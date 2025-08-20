Không cần mạo hiểm hay vốn lớn, tôi tăng thu nhập ở tuổi nghỉ hưu nhờ 3 cách đơn giản ai cũng làm được

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cụ bà Mẫn Phương (63 tuổi, Nam Kinh, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng chỉ cần làm chăm chỉ, đóng đủ bảo hiểm xã hội, tích góp ít vàng bạc hay gửi ngân hàng lấy lãi là có thể yên tâm về cuộc sống nghỉ hưu. Đến khi chính thức bước sang tuổi 60, nhận khoản lương hưu cố định mỗi tháng, tôi mới nhận ra: vật giá leo thang, khoản lương hưu ít ỏi không thể đủ chi tiêu. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng lãi suất không như xưa, còn vàng thì dễ biến động. Tất cả đều không đảm bảo cuộc sống thoải mái như tôi từng nghĩ.

Tôi không phải chuyên gia tài chính, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh lớn. Tuy nhiên, trong 3 năm qua, nhờ ba cách đơn giản dưới đây, tôi đã thêm được ít nhất 4.000 NDT/tháng (khoảng 14,5 triệu đồng).

Biến kỹ năng nghề nghiệp cũ thành “tài sản”

Tôi từng là giáo viên cấp 2 trong hơn 30 năm, chuyên dạy môn Ngữ văn. Sau khi nghỉ hưu, tôi cần nghỉ ngơi, xa rời, bảng đen, phấn trắng. Nhưng rồi một ngày, người hàng xóm ngỏ ý muốn nhờ tôi kèm con họ học môn Văn.

Tôi thử nhận lời. Một buổi dạy 90 phút, họ trả tôi 120 NDT. Sau vài buổi, tiếng lành đồn xa, tôi nhận thêm 2-3 học sinh. Có tháng, riêng việc dạy thêm nhẹ nhàng tại nhà đã mang lại cho tôi hơn 1.500 NDT.

Bạn không cần là giáo viên mới làm được. Tôi có chị bạn tên Lý Lệ từng là kế toán. Sau nghỉ hưu, chị nhận làm sổ sách cho tiểu thương ở chợ với mức phí vừa phải.

Một người hàng xóm khác từng làm đầu bếp, nay mở lớp dạy nấu ăn nhỏ tại nhà. Kỹ năng chuyên môn, dù là gì, vẫn có thể “sống dậy” nếu ta biết chia sẻ lại cho người khác.

Cho thuê phòng trống - biến không gian thành thu nhập

Gia đình tôi có một căn nhà ba tầng tại khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô Nam Kinh. Sau khi các con lập gia đình và chuyển ra ngoài, hai phòng ngủ trên tầng ba bỏ trống.

Ban đầu, tôi ngại cho thuê vì sợ phiền phức. Nhưng sau khi được bạn bè khuyên nhủ, tôi đăng lên một nền tảng cho thuê phòng dành riêng cho sinh viên và nhân viên văn phòng. Chỉ trong một tuần, tôi đã cho thuê được cả hai phòng với giá 1.600 NDT/tháng.

Tôi chủ động đưa ra yêu cầu rõ ràng (không nấu ăn, không gây ồn, có giờ giấc), và chọn người thuê kỹ càng. Từ đó đến nay, tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, lại có thêm nguồn thu ổn định hằng tháng. Chi phí bảo trì, điện nước đã được tính vào tiền thuê, nên hoàn toàn chủ động.

Chia sẻ cuộc sống trên mạng - thu nhập từ sở thích

Cách này có lẽ khiến nhiều người ngạc nhiên nhất: Tôi kiếm thêm thu nhập nhờ... quay video cuộc sống hàng ngày.

Ban đầu, tôi chỉ dùng điện thoại quay lại cảnh nấu ăn, làm bánh, chăm cây cảnh rồi đăng lên nền tảng video ngắn Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) như một thú vui. Không ngờ sau vài tháng, tài khoản của tôi có hàng chục nghìn người theo dõi. Một công ty nội thất mời tôi làm video thử sản phẩm, tôi nhận được khoản thù lao đầu tiên là 800 NDT.

Tôi không quá nổi tiếng. Nhưng đều đặn mỗi tháng, tôi nhận được tiền từ việc quảng cáo, tặng quà ảo từ người xem, và cả hợp tác nhỏ lẻ với vài nhãn hàng địa phương. Tổng cộng, thu nhập từ kênh mạng xã hội cá nhân dao động khoảng 800-1.200 NDT/tháng.

Điều quan trọng nhất là tôi không cố trở thành người nổi tiếng. Tôi chỉ chia sẻ chân thật những điều mình yêu thích. Ở tuổi ngoài 60, tôi vẫn có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là điều khiến tôi cảm thấy trẻ trung hơn mỗi ngày.

Nhờ duy trì đều đặn 3 công việc trên, mỗi tháng, tôi có thêm khoảng 4.000 NDT, ngoài khoản lương hưu chính thức. Có thêm thu nhập, tôi không phải tiêu dè sẻn, có thể mua sách, đi du lịch ngắn ngày, thi thoảng mời bạn bè dùng bữa, và quan trọng nhất là: không phụ thuộc kinh tế vào con cái.

Tôi nhận ra mua vàng có thể tốt, gửi ngân hàng có thể an toàn, nhưng không có gì bền vững bằng việc chính mình biết cách tạo giá trị. Hãy bắt đầu từ chính những gì mình có. Đó là cách làm giàu vững bền và an toàn nhất.