Sau khi chuyển khoản thành công 144 triệu đồng tiền mua thực phẩm, chủ 1 tài khoản VietinBank phải vội lên công an xã trình báo

21-08-2025 - 21:18 PM | Sống

Người đàn ông 35 tuổi ở Nghệ An đã phải vội vàng báo công an xã sau khi thao tác thanh toán tiền thực phẩm

Hôm nay, Công an xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Hoan (35 tuổi, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Lộc). Sau đơn vị này hỗ trợ, giúp đỡ anh nhận lại được số tiền 144 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó ngày 09/8/2025, trong lúc thanh toán tiền thực phẩm, do không để ý, anh sử dụng tài khoản ngân hàng VietinBank của mình, chuyển nhầm 144 triệu đồng, vào tài khoản của một cá nhân trú tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi phát hiện sai sót, người đàn ông này nhanh chóng trình báo với Công an xã Nghi Lộc để được hỗ trợ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh. Đồng thời, đơn vị tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cá nhân nhận được tiền chuyển trả lại số tiền cho anh Hoan.

Sau khi chuyển khoản thành công 144 triệu đồng tiền mua thực phẩm, chủ 1 tài khoản VietinBank phải vội lên công an xã trình báo- Ảnh 1.

Thư cảm ơn được anh Hoan gửi tới Công an xã Nghi Lộc. Ảnh: CA tỉnh Nghệ An

Đến ngày 19/8/2025, anh Nguyễn Văn Hoan đã nhận lại được toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm và viết thư cảm ơn Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nghi Lộc.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

