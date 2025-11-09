David Beckham được phong tước hiệp sĩ, động thái của đầu bếp nghiện đồ Việt gây chú ý

Tối 4/11, gia đình của cựu cầu thủ David Beckham đã có một bữa tối tại nhà hàng liên tục đạt 3 sao Michelin của đầu bếp Gordon Ramsay để ăn mừng David Beckham được trao tước vị Hiệp sĩ nhờ những đóng góp to lớn của anh trong lĩnh vực thể thao và từ thiện.

Theo tờ Daily Mail, đây là bữa ăn mà Gordon Ramsay chuẩn bị và ông rất vui khi tổ chức một bữa tiệc như món quà cho người bạn thân nhất của mình. Một khách mời trong bữa tiệc cũng tiết lộ: “Là bạn thân nhất của David, Gordon quyết định rằng món quà ý nghĩa nhất là tổ chức cho anh ấy một bữa tối tuyệt vời”.

Thực đơn của bữa tiệc thân mật này do Gordon Ramsay thiết kế, gồm những món ăn sang trọng như thịt bò Wellington, sò điệp ăn kèm trứng cá caviar và một số khách mời đã đăng tải những hình ảnh về món ăn phục vụ kèm nấm truffle.

Một điểm đặc biệt trong bữa tiệc này đó chính là thực khách được lựa chọn thịt bò Wellington hoặc cá mú cho món chính. Đây là một sự tinh tế cho vợ của David Beckham, Victoria đã tránh ăn thịt đỏ trong nhiều năm nay và gần như chỉ ăn cá trong mọi bữa ăn.

Cuối buổi tiệc, Gordon Ramsay còn chuẩn bị cho khách mời món ăn trứ danh của mình - bánh cuộn Jam roly poly và đây cũng chính là một trong những món ăn khoái khẩu của David. Kết thúc buổi tiệc, David còn đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Gordon Ramsay và nhân viên nhà hàng nhằm bày tỏ lời cảm ơn đã phục vụ bữa tối.

Được biết, Gordon Ramsay Restaurants là hệ thống nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay được thành lập năm vào năm 1998. Bao gồm 34 nhà hàng tại Anh và 54 chi nhánh quốc tế tại các thành phố như Thượng Hải, Hàn Quốc, Malaysia, Pháp, Dubai, Singapore, Thái Lan và Mỹ, nâng tổng số lên 88 nhà hàng trên toàn cầu.

Tính đến nay, ông sở hữu 8 sao Michelin, trong đó Restaurant Gordon Ramsay tại London giữ 3 sao Michelin hơn 22 năm, còn Restaurant 1890 mới nhận sao đầu tiên vào tháng 2/2024. Bên cạnh fine dining nổi tiếng, hệ thống còn có các nhà hàng casual cao cấp và casual hơn, mang đến đa dạng trải nghiệm ẩm thực cho khách hàng trên toàn thế giới.

Có thể nói, bữa tối tại nhà hàng của Gordon Ramsay là dịp để David Beckham và gia đình tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian ấm cúng. Thực đơn được thiết kế tỉ mỉ cùng cách phục vụ chuyên nghiệp đã mang đến một bữa tiệc thân mật và đáng nhớ cho tất cả khách mời.