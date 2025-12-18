Làm nhân viên của G-DRAGON sướng lắm, được tặng vàng vì yêu đương chốn công sở!

G-DRAGON hiện đang bước vào những chặng cuối tại Hàn Quốc của tour diễn Übermensch. Không chỉ gây chú ý bởi loạt sân khấu được đầu tư công phu, nam nghệ sĩ còn khiến cộng đồng mạng thích thú khi một câu chuyện hậu trường liên quan đến ê-kíp bất ngờ được chia sẻ và nhanh chóng lan truyền.

G-DRAGON hiện đang bước vào những chặng cuối tại Hàn Quốc của tour diễn Übermensch

Theo đó, trong quá trình cùng G-DRAGON và đội ngũ chạy tour Übermensch, hai nhân viên trong ê-kíp đã nảy sinh tình cảm và chính thức trở thành một cặp. Mới đây, sau cánh gà, G-DRAGON đã bất ngờ gọi hai nhân viên này lên và dành cho họ phần thưởng đặc biệt: mỗi người một lượng vàng như lời chúc mừng tới mối quan hệ của họ.

G-DRAGON thưởng nóng cho cặp uyên ương mới thành đôi

Trong đoạn video, cô gái xuất hiện với vẻ bẽn lẽn khi đứng đối diện nam nghệ sĩ, trong khi G-DRAGON lại liên tục giả vờ “hờn dỗi” trước việc 2 staff phát “cẩu lương” ngay trong tour diễn của mình. Cách phản ứng vừa hài hước vừa gần gũi của anh khiến những người có mặt không khỏi bật cười.

Khoảnh khắc hậu trường này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng hành động của G-DRAGON thể hiện sự tinh tế và cách anh trân trọng những người đã đồng hành cùng mình trong suốt tour diễn. Thay vì khô khan hay giữ khoảng cách, nam nghệ sĩ chọn cách chia sẻ niềm vui, biến một câu chuyện đời thường thành kỷ niệm đáng nhớ cho cả ê-kíp.

Cô gái xuất hiện với vẻ bẽn lẽn khi đứng đối diện nam nghệ sĩ, trong khi G-DRAGON lại liên tục giả vờ “hờn dỗi”

Bên cạnh đó, việc tặng vàng cũng được nhiều fan xem như một chi tiết mang tính biểu tượng: không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời ghi nhận cho những con người làm việc thầm lặng phía sau ánh đèn sân khấu, góp phần tạo nên thành công của Übermensch.

Thực tế, việc G-DRAGON thưởng lớn cho nhân viên không phải là điều hiếm gặp. Trước đó, từng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh thủ lĩnh BIGBANG xuất hiện tại một cửa hàng đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ và đích thân trao quà cho hai vệ sĩ thân cận. Nam nghệ sĩ thể hiện thái độ lễ phép, trân trọng khi tận tay đưa quà và nói lời cảm ơn

Đáng chú ý, món quà này là mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Astronomia G-Dragon do Jacob & Co hợp tác cùng anh sản xuất. Sản phẩm ra mắt đầu năm nay, chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc trị giá khoảng 1,6 tỷ won (xấp xỉ 30 tỷ đồng), từng gây xôn xao vì độ hiếm và mức giá “khủng”.

Thủ lĩnh BIGBANG trao quà cho hai vệ sĩ thân cận bằng chiếc đồng hồ 30 tỷ đồng

Trước đó nữa, hồi tháng 7, G-DRAGON cũng từng gây chú ý khi tặng toàn bộ nhóm vũ công hơn 10 người, mỗi người một chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 1,65 triệu won (khoảng 31 triệu đồng), như một lời cảm ơn cho sự đồng hành trong suốt quá trình làm việc.