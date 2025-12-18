Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mai Tài Phến có quá khứ “thiếu trong sạch”?

18-12-2025 - 12:08 PM | Lifestyle

Mai Tài Phến đầy suy tư trong lần trở lại màn ảnh này.

Hôm nay, ê-kíp TÀI Movie chính thức công bố First Look Video, hé lộ những phân cảnh đầu tiên của bộ phim điện ảnh do Mai Tài Phến đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính.

Những hình ảnh đầu tiên về bộ phim Tài do Mai Tài Phến làm đạo diễn và Mỹ Tâm trong vai trong vai trò nhà sản xuất

Với lời dẫn: “Tay đã nhúng chàm rồi, thì khó rửa sạch lắm…”, First Look Video của TÀI gợi lên vấn đề mang tính xã hội: nếu một người đã từng sai lầm, liệu họ còn được xã hội đón nhận, còn được gia đình yêu thương? Đây cũng chính là trục cảm xúc xuyên suốt của nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Đó là một người đàn ông mang quá khứ “thiếu trong sạch”, luôn trăn trở với hiện tại và khát khao thay đổi tương lai.

Trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, nhân vật Tài do Mai Tài Phến thủ vai có dáng vẻ nội tâm, nhiều suy tư. Ánh mắt, cử chỉ cho thấy hành trình tâm lý phức tạp của một con người đang tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời.

First Look Video cũng gây chú ý khi xuất thiện bóng dáng của một nữ diễn viên đã bị che mờ. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự tò mò của khán giả. Nhiều người hâm mộ đồn đoán đó là Mỹ Tâm. Tuy nhiên phía nhà sản xuất chưa lên tiếng về chi tiết này.  

Bên cạnh màu sắc tâm lý, TÀI Movie vẫn giữ được nét duyên dáng, gần gũi thông qua sự góp mặt của hai gương mặt quen thuộc là diễn viên Long Đẹp Trai và diễn viên Vinh Râu. Những phân cảnh có sự xuất hiện của bộ đôi này được hé lộ với không khí nhẹ nhàng, dí dỏm, tạo điểm cân bằng cảm xúc cho câu chuyện vốn mang nhiều suy tư. Đây được xem là yếu tố giúp bộ phim tiếp cận khán giả theo hướng đời thường, gần gũi hơn.

Hiện tại, ê-kíp chưa công bố thêm về ngày ra mắt phim. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên đã phần nào hé lộ các “mảnh ghép” đáng chờ đợi, hứa hẹn một hành trình điện ảnh mang đậm màu sắc đời sống, tình người và bản sắc miền Tây sông nước.

Mai Tài Phến chính thức nói về mối quan hệ với Mỹ Tâm

Đinh Anh

