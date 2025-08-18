Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 nữ sinh 2003 vừa làm nên lịch sử 70 năm mới có 1 lần của NEU

18-08-2025 - 15:50 PM | Sống

Thành tích của nữ sinh này ghi dấu ấn lịch sử của Đại học Kinh tế quốc dân.

Mới đây, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã công bố nữ sinh Thiều Ngọc Mai là tân thủ khoa trong kỳ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2025 của nhà trường. Theo trang thông tin của NEU, cô sinh viên này đã ghi dấu ấn lịch sử khi đạt điểm trung bình 9,63/10. Đây là mức điểm cao nhất trong gần 70 năm hình thành và phát triển của nhà trường. 

1 nữ sinh 2003 vừa làm nên lịch sử 70 năm mới có 1 lần của NEU- Ảnh 1.

Ngọc Mai trong lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, tháng 5/2025. Ảnh: Cổng thông tin NEU

Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên của Ngọc Mai, mà còn là niềm tự hào chung của Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết quả này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng nghìn sinh viên đang tiếp bước trên hành trình tri thức và cống hiến.

Theo đó Ngọc Mai từng là cựu học sinh chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Năm 2021, nữ sinh trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, chương trình dạy bằng Tiếng Anh. Nhờ đã có IELTS 7.0 từ lớp 12 nên nữ sinh này không gặp khó khăn khi theo học chương trình học bằng tiếng Anh

Trong 4 năm ngồi trên ghế giảng đường, Mai có 6 nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 bài được đăng ở hội thảo quốc tế.

Giữa năm thứ ba, nữ sinh tham gia chương trình tuyển chọn sinh viên tài năng của Viettel, lần lượt trải qua vòng hồ sơ, kiểm tra (IQ, Tiếng Anh và kiến thức chuyên môn), phỏng vấn. Vượt qua, Mai và một số sinh viên có ba tháng (giai đoạn 1) được đào tạo về kiến thức chung, ba tháng tiếp theo (giai đoạn 2) về làm việc ở các bộ phận. Cuối mỗi vòng đều có bài kiểm tra, ứng viên không đạt sẽ bị loại.

Trong 1 năm qua, công việc của nữ sinh này là nghiên cứu AI theo hướng ứng dụng công nghệ. Chia sẻ trên truyền thông, Ngọc Mai cho biết được nhà trường và công ty tạo điều kiện nên tiến độ học tập không bị gián đoạn. Cũng nhờ công việc ở tập đoàn lớn, nữ sinh này nhanh chóng biết cách hệ thống hóa những mô hình đơn lẻ và vận hành chúng trên một tệp dữ liệu khổng lồ. 

1 nữ sinh 2003 vừa làm nên lịch sử 70 năm mới có 1 lần của NEU- Ảnh 2.

Ngọc Mai từng là cựu học sinh chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Ảnh: Cổng thông tin NEU

Nói về kế hoạch tương lai, Ngọc Mai cho biết sẽ theo đuổi công việc hiện tại, sau đó tìm cơ hội đi du học. Cô mong muốn sẽ trở thành một nữ giảng viên trong tương lai.

Đi ngược lại định kiến “con nhà giàu mới học VinUni”, nữ sinh kể chuyện từng ăn mì gói suốt 2 tháng để dành tiền, có lúc đã gục khóc vì áp lực
 

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

