Mất iPhone khi đi du lịch Việt Nam, khách Tây có trải nghiệm cực xúc động chỉ sau 10 phút

Ngày 18-12, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết đã kịp thời tìm thấy và trao trả một chiếc iPhone 12 cho du khách nước ngoài bị đánh rơi trên địa bàn. Vụ việc được giải quyết nhanh chóng nhờ việc trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera AI, theo PLO.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian tham quan, một du khách mang quốc tịch Úc không may làm rơi điện thoại iPhone 12 tại phường Tân Hưng. Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tân Hưng lập tức triển khai xác minh, rà soát và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn để xác định vị trí tài sản bị thất lạc.

Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng công an đã xác định được nơi chiếc điện thoại rơi, tiến hành thu hồi và trao trả trực tiếp cho du khách. Nhận lại tài sản, vị khách nước ngoài không giấu được sự vui mừng, xúc động, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của Công an phường Tân Hưng cùng các lực lượng liên quan. Du khách cho biết sự việc khiến ông thêm ấn tượng về Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện.

Không chỉ phục vụ công tác xử phạt nguội vi phạm giao thông, hệ thống camera AI đang được TP.HCM triển khai còn phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống tội phạm. Công nghệ này giúp lực lượng công an nhanh chóng truy vết đối tượng nghi vấn, xác định lộ trình di chuyển và phương tiện liên quan trong các vụ trộm cắp, cướp giật hoặc tai nạn giao thông bỏ trốn.

Thông qua khả năng nhận diện biển số và đặc điểm phương tiện, dữ liệu từ camera AI được kết nối đồng bộ đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian điều tra. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện sớm các hành vi bất thường như đua xe, mang theo hung khí, đồng thời tham gia tìm kiếm người mất tích và tài sản bị thất lạc.

Việc mở rộng ứng dụng camera AI không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát giao thông thông minh mà còn trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới xây dựng TP.HCM an toàn và văn minh.

(Tổng hợp)