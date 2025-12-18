1 trường ở TP.HCM quyết định thưởng Tết 30 triệu đồng/người: Từ hiệu trưởng đến tạp vụ đều hưởng như nhau

Theo thông báo từ Trường ĐH Công Thương TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán 2026, nhà trường sẽ chi thưởng Tết ở mức thống nhất 30 triệu đồng/người cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động và đội ngũ lãnh đạo, không phân biệt chức vụ hay vị trí làm việc.

Hiện Trường ĐH Công Thương TP.HCM có khoảng 900 cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác chính thức. Dự kiến, tổng ngân sách dành cho các khoản thưởng, quà Tết và lì xì đầu năm 2026 của trường vào khoảng 25,5 tỉ đồng.

Chính sách thưởng Tết này được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành và duy trì ổn định trong nhiều năm. Điểm nổi bật là nguyên tắc bình đẳng trong chi thưởng: tất cả các cá nhân có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên đều được nhận mức thưởng ngang nhau là 30 triệu đồng/người. So với Tết Nguyên đán 2025, mức thưởng năm nay tăng thêm 5 triệu đồng/người.

Năm 2026, bên cạnh việc nâng mức thưởng, cán bộ, viên chức và người lao động của trường còn được hưởng kỳ nghỉ Tết kéo dài gần một tháng.

Theo quy định của nhà trường, những trường hợp có thời gian công tác dưới 1 năm hoặc có giai đoạn nghỉ không hưởng lương sẽ được tính thưởng theo số tháng làm việc thực tế. Đối với người đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chỉ những trường hợp có thời gian làm việc tại trường từ trên 6 tháng mới được xem xét thưởng, với mức chi tương ứng thời gian cống hiến. Chính sách này không áp dụng cho lao động hợp đồng ngắn hạn, công nhật hoặc thời vụ.

Nhà trường cũng nêu rõ mức thưởng áp dụng đối với các trường hợp bị kỷ luật hoặc có kết quả đánh giá thi đua chưa cao. Cụ thể, viên chức bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên chỉ được nhận 70% mức thưởng. Trường hợp trong năm có 2 tháng liên tiếp bị xếp loại thi đua từ mức B trở xuống sẽ được hưởng 90% mức thưởng; nếu có từ 3 tháng trở lên bị xếp loại B trở xuống, mức thưởng còn 80%.

Ngoài chế độ thưởng, Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài gần một tháng, áp dụng cho toàn thể viên chức, người lao động và người học. Thời gian nghỉ dự kiến từ ngày 9-2-2026 (tức 22 tháng Chạp) đến hết ngày 8-3-2026 (20 tháng Giêng).

Trường ĐH Công Thương TP.HCM là một là một cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, được thành lập năm 1982.

Theo Báo cáo công khai trong hoạt động năm 2025 tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM, dựa trên các dữ liệu công khai về kết quả đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm theo ngành đào tạo, nhóm ngành Xã hội, Kỹ thuật – công nghệ và Kinh doanh ghi nhận kết quả khả quan nhất. Cụ thể, ngành Nhân văn đạt tỷ lệ cao nhất với 91%. Xếp tiếp theo là Công nghệ kỹ thuật với 88%, Pháp luật đạt 86%, Kinh doanh và quản lý đạt 85% và cũng là nhóm ngành có số lượng sinh viên tốt nghiệp lớn nhất với 543 người. Ngành Máy tính và công nghệ thông tin duy trì mức tỷ lệ việc làm cao, đạt 84%.

Ngành Sản xuất và chế biến đạt 78%, Môi trường và bảo vệ môi trường đạt 73%, Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân đạt 71%. Thấp nhất trong bảng thống kê là nhóm ngành Khoa học sự sống, với tỷ lệ 66%.

Xét về quy mô đào tạo, số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2025 cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các ngành. Khối ngành Kinh doanh và quản lý có quy mô lớn nhất với 543 sinh viên tốt nghiệp, tiếp đến là Sản xuất và chế biến với 321 sinh viên. Nhóm ngành có quy mô trung bình gồm Du lịch, khách sạn và các lĩnh vực liên quan (184 sinh viên), Công nghệ kỹ thuật (180 sinh viên), Máy tính và công nghệ thông tin (176 sinh viên) và Nhân văn (127 sinh viên). Các ngành có quy mô nhỏ nhất là Khoa học sự sống với 31 sinh viên và Môi trường với 20 sinh viên.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tốt nghiệp chung đạt 73,4%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là 57%. Mức độ hài lòng của người học đối với đội ngũ giảng viên đạt 88,7%.