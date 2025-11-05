Ảnh nét căng: David Beckham chính thức nhận phong tước Hiệp sĩ, bật khóc vì tự hào còn con cả bất hiếu vẫn vắng mặt

Ngày 4/11 có lẽ là một ngày không thể quên với cả gia đình Beckham khi David Beckham cuối cùng cũng được Nhà vua Charles phong tước Hiệp sĩ, sau nhiều năm chờ đợi. Và đúng như người hâm mộ dự đoán, buổi lễ tại Lâu đài Windsor không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn ngập tràn cảm xúc.

"Một ngày quá nhiều cảm xúc"

Ở tuổi 50, cựu đội trưởng đội tuyển Anh - người từng được vợ đặt biệt danh "Goldenballs" – đã bật khóc khi cúi đầu trước Nhà vua để nhận danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp. David Beckham nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay là một ngày vô cùng xúc động. Tôi đã khóc suốt nhiều tháng qua. Được Nhà vua phong tước, với tôi - một cậu bé đến từ East End, London - là điều thật siêu thực". Beckham kể, anh nhớ lại những ngày còn nhỏ, luôn mơ được khoác áo Manchester United, thi đấu cho đội tuyển Anh, và "mọi thứ đến sau đó đều là món quà".

Victoria - "Lady" Beckham thiết kế vest riêng cho chồng

Đồng hành cùng David Beckham trong ngày đặc biệt là Victoria Beckham - người vợ tự tay thiết kế bộ vest xám ba mảnh bằng len mohair cho chồng. Cô vừa tự hào, vừa nhẹ nhàng thủ thỉ rằng David là "biểu tượng thời trang và người đàn ông luôn tôn trọng phụ nữ".

Bố mẹ Beckham - ông Ted và bà Sandra - cũng có mặt. Cả hai không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chứng kiến con trai được phong tước. Nhưng đáng chú ý, cậu con trai cả của David và Victoria - Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz lại không xuất hiện, giữa tin đồn gia đình đang có mâu thuẫn.

Khi "Goldenballs" trở thành "Sir David"

Khi Nhà vua Charles rút kiếm thực hiện nghi lễ, bản phối đặc biệt của ca khúc "Golden" từ bộ phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters vang lên trong khán phòng - được cho là "ẩn ý dí dỏm" nhắc lại biệt danh huyền thoại "Goldenballs" của Beckham.

Beckham chia sẻ thêm: "Tôi thấy mình thật may mắn. Được Nhà vua đích thân phong tước, có vợ và các con bên cạnh, là một niềm hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả".

Ba người con Romeo, Cruz và Harper đều có mặt trong buổi lễ, còn Becks hài hước nói rằng: "Tôi không ép đâu, nhưng nếu chúng muốn gọi tôi là Sir Dad hay Sir Son thì tôi cũng chịu thôi".

Không chỉ là huyền thoại bóng đá

Đằng sau ánh hào quang sân cỏ, Sir David Beckham còn là Đại sứ UNICEF suốt 25 năm, từng quyên góp hàng triệu bảng cho các hoạt động vì trẻ em. Anh kể, việc làm từ thiện bắt đầu từ năm 15 tuổi - khi cùng đội bóng đến thăm các bệnh nhi ở Manchester, và "chưa bao giờ dừng lại kể từ đó".

Bữa tiệc mừng nhỏ, nhưng người vắng mặt khiến ai cũng chú ý

Tối hôm đó, Beckham tổ chức bữa tiệc thân mật cùng bạn bè tại nhà hàng sao Michelin của Gordon Ramsay ở Chelsea. Chính Ramsay là người đích thân chuẩn bị bữa ăn 3 món, rượu vang đỏ vintage và Champagne cho bạn thân.

Nhưng giữa niềm vui, vẫn có một "vết gợn" - khi con trai cả Brooklyn được cho là không liên lạc chúc mừng bố, dù đây là "giấc mơ cả đời" của ông Becks.

"Tôi chỉ muốn khiến gia đình tự hào"

Trên Instagram, Beckham chia sẻ ảnh từ buổi lễ cùng dòng trạng thái đầy xúc động: "Từ Ridgeway Rovers đến Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, PSG và đội tuyển Anh - tôi biết ơn tất cả những người đã giúp tôi có được hôm nay. Tôi chỉ muốn khiến gia đình tự hào. Mẹ, bố, Victoria và các con - yêu mọi người rất nhiều".

Tình bạn đặc biệt với Nhà vua

Beckham từ lâu đã là người yêu mến hoàng gia. Anh từng xếp hàng 12 tiếng để tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II, từ chối đi lối VIP.

Thú vị hơn, Nhà vua Charles và Becks đã trở nên thân thiết trong hai năm gần đây - đến mức Becks từng gửi mật ong do chính mình nuôi (DBee's Sticky Stuff) cho Nhà vua, và được đáp lại bằng món quà sinh nhật đặc biệt.

Từ cậu bé East London nghèo khó mê bóng đá đến "Sir David Beckham" - hiệp sĩ thật sự ngoài đời.



