7 năm ở nhà thuê hết gần 1 tỷ: Cú sốc tài chính khiến đôi vợ chồng ở TPHCM phải xem lại kế hoạch sống

Thuê nhà hay mua nhà từ lâu đã là bài toán nan giải của nhiều cặp vợ chồng trẻ khi lập nghiệp tại các thành phố lớn. Giá nhà ngày một tăng, thu nhập lại không theo kịp, khiến không ít gia đình buộc phải chọn giải pháp thuê nhà trong nhiều năm liền. Mỗi người, mỗi gia đình có một quan điểm khác nhau, nhưng khi nghe câu chuyện chi phí thuê nhà trong 7 năm của cặp vợ chồng dưới đây, hẳn những ai từng hoặc đang đi thuê nhà lâu năm sẽ ít nhiều đồng cảm.

7 năm thuê nhà ở TP.HCM hết gần 1 tỷ đồng

(Nguồn: @vochongtaptietkiem)

Đó là câu chuyện được người vợ chia sẻ trên kênh TikTok "Vợ Chồng Tiết Kiệm" (@vochongtaptietkiem) - nơi ghi lại hành trình chi tiêu, tích lũy và những góc nhìn rất thật của một gia đình trẻ sinh sống tại TP.HCM.

Gia đình cô hiện có ba người: Hai vợ chồng và một con nhỏ. Nhìn lại 7 năm kể từ ngày lập gia đình, người vợ cho biết hai vợ chồng đã chuyển nhà tổng cộng 5 lần, gắn bó với nhiều khu vực khác nhau ở TP.HCM, và hầu như năm nào cũng phải tính toán lại chuyện chỗ ở sao cho phù hợp với thu nhập và cuộc sống.

- Năm đầu tiên là 2019, vợ chồng cô thuê nhà ở chợ Nghĩa Phát, Tân Bình, giá 8 triệu/tháng tức là 1 năm hết 96 triệu.

- Năm 2020 - 2021, vợ chồng cô thuê nhà ở gần chợ Phạm Văn Hai, tiền thuê là 10 triệu/tháng, hai năm hết 240 triệu.

- Năm 2022 - 2024, vợ chồng cô thuê ở gần chợ Hoàng Hoa Thám, tiền thuê 14 triệu/tháng, tức là 3 năm hết 504 triệu.

- Năm 2025, vợ chồng cô thuê ở Trường Chinh, Tân Bình tiền thuê 10 triệu/tháng, và cả năm hết 120 triệu.

Tổng cộng 7 năm thuê nhà thì vợ chồng cô tiêu tốn hết 960 triệu chỉ dành cho việc thuê nhà ở TP.HCM.

Hai vợ chồng cô thuê nhà và có kinh doanh nhỏ nên tận dụng một phòng để bán hàng, vậy nên mức thuê nhà mỗi tháng của gia đình cũng cao so với mặt bằng chung.

Cô chia sẻ: "Nếu không tổng kết lại tiền thuê nhà thì mình cũng không ngờ, vợ chồng mình đã tốn một số tiền quá lớn như vậy. Hai vợ chồng mình đang cố gắng tiết kiệm và tăng thêm thu nhập để có thể mua nhà càng sớm càng tốt".

Rõ ràng câu chuyện của hai vợ chồng không phải của riêng ai, phía dưới clip tâm sự rất nhiều gia đình khác cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, phải thuê nhà trong thời gian dài (có khi hơn 10 năm thuê nhà) tính toán chi phí thuê nhà cũng vài tỷ đồng.

Thuê nhà dài hạn: Chi phí "đội lên" không hề nhỏ

Từ câu chuyện của hai vợ chồng, có thể thấy thuê nhà giúp linh hoạt hơn trong công việc, dễ dàng chuyển chỗ ở khi thay đổi môi trường làm việc, con cái chưa đến tuổi đi học ổn định.

Tuy nhiên thời gian thuê kéo dài, chi phí không còn là vài triệu mỗi tháng mà trở thành con số hàng trăm triệu, thậm chí gần cả tỷ đồng khi cộng dồn. Trong khi đó, khoản tiền này không tạo ra tài sản, không mang lại sự ổn định lâu dài và không tạo ra tài sản lâu dài.

Thuê nhà có thể là bước đệm hợp lý, nhưng nếu xác định sẽ ở lâu dài tại một thành phố, có gia đình ổn định và thu nhập tương đối đều, thì việc sớm xây dựng kế hoạch mua nhà - dù là nhỏ hoặc ở xa trung tâm, có thể giúp tránh việc chi phí thuê nhà âm thầm bào mòn tài chính qua từng năm.

Thứ nhất: Mua nhà ở xã hội (NOXH)

Đây là phương án phù hợp với các gia đình trẻ, người lao động có thu nhập trung bình hoặc thấp, chưa sở hữu nhà ở. Nhà ở xã hội thường có mức giá thấp hơn nhiều so với nhà thương mại, được nhà nước hỗ trợ về quỹ đất và chính sách, tiệm cận các gói vay ưu đãi với lãi suất thấp và thời gian vay dài, giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Điểm hạn chế là nguồn cung không nhiều và cần đáp ứng một số điều kiện xét duyệt, nhưng nếu đủ điều kiện thì đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Thứ hai: Mua nhà từ các dự án căn hộ thương mại

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư triển khai các dự án căn hộ có mức giá vừa túi tiền, đặc biệt ở khu vực ven trung tâm hoặc các đô thị vệ tinh.

Ưu điểm của hình thức này là tiến độ thanh toán linh hoạt, có thể chia nhỏ thành nhiều đợt theo tiến độ xây dựng, giúp người mua không phải trả toàn bộ số tiền cùng lúc. Ngoài ra, các dự án thường đi kèm tiện ích, hạ tầng đồng bộ, phù hợp cho các gia đình trẻ có con nhỏ.

Thứ ba: Vay ngân hàng để mua nhà

Vay ngân hàng đang là giải pháp phổ biến đối với những gia đình chưa có đủ tài chính ban đầu. Thông thường, ngân hàng có thể hỗ trợ vay từ 60–80% giá trị căn nhà, thời hạn vay kéo dài 15-25 năm.

Nếu tính toán hợp lý, số tiền trả góp hàng tháng có thể tương đương hoặc chỉ cao hơn một chút so với tiền thuê nhà. Điểm quan trọng là cần cân đối thu nhập ổn định, dự phòng rủi ro và lựa chọn gói vay có lãi suất phù hợp để tránh áp lực tài chính lâu dài.

Thứ tư: Kết hợp mua nhà dự án và vay ngân hàng

Nhiều gia đình trẻ hiện nay chọn phương án mua căn hộ dự án và sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng. Chủ đầu tư thường liên kết với ngân hàng để đưa ra các gói hỗ trợ như ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất trong thời gian đầu hoặc giãn tiến độ thanh toán.

Điều này giúp người mua vừa có thời gian chuẩn bị tài chính, vừa giảm áp lực chi trả trong những năm đầu sau khi mua nhà.

Nếu đặt trong phép so sánh với câu chuyện thuê nhà của vợ chồng trong 7 năm qua, có thể thấy mỗi tháng chi từ 8 - 14 triệu đồng tiền thuê nhà thực chất cũng tương đương một khoản trả góp ngân hàng.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, khoản tiền trả ngân hàng mang lại động lực rõ ràng hơn vì giúp gia đình từng bước sở hữu căn nhà của chính mình, trong khi tiền thuê nhà dù đều đặn mỗi tháng, mỗi năm lên đến cả trăm triệu đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn chỉ là sống trong căn nhà của người khác.

Cũng gặp hoàn cảnh thuê nhà trong nhiều năm, nhưng gia đình này quyết tâm vay mượn để mua nhà, và sau thời gian ngắn, giá nhà đã tăng. Đó cũng là động lực để gia đình cố gắng hơn.

Vậy nên sau 7 năm thuê nhà, tính toán chi phí lên đến gần 1 tỷ đồng,hai vợ chồng trong câu chuyện này cũng cố gắng tăng thu nhập, tiết kiệm các khoản chi không cần thiết, để lên kế hoạch mua nhà rõ ràng hơn.