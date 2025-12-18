Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-12-2025 - 08:29 AM | Lifestyle

Ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?

VHO - Netizen liên tục chúc mừng Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Ngày 17.12, loạt hình ảnh trong buổi cúng khai máy bộ phim Tài đã được Mai Tài Phến chia sẻ trên trang cá nhân. Đây là dự án điện ảnh đầu tay mà Mai Tài Phến ngồi ghế đạo diễn, đồng thời Mỹ Tâm giữ vai trò Nhà sản xuất - một vị trí vô cùng quan trọng trong khâu vận hành dự án. Màn song hành của cả hai lập tức khiến mạng xã hội náo loạn.

Trong khung hình, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng xuất hiện nghiêm túc trong nghi thức cúng khai máy. Nữ ca sĩ phối trang phục đen - vàng, lộ diện rạng rỡ. Còn Mai Tài Phến ăn mặc giản dị, tóc cạo sát trông thêm phong trần và chững chạc. Cả hai cùng với ekip cúng khai máy, mong cầu dự án sắp tới được suôn sẻ.

Ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?- Ảnh 1.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cúng khai máy dự án điện ảnh Tài. Ảnh: FBNV

Mỗi khi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến xuất hiện chung, cư dân mạng không thể để yên. Theo đó, từ bức ảnh cả hai cùng nhau cúng khai máy, cư dân mạng đã chế ra loạt khoảnh khắc có 1-0-2.

Cư dân mạng giữ nguyên 2 nhân vật chính nhưng khung cảnh xung quanh lại biến thành như đám cưới hàng thật giá thật. Từ chỉnh màu - sắp khung - phối cảnh y thật, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không khác gì cô dâu chú rể khiến nhiều người phải nhìn lại lần hai.

Khoảnh khắc cả hai trong trang phục áo cưới như đang làm lễ gia tiên gây sốt mạng xã hội. Dù biết rõ là sản phẩm photoshop, dân mạng vẫn rần rần chia sẻ vì quá hợp vibe và trông đẹp đôi đến lạ.

Ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?- Ảnh 2.

Netizen chế ra meme không khác gì ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Ảnh: Tổng hợp

Ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?- Ảnh 3.

Dù biết là sản phẩm photoshop nhưng cư dân mạng vẫn chia sẻ liên tục. Ảnh: Tổng hợp

Không phải ngẫu nhiên dân tình "đẩy thuyền" mạnh tay đến vậy. Trước đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết và kín đáo trong nhiều sự kiện.

Sau bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Tháng 2.2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại sân bay. Dù che chắn kĩ càng, song khán giả vẫn dễ dàng nhận ra cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai khéo léo bằng việc giữ khoảng cách với đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream với giọng hài hước: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

Ảnh cưới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?- Ảnh 4.

Mối quan hệ của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở nên đặc biệt sau khi cả hai đóng phim chung. Ảnh: NVCC

Theo Liên Hoa

Báo Văn Hóa

Mỹ Tâm

