Lần xuất hiện mới nhất của Lionel Messi gây chấn động, không phải vì màn trình diễn trên sân cỏ mà vì phong cách của anh.

Lionel Messi vừa từ Mỹ trở về Argentina để gia nhập đội tuyển quốc gia với bộ trang phục khiến dân tình bàn tán xôn xao. Mặc dù phong cách thường nhật của Messi có phần đơn giản và cổ điển hơn so với các đồng đội, lần này anh vẫn khoe trọn bộ trang phục all-black hiện đại, gồm: sneaker adidas Superstar, quần ống đứng, áo sơ mi và áo jacket oversized. Để hoàn thiện vẻ ngoài đơn sắc, cầu thủ mang số 10 này còn chọn đeo một chiếc túi xách Hermès cỡ lớn sang trọng, với điểm nhấn là túi cargo đồng điệu trên áo khoác.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 1.

Siêu sao người Argentina bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng sành điệu, từ góc chụp của bức hình mang đến cảm giác như một bộ ảnh thời trang thực thụ.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 2.

Messi đang tiến gần hơn với thế giới thời trang như con đường mà nhiều nam danh thủ đang đi?

Chiếc túi mà Messi lựa chọn là Hermès HAC 40 Cargo - sự kết hợp độc đáo giữa tính di sản sang trọng của Hermès và thiết kế hiện đại, năng động của dòng Cargo. Với size 40, đây là dòng túi du lịch mang đến sự tiện dụng và phong cách cho những người ưa di chuyển và phiêu lưu. Thiết kế lấy cảm hứng từ túi quân đội cổ điển, với chất liệu vải canvas bền bỉ và các túi hộp tiện lợi mang lại không gian chứa đồ rộng rãi, linh hoạt. 

Hermès Cargo vốn đã hiếm, trên phiên bản HAC 40 lại càng khó săn lùng, vì vậy mức giá phải bỏ ra có thể lên đến 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) tùy theo tình trạng hàng có sẵn và màu sắc.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 3.
Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 4.

Với lần xuất hiện này, Messi đã thật sự để lại một điểm sáng trong lòng những người yêu bóng đá lẫn hâm mộ thời trang. Nhiều bình luận tấm tắc nhận xét rằng họ chưa bao giờ thấy Messi điệu đà đến thế. Dù ở outfit trên vẫn nhìn thấy ra sự đầu tư kỹ lương, toát lên vẻ bóng bẩy, nhưng mang lại cảm giác thoải mái và vừa vặn với Messi mà không có chút gắng gượng nào. 

Fan hâm mộ của M10 còn đồn đoán rằng nam cầu thủ sau thời gian ở Mỹ giờ đã theo "American style", thậm chí đã có stylist riêng, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức về việc này. Bản thân Messi trước đây từng tuyên bố: vợ anh - Antonela Roccuzzo, là người tư vấn cho chồng tất cả các trang phục ở những sự kiện đặc biệt mà anh tham gia.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 5.

Lại nói đến chiếc Hermès cỡ travel mà Messi mang theo. Trước anh, giới danh thủ quốc tế cũng đặc biệt ưa chuộng những chiếc Hermès big size, nổi tiếng nhất không ai khác là David Beckham. Biểu tượng thời trang này từng nhiều lần được nhìn thấy sử dụng mẫu Hermès Kelly Voyage 50 trong những chuyến đi xa. 

David lựa chọn tông màu Etoupe cực kỳ được săn đón, với đường khâu Sellier và phụ kiện Palladium tuyệt đẹp. Chiếc túi này trên thị trường có giá khởi điểm khoảng 15.000 bảng Anh (hơn 500 triệu) và có thể lên đến 30.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng).

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 6.
Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 7.

Giống với David Beckham, Son Heung Min cũng chọn mẫu Hermès Kelly Voyage 50 màu Etoupe làm hành lý xách tay khi xuất hiện ở sân bay. Với tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển của những ngôi sao sân cỏ, thiết kế này của Hermès cân bằng giữa tính thực tế và sự đẳng cấp cho những chủ nhân của chúng.

Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 8.
Messi chơi túi Hermès rồi: Bảnh kém gì David Beckham và Son Heung Min đâu!- Ảnh 9.

