Tiểu thư Harper xinh đẹp, khí chất thanh lịch chiếm trọn spotlight giữa lâu đài nơi David Beckham được phong Hiệp sĩ

Ngày 4/11, tiểu thư Harper Beckham xuất hiện vô cùng đáng yêu và tự hào khi cùng mẹ Victoria và hai anh trai Romeo, Cruz đến Lâu đài Windsor để ủng hộ bố - Sir David Beckham trong buổi lễ phong tước Hiệp sĩ.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã được Nhà vua Charles vinh danh vì những đóng góp to lớn cho thể thao và hoạt động từ thiện. Trước đó, Beckham từng được đề cử tước Hiệp sĩ từ năm 2011. Đầu năm nay, anh chia sẻ cảm xúc "vô cùng tự hào" khi được UNICEF - tổ chức anh hợp tác suốt 20 năm - đề cử trong danh sách King's Birthday Honours.

Harper trong giao diện cô bé mùa đông

Tại Lâu đài Windsor, cô út 14 tuổi nhà Beckham thu hút sự chú ý khi diện đầm đen dáng suông, tay lửng và cổ cao. Cô bé phá cách khi phối giày ballet cổ điển cùng quần tất đen dày, tạo điểm nhấn mùa đông thanh lịch mà vẫn trẻ trung.

Với mái tóc vàng óng được vuốt gọn ra sau vai, Harper hoàn thiện phong cách bằng đồng hồ dây da đen tối giản, mang lại vẻ chững chạc, nền nã đúng chuẩn "con gái nhà Beckham".

Theo dõi phong cách của Harper suốt nhiều năm, người hâm mộ có thể thấy gu thời trang của cô bé ngày càng trưởng thành. Nếu trước đây Harper thường chọn váy slip dress do mẹ thiết kế, thì lần này cô bé trông cá tính và thanh lịch hơn hẳn.

Harper chiếm spotlight trong ngày bố - David Beckham - nhận phong tước Hiệp sĩ

Cả nhà Beckham "lên đồ" chuẩn quý tộc

Xuất hiện cùng Harper là hai anh trai Romeo và Cruz trong bộ vest chỉn chu. Trên Instagram, Romeo đăng ảnh cả gia đình tại lâu đài cùng lời nhắn đầy cảm động: "Không ai xứng đáng hơn bố cả. Yêu bố rất nhiều. Chúc mừng Sir Dad".

Trong khi đó, David Beckham diện morning suit được chính Victoria thiết kế - đánh dấu lần đầu tiên cựu thành viên Spice Girls "lấn sân" sang thiết kế đồ nam. Victoria cũng chọn váy midi màu navy, phối mũ fascinator có lưới, giày cao gót bóng và túi xách mini, ton-sur-ton với con gái.

Tuy nhiên, Brooklyn Beckham - con trai cả - lại vắng mặt trong dịp đặc biệt này. Truyền thông Anh cho biết mối quan hệ giữa Beckham và con trai 26 tuổi cùng con dâu Nicola Peltz vẫn đang "căng thẳng âm ỉ" từ đầu năm. Brooklyn cũng từng không tham dự sinh nhật 51 tuổi của Victoria vào tháng 4 và vắng mặt trong tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của bố vào tháng 5.

Harper và phong cách tiểu thư thanh lịch

Đây không phải lần đầu Harper chọn trang phục đen cho sự kiện lớn. Hồi 8/10, cô bé cũng từng xuất hiện cùng gia đình tại buổi công chiếu phim tài liệu "Victoria Beckham" của Netflix ở London, nơi Victoria kể lại hành trình từ ca sĩ đến nhà thiết kế thời trang.

Harper Beckham tại bữa tiệc sau buổi ra mắt phim Victoria Beckham

Harper Beckham ủng hộ mẹ trên thảm đỏ

Khi đó, Harper diện váy đen dài dáng maxi, cổ tim ngọt ngào, phối giày cao gót đen, dây chuyền Van Cleef & Arpels và túi đeo vai cùng tông - toát lên vẻ tinh tế, quý phái không kém mẹ.

Ở tuổi 14, Harper Beckham đang chứng minh cô không chỉ là "công chúa út nhà Beckham" mà còn là gương mặt thời trang tiềm năng, sở hữu phong cách pha trộn giữa thanh lịch Anh quốc và tinh tế hệt như mẹ Victoria của mình.