm nay và gần như chỉ ăn cá trong mọi bữa ăn.

Cuối buổi tiệc, Gordon Ramsay còn chuẩn bị cho khách mời món ăn trứ danh của mình - bánh cuộn Jam roly poly và đây cũng chính là một trong những món ăn khoái khẩu của David. Kết thúc buổi tiệc, David còn đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Gordon Ramsay và nhân viên nhà hàng nhằm bày tỏ lời cảm ơn đã phục vụ bữa tối.

David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý- Ảnh 4.

Được biết, Gordon Ramsay Restaurants là hệ thống nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay được thành lập năm vào năm 1998. Bao gồm 34 nhà hàng tại Anh và 54 chi nhánh quốc tế tại các thành phố như Thượng Hải, Hàn Quốc, Malaysia, Pháp, Dubai, Singapore, Thái Lan và Mỹ, nâng tổng số lên 88 nhà hàng trên toàn cầu.

Tính đến nay, ông sở hữu 8 sao Michelin, trong đó Restaurant Gordon Ramsay tại London giữ 3 sao Michelin hơn 22 năm, còn Restaurant 1890 mới nhận sao đầu tiên vào tháng 2/2024. Bên cạnh fine dining nổi tiếng, hệ thống còn có các nhà hàng casual cao cấp và casual hơn, mang đến đa dạng trải nghiệm ẩm thực cho khách hàng trên toàn thế giới.

Có thể nói, bữa tối tại nhà hàng của Gordon Ramsay là dịp để David Beckham và gia đình tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian ấm cúng. Thực đơn được thiết kế tỉ mỉ cùng cách phục vụ chuyên nghiệp đã mang đến một bữa tiệc thân mật và đáng nhớ cho tất cả khách mời.

Lần hiếm hoi nghệ sĩ Vân Dung khoe "gia tài" trên mạng xã hội

Theo Hy Chu

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM

Bên trong căn nhà cổ hơn 100 năm của Quách Thái Công ở khu "đất vàng" TP.HCM Nổi bật

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort

Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort Nổi bật

Nữ diễn viên ly hôn vẫn từng ở chung nhà chồng cũ: U40 trẻ đẹp, sống chậm sau biến cố sức khỏe

Nữ diễn viên ly hôn vẫn từng ở chung nhà chồng cũ: U40 trẻ đẹp, sống chậm sau biến cố sức khỏe

21:59 , 09/11/2025
Hóa ra ‘nhà giàu’ không chỉ giàu tiền: 3 bí quyết khiến họ đẹp, tự tin và sang hơn người!

Hóa ra ‘nhà giàu’ không chỉ giàu tiền: 3 bí quyết khiến họ đẹp, tự tin và sang hơn người!

21:39 , 09/11/2025
Tình trạng sức khỏe NSND Thanh Tuấn

Tình trạng sức khỏe NSND Thanh Tuấn

21:33 , 09/11/2025
Diễn viên Tuấn Kiệt bất lực cầu cứu

Diễn viên Tuấn Kiệt bất lực cầu cứu

21:25 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên