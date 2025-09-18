Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Victoria cuối cùng cũng thừa nhận việc kinh doanh lỗ nặng khiến David Beckham phải "gánh nợ" còng lưng

18-09-2025 - 16:10 PM

Victoria Beckham tung trailer phim tài liệu riêng trên Netflix: Tự nhận “cô nàng cau có”, hé lộ cảnh nợ hàng triệu bảng và drama Rolls-Royce gây bão.

Sau thành công đình đám của Beckham - series về chồng David, Victoria Beckham cũng chính thức có docu-series riêng. Bộ phim mang tên Victoria Beckham, dài 3 tập, sẽ lên sóng Netflix ngày 9/10, hé lộ nhiều góc nhìn chưa từng công bố về cuộc sống, sự nghiệp và hành trình xây dựng đế chế thời trang - làm đẹp của cựu Spice Girl.

Trong trailer đầu tiên, Victoria gây chú ý khi thoải mái tự nhận mình từng bị cho là "cô nàng cau có không bao giờ cười". Những hình ảnh thời Spice Girls cũng được tái hiện, đi cùng lời tâm sự: cô chưa bao giờ quên xuất phát điểm của mình và từ nhỏ đã luôn "khao khát được yêu mến".

Phim còn khai thác hành trình đầy thách thức của Victoria khi chuyển từ ca sĩ sang nhà thiết kế. Tom Ford thẳng thắn thừa nhận nhiều người không coi trọng, còn Eva Longoria tiết lộ từng có lời cảnh báo: "Cô sẽ không được chấp nhận". Victoria cũng trải lòng về những giai đoạn thương hiệu của cô lỗ nặng "hàng triệu bảng", khiến David "hoảng loạn" vì gánh nợ. Thế nhưng mục tiêu lớn nhất của cô vẫn chỉ là: "Tôi muốn các con và David tự hào về mình".

Hành trình của Victoria từ một cô ca sĩ nổi tiếng đến nữ hoàng thời trang đã trải qua vô cùng nhiều thử thách. Có lúc thương hiệu của Victoria lỗ nặng, khiến chồng cô - danh thủ David Beckham - cũng phải "gánh nợ" còng lưng

Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất trailer chính là cảnh David bắt vợ "khai thật" về tuổi thơ "lao động bình dân". Khi Victoria khẳng định mình xuất thân tầng lớp lao động, David lập tức chất vấn cho đến khi cô thừa nhận: "Hồi những năm 80, bố tôi lái Rolls-Royce đưa tôi đi học". Pha "bóc phốt" hài hước này nhanh chóng được Victoria tận dụng để tung áo phông in chữ "My Dad Had A Rolls Royce" trong bộ sưu tập riêng.

Trailer cũng có những giây phút ấm áp khi David an ủi vợ: "Em chỉ cần làm sandwich phô mai - thịt nguội thôi, bọn anh cũng sẽ tự hào". Victoria không quên châm chọc bản thân: "Thật ra thì em cũng chẳng làm sandwich phô mai ra hồn đâu".

Victoria cố gắng xây dựng sự nghiệp thời trang vì muốn David và các con tự hào

Tuy nhiên, theo David, chỉ cần Victoria làm một chiếc sandwich ngon lành, cả ông và các con sẽ đủ hạnh phúc và tự hào rồi

David cùng 3 người đã xuất hiện trong trailer đầu tiên của phim tài liệu về Victoria...

Điều gây tò mò là sự vắng bóng của con trai cả Brooklyn giữa tin đồn rạn nứt với mẹ. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định Brooklyn vẫn góp mặt trong phim, với cảnh anh cùng mẹ và ê-kíp lau sàn diễn sau cơn mưa tại Paris Fashion Week 2024. Ngoài Brooklyn, hai con trai Romeo và Cruz cũng xuất hiện trong những phân đoạn hậu trường liên quan đến các show diễn thời trang.

Con cả Brooklyn Beckham vẫn chưa được ló mặt trong trailer phim của Victoria giữa tin đồn gia đình rạn nứt

Với loạt chi tiết từ drama Rolls-Royce, những khủng hoảng tài chính đến khoảnh khắc gia đình ấm áp, Victoria Beckham hứa hẹn sẽ tiếp nối sức hút toàn cầu của Beckham - series từng thu về hơn 11,6 triệu lượt xem trên Netflix chỉ trong 2 tuần ra mắt.

Nàng WAGs nào giàu nhất thế giới: Bạn gái Ronaldo khoe kim cương triệu USD nhưng vẫn thua xa Victoria Beckham

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

