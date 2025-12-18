Đến Hàng Châu đừng chỉ ngắm Tây Hồ, hãy nếm thử thức quà thanh tao tựa như "chè bột sắn" phiên bản thượng lưu

Người ta thường bảo "Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng", Hàng Châu không chỉ đẹp bởi Tây Hồ sóng biếc, mà còn quyến rũ du khách bởi những thức quà thanh tao, tinh tế. Trong số đó, bột củ sen (ngẫu phấn) được xem là "Top 1 đặc sản" mà bất cứ ai đặt chân đến vùng đất này đều phải nếm thử. Không phải là sơn hào hải vị cầu kỳ, bột sen Hàng Châu chinh phục lòng người bằng sự mộc mạc, dẻo thơm và khả năng "chữa lành" cả vị giác lẫn tâm hồn. Hãy cùng thử dạo bước trên con phố cổ Nam Tống Ngự Giai, ghé vào một tiệm trà nhỏ và thưởng thức hương vị dân dã này, để thấy ẩm thực đôi khi là chiếc cầu nối diệu kỳ giữa những nền văn hóa.

Lạc bước vào Nam Tống Ngự Giai và tiệm "Giai Ngẫu Thiên Thành"

Lang thang trên con phố đi bộ Nam Tống Ngự Giai (trục đường chính của kinh thành thời Nam Tống xưa), giữa những mái ngói rêu phong và dòng người tấp nập, mùi hương ngọt ngào dìu dịu cứ quấn lấy bước chân. Đó không phải mùi nước hoa, mà là mùi của bột sen chín hòa quyện với hoa mộc tê (hoa quế).

Tạm dừng chân tại một cửa tiệm có cái tên rất thơ: "Giai Ngẫu Thiên Thành" (tại số 27 đường Trung Sơn Trung Lộ). Tên quán là một cách chơi chữ thú vị, vừa có nghĩa là "Mối lương duyên trời định", vừa khéo léo lồng chữ "Ngẫu" (củ sen) vào để giới thiệu món đinh của quán. Không gian quán mang đậm nét cổ kính, nếu may mắn chọn được một chỗ ngồi trên tầng 2 bên khung cửa sổ, bạn có thể vừa thưởng thức bát chè nóng, vừa thu vào tầm mắt toàn bộ sự sầm uất, náo nhiệt nhưng cũng rất đỗi bình yên của phố cổ.

Bát bột sen Long Tỉnh: Sự giao thoa giữa Trà và Sen

Món "must-try" (phải thử) ở đây chắc chắn là bột sen Tây Hồ vị trà Long Tỉnh. Nhìn bát bột sen được bưng ra, ta chợt thấy thân thương lạ lùng. Nó giống hệt... bát chè bột sắn dây quấy đặc của bà, của mẹ ở nhà. Cũng là thứ bột trắng tinh, khi gặp nước sôi già thì chuyển sang trạng thái trong veo, dẻo quánh và sánh mịn.

Nhưng điểm nâng tầm món ăn này chính là sự kết hợp với Trà Long Tỉnh - loại trà tiếng tăm lừng lẫy của vùng đất này. Vị chát nhẹ, thanh tao của bột trà xanh nghiền mịn đã trung hòa hoàn toàn cái ngọt của tinh bột, khiến món ăn trở nên thanh thoát, không hề gây ngán. Xúc một thìa bột nóng hổi, cảm nhận chất gel mượt mà trôi tuột qua cổ họng, để lại dư vị thơm ngát của trà và cái bùi bùi của hạt sen, hạnh nhân rắc bên trên. Quán còn tinh tế phục vụ kèm một chén nước cốt củ sen nhỏ xíu để rưới lên, tăng thêm hương vị tự nhiên. Một bát chỉ mười mấy tệ (khoảng 40.000 - 50.000 VNĐ), cái giá quá "hạt dẻ" cho một trải nghiệm ẩm thực tinh tế.

Hương vị thân quen: Từ bột sắn dây Việt Nam đến bột sen Hàng Châu

Thưởng thức bột sen Hàng Châu, có lẽ chúng ta không khỏi liên tưởng đến món bột sắn dây pha chín ở Việt Nam. Cả hai đều là tinh bột chiết xuất từ rễ củ, đều có tính mát, giải nhiệt và cực tốt cho dạ dày, làn da.

Nếu người Việt mình thường pha bột sắn với chút đường và vài lát gừng ấm nồng, hoặc đôi khi cầu kỳ hơn là nấu chè hoa cau, thì người Hàng Châu lại biến tấu món bột sen này thành một bữa tiệc của các loại "topping". Ngoài vị trà Long Tỉnh, họ còn có bột sen Hoa Quế (ngọt ngào, thơm nức nở), bột sen Hoa Hồng (lãng mạn, dưỡng nhan) hay bột sen hạt Ý dĩ - Khoai mài (bùi bùi, dưỡng sinh).

Cách pha chế của họ cũng là cả một nghệ thuật. Bột sen Hàng Châu nổi tiếng là mịn, không lẫn tạp chất. Khi pha, phải dùng nước thật sôi (100 độ C), tay khuấy đều liên tục theo một chiều. Nếu khéo tay, bát bột sẽ trong vắt như ngọc, dẻo mà không dính, ăn vào miệng tan ngay như thạch nhưng lại ấm sực như cháo. Nếu lỡ tay cho nhiều nước, nó sẽ loãng như nước cơm; ít nước quá thì đặc như keo dán. Cái thú vị chính là ở chỗ tự mình canh chỉnh để có bát bột ưng ý nhất.

Điều khiến người ta thích nhất ở tiệm "Giai Ngẫu Thiên Thành" hay các cửa hàng đặc sản dọc con phố này là văn hóa làm quà tặng. Bột sen được đóng gói vô cùng đẹp mắt, từ hộp giấy cổ trang đến hộp thiếc sang trọng.

Nếu bạn có bạn bè thích đồ ngọt, hãy chọn loại bột sen Hoa Quế đường phèn. Nếu tặng người lớn tuổi, loại bột sen nguyên chất không đường hoặc mix hạt ngũ cốc là lựa chọn điểm 10 cho sức khỏe. Đặc biệt, đừng quên mua thử một hộp bánh quy màu xanh ngọc bích ăn kèm, vị giòn tan của bánh quy quyện với sự dẻo mềm của bột sen tạo nên một kết cấu thú vị trong khoang miệng.

Rời Hàng Châu với vài hộp bột sen trong vali như mang theo cả một chút tình của vùng sông nước Giang Nam về nhà. Để rồi những ngày Hà Nội trở gió, tự tay pha một bát bột sen, rắc thêm chút dừa khô hay hạt chia, lại thấy lòng mình dịu lại, nhớ về những mái ngói cong vút bên bờ Tây Hồ.

Ẩm thực không biên giới, và những món ăn ngon luôn có cách để kết nối chúng ta. Bột củ sen Hàng Châu, với sự mộc mạc và thanh khiết, không chỉ là một món ăn chơi, mà là một trải nghiệm văn hóa đáng giá. Nếu có dịp ghé thăm vùng đất này, bạn đừng quên dành ra 30 phút, ngồi bên khung cửa sổ cũ, gọi một bát "Ngẫu phấn Long Tỉnh" và để vị giác của mình được du ngoạn trong hương sen, vị trà nhé!