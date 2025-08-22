Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát sinh giao dịch 200 triệu đồng với người phụ nữ sinh năm 1990, người đàn ông ở Hải Phòng phải lên công an phường xác minh

22-08-2025 - 11:08 AM | Sống

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường Cửa Ông, Quảng Ninh đã làm việc với cả 2 người để tiến hành xác minh.

Ngày 19/8 vừa qua, Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đã xác minh và hỗ trợ người dân tại địa phương nhận lại số tiền 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 11/8, trong quá trình giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Bách Thọ (sinh năm 1987, trú tại thôn Xuân Trì, xã Hồng Châu, TP Hải Phòng) đã chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1990, trú tại tổ 15, khu 1B, phường Cửa Ông).

Phát sinh giao dịch 200 triệu đồng với người phụ nữ sinh năm 1990, người đàn ông ở Hải Phòng phải lên công an phường xác minh- Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Cửa Ông làm việc xác minh sự việc chuyển tiền nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Thọ đã trình báo và đề nghị Công an phường Cửa Ông hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị Hoà đến trụ sở làm việc.

Chị Hoà xác nhận có nhận số tiền 200 triệu đồng do chuyển nhầm và mong muốn trả lại nhưng chưa biết thông tin cụ thể về chủ tài khoản. Sau khi được cán bộ Công an xác minh, làm rõ, chị Hoà đã tự nguyện chuyển trả số tiền trên cho anh Thọ.

Nhanh chóng nhận lại tài sản, anh Nguyễn Bách Thọ bày tỏ xúc động, gửi thư cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Hoà cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Ông. Bởi lực lượng chức nắng đã giúp đỡ tận tình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân dân.

Việc Công an phường Cửa Ông kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì dân phục vụ mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau khi chuyển khoản thành công 144 triệu đồng tiền mua thực phẩm, chủ 1 tài khoản VietinBank phải vội lên công an xã trình báo

Đinh Anh

