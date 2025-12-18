Lần đầu tiên tại Việt Nam: “Em bé US-HIFU” vừa chào đời khỏe mạnh

"Em bé US-HIFU” đầu tiên

Bệnh viện Phụ sản Thiện An vừa chính thức công bố hình ảnh chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam. Đó là con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, Ninh Bình) từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.

Trước khi mang thai, chị Trang được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung, là một trong những nguyên nhân khiến chị phải trải qua một lần sảy thai 20 tuần. Với mong muốn tìm phương pháp xử lý khối u hiệu quả, bảo toàn tử cung để có cơ hội làm mẹ như bao người phụ nữ khác, chị đã tìm hiểu và lựa chọn điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An.

Ca điều trị được thực hiện vào tháng 11 năm 2024 do Giáo sư Nguyễn Viết Tiến (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch hội Phụ sản Việt Nam) cùng ê-kíp thực hiện đã thu về kết quả tốt đẹp. Chỉ 3 giờ sau khi điều trị, chị Trang đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau ba tháng điều trị, chị có thai tự nhiên mà không cần đến bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào.

Sáng ngày 26/ 11/2025, chị Trang sinh mổ một em bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4kg. Sự ra đời của “em bé US-HIFU” đánh dấu một cột mốc quan trọng của y học Việt Nam: khi kỹ thuật US-HIFU không chỉ giúp điều trị hiệu quả u xơ tử cung mà còn mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

Nhận định về ca bệnh đặc biệt, Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - người tiên phong đưa kỹ thuật US-HIFU về Việt Nam cho biết: “ Sự ra đời của em bé US-HIFU đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho tính an toàn và hiệu quả của phương pháp US-HIFU ”.

Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - người tiên phong đưa kỹ thuật US-HIFU về Việt Nam

Kỹ thuật mổ chưa từng có tại Việt Nam

Theo bác sĩ Tiến, sự kiện em bé US-HIFU đầu tiên của Việt Nam ra đời mở ra rất nhiều kỳ vọng. Phương pháp phẫu thuật này giải quyết nguyên nhân căn cơ, điều trị ờ triệt để được các khối u giúp người phụ nữ có thể có thai tự nhiên mà không cần gì đến thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, để điều trị đạt được kết quả tốt nhất thì cần phải áp dụng nhiều công nghệ, nhiều kỹ thuật hiện đại phối hợp với nhau. Sau 1 năm thử nghiệm, 400 ca bệnh, tôi có thể dùng từ kết quả mỹ mãn thì cũng là không ngoa.

US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65-100 độ C ở mô mục tiêu trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục. Phần mô mục tiêu bị “chết đi” và khối u sẽ tự tiêu theo thời gian. Đặc điểm nổi bật nhất của US-HIFU là khả năng tiêu diệt mô đích mà không ảnh hưởng đến mô lành xung quanh.

GS Tiến thực hiện kỹ thuật US-HIFU

US-HIFU được đánh giá là bước tiến đột phá của y học hiện đại: không phẫu thuật, không mất máu, không để lại sẹo, bảo tồn chức năng cơ quan, giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện và hồi phục nhanh.

Theo báo cáo chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thiện An, tính đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 400 ca điều trị, bao gồm các bệnh lý u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư gan, u xơ vú và thu về kết quả tốt. Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, nằm ở vị trí không thể áp dụng mổ hở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả. Người bệnh hồi phục nhanh chóng, có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường sau một ngày điều trị, không gặp biến chứng.

Tốc độ giảm kích thước nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60-70% sau một năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống như trước.

Tháng 12/2024, Bộ Y tế chính thức phê duyệt cho phép Bệnh viện Phụ sản Thiện An triển khai kỹ thuật điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (US-HIFU) trong khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 3955/QĐ-BYT ngày 27/12/2024. Bộ Y tế khẳng định đây là kỹ thuật mới chưa từng có tại Việt Nam, theo đó Bệnh viện Phụ sản Thiện An là đơn vị y tế đầu tiên và duy nhất hiện nay được cấp phép ứng dụng kỹ thuật này.