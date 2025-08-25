Võ sĩ nổi tiếng tiết lộ sự thật về David Beckham

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Võ sĩ Conor McGregor bất ngờ hội ngộ gia đình Beckham.

Trong kỳ nghỉ trên biển, võ sĩ UFC Conor McGregor bất ngờ hội ngộ huyền thoại bóng đá David Beckham và gia đình. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi McGregor hết lời ca ngợi "thời đại Beckham".

Mới đây, McGregor (37 tuổi) đăng tải loạt hình ảnh trên Instagram cho thấy anh cùng Beckham (50 tuổi) thân mật chụp ảnh trên boong du thuyền. Trong số đó có khoảnh khắc tay đấm người Ireland khoác vai cựu đội trưởng tuyển Anh, kèm theo là nụ cười rạng rỡ của cả hai. Hai người con trai của Beckham là Romeo (22 tuổi) và Cruz (20 tuổi) cũng xuất hiện trong loạt ảnh.

Lần hội ngộ hiếm hoi McGregor đã có những chia sẻ chân thật về Bekcham: " David Beckham, thật tuyệt vời! Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh và gia đình. Anh là nguồn cảm hứng lớn đối với tôi khi còn nhỏ. Beckham là một thế lực đích thực xứng đáng được kính trọng toàn diện".

Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh, McGregor còn chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh du thuyền trị giá 16 triệu bảng của Beckham cập cảng ngay bên cạnh chiếc du thuyền của anh. Trên thân du thuyền, dòng chữ "Seven" nổi bật, con số gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của Beckham khi khoác áo Manchester United và đội tuyển Anh.

Trong khi Beckham cùng gia đình vẫn duy trì hình ảnh chuẩn mực và gắn bó, sự nghiệp võ thuật của McGregor lại đang gặp nhiều khó khăn. Tay đấm người Ireland chưa trở lại lồng bát giác kể từ khi dính chấn thương gãy chân trong trận đấu với Dustin Poirier năm 2021. Dự kiến tái xuất vào năm 2024 để đối đầu Michael Chandler đã bị hủy bỏ do chấn thương ngón chân.

Bên cạnh đó, McGregor còn vướng vào rắc rối pháp lý. Hồi tháng 7 vừa qua, anh thua kháng cáo trong vụ kiện dân sự liên quan đến hành vi tấn công xảy ra năm 2018. Tuy nhiên, ngôi sao UFC đã phủ nhận thông tin cho rằng mình bị loại khỏi giải đấu lớn nhất thế giới.

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

