Thế hệ tân khoa mang trái tim sư tử bản lĩnh: Tự tin, chiến lược và sẵn sàng bước vào thị trường toàn cầu

Lễ tốt nghiệp BUV 2025 đánh dấu cột mốc của thế hệ cử nhân và thạc sĩ bước ra từ 13 ngành đào tạo thuộc khối kinh tế, quản trị, tài chính, công nghệ, sáng tạo và dịch vụ. Trên sân khấu trao bằng, đó không chỉ là một thế hệ sở hữu tấm bằng Anh Quốc, mà còn là lớp sinh viên được định hình bởi năm phẩm chất cốt lõi của “trái tim sư tử”: tiên phong dẫn lối, tử tế, kiên cường, tự tin và tầm nhìn chiến lược.

Những phẩm chất ấy được phản ánh trực tiếp qua kết quả học tập và lộ trình phát triển sau tốt nghiệp. Gần 30% sinh viên đạt First Class (Xuất sắc) - mức thành tích tương đương chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học tại Vương quốc Anh.

Về nghề nghiệp, gần một nửa sinh viên có việc làm trước khi hoàn tất chương trình học, làm việc tại các tập đoàn lớn như Vinamilk, Vingroup, Techcombank, MB Bank, Shopee, Gameloft, KPMG, EY hay BCG - một trong những công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

Ở hướng học thuật, khoảng 20% tiếp tục theo đuổi bậc sau đại học tại các trường danh tiếng như Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE), Đại học St Andrews, Đại học Monash hay Đại học Sydney.

Bên cạnh đó, hơn 20% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp với các dự án được ươm mầm ngay trong quá trình học, như Young Vitality - mô hình “phòng tập kiến thức” về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, hay 204 Production - agency truyền thông chuyên về nhiếp ảnh và video. Điểm đáng chú ý không chỉ là việc tự mở doanh nghiệp, mà là cách sinh viên tận dụng môi trường học để thử nghiệm ý tưởng, kiểm chứng mô hình và trau dồi năng lực giải quyết vấn đề - một tư duy quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay.

Những con số ấy cho thấy “trái tim sư tử” không dừng ở câu chuyện cảm hứng, mà đã trở thành kết quả cụ thể trên hành trình học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp của thế hệ sinh viên BUV 2025.

Đằng sau lễ tốt nghiệp rực rỡ là ba năm học không hề dễ dàng. Chương trình chuẩn Anh tại BUV được triển khai hoàn toàn bằng tiếng Anh, với khối lượng bài đọc lớn, yêu cầu nghiên cứu độc lập cao và các bài đánh giá dựa trên phân tích, lập luận và dữ liệu. Mỗi học kỳ gắn với các dự án nhóm, bài thuyết trình, tình huống doanh nghiệp và những deadline nối tiếp nhau, buộc sinh viên rèn kỷ luật, quản lý thời gian chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng với chất lượng sản phẩm của mình.

Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được đặt vào các tình huống mô phỏng kinh doanh, phân tích bài toán thực tế và trình bày cách tiếp cận trước lớp. Nhiều bạn chủ động tạo thêm cơ hội luyện tập qua hoạt động câu lạc bộ, dự án truyền thông, thử vận hành mô hình kinh doanh nhỏ hoặc sản xuất nội dung để đo phản hồi thị trường. Qua từng vòng thử, chỉnh và nâng chuẩn, tư duy phản biện, khả năng thích nghi và bản lĩnh trước áp lực đã ngày được vun bồi.

Đoàn Thùy Dương - một trong những gương mặt sinh viên nổi bật của khóa tốt nghiệp 2025

Đoàn Thùy Dương, thủ khoa đại diện phát biểu, là sinh viên chương trình Kế toán & Tài chính. Năm cuối của Dương xoay quanh thực tập tại EY Việt Nam - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big 4), điều phối các sự kiện quy mô của câu lạc bộ và chuẩn bị hồ sơ trao đổi quốc tế. Có thời điểm lịch thi trùng với lịch xin visa, Dương mang theo laptop để tranh thủ ôn bài tại phòng chờ Lãnh sự. Khi khối lượng công việc dồn lên, Dương thiết lập lại phương pháp vận hành: phân tầng ưu tiên, chia nhỏ nhiệm vụ, chủ động tìm hỗ trợ. Chiến lược này giúp cô duy trì phong độ học tập và được tuyển vào vị trí Executive Successor - Global Finance tại VinFast, yêu cầu tư duy phân tích và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Lê Việt Đức với vai trò Trưởng ban Truyền thông TEDxBUV

Lê Việt Đức, sinh viên Quản trị Marketing, đi theo hướng sáng tạo nội dung và sản phẩm truyền thông. Một lần thi lại ở kỳ cuối khiến Đức điều chỉnh phương pháp học, chuyển sang phân tích theo hệ thống và luyện diễn đạt mạch lạc. Trong vai trò truyền thông của TEDxBUV và khi vận hành podcast “Lóc Cóc Đi Học”, Đức nhiều lần nhận phản hồi cần tinh chỉnh insight và tăng độ chặt của luận điểm. Những vòng chỉnh sửa giúp Đức hình thành chuẩn mực công việc cao hơn, góp phần giúp anh trúng tuyển Vinamilk Graduate Talent Programme - chương trình tuyển dụng nhân sự trẻ có tính cạnh tranh cao trong ngành FMCG.

Hà Phương Phương đạt giải thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tất cả các học kỳ

Hà Phương Phương, theo đuổi hướng học thuật chuyên sâu, thuộc chương trình Tài chính - Ngân hàng do Đại học London (UoL) cấp bằng, chương trình nặng về định lượng, lượng bài đọc lớn và yêu cầu tự học cao khiến việc duy trì phong độ qua nhiều kỳ trở thành thử thách không nhỏ. Thách thức tăng lên khi Phương tham gia Soongsil University (Hàn Quốc) và LSE Summer School (Anh), nơi nhịp thảo luận nhanh và yêu cầu chuẩn bị kỹ khiến cô có lúc “hụt hơi”, phải điều chỉnh cách ghi chú và rút lõi thông tin để theo kịp lớp. Sự bền bỉ với nhịp độ này giúp Phương vượt qua kỳ thi chứng chỉ tài chính danh tiếng CFA Level I trong top 10% toàn cầu và hiện đảm nhiệm vai trò tại Tổ Trợ lý Chủ tịch - mảng Tài chính của V-Green sau thời gian làm việc tại VinFast.

Dù theo đuổi những con đường khác nhau, điểm chung của sinh viên BUV là sự bền bỉ, khả năng tự định hướng và tinh thần sẵn sàng thử thách. Đó chính là nền tảng giúp các bạn chuyển từ tư duy đến hành động - và cũng là điều tạo nên bản lĩnh của một thế hệ trẻ mang “trái tim sư tử”.

Sự trưởng thành của thế hệ sinh viên BUV 2025 còn được củng cố bởi hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo. BUV hiện là trường duy nhất tại Việt Nam đạt Chuẩn Chất lượng Ba cấp độ (Triple Quality Assurance): kiểm định quốc tế của Bộ GD&ĐT, đánh giá toàn diện từ QAA (Vương quốc Anh) và chuẩn QS 5 Sao liên tiếp 6 năm.

Giáo sư Raymond Gordon - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch BUV - nhận định rằng những người trẻ trưởng thành từ môi trường này bước vào công việc với lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, năng lực tiếng Anh học thuật và tư duy toàn cầu. Theo ông, đây là “bộ kỹ năng” giúp họ hòa nhập nhanh và phát triển bền vững trong các môi trường đa quốc gia.

Ngài Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - cũng đánh giá BUV là cầu nối quan trọng trong hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng thế hệ sinh viên BUV sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Với tấm bằng chuẩn Anh và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong suốt quá trình học, tân khoa BUV 2025 bước vào thị trường lao động bằng tâm thế tự tin và sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Tinh thần “trái tim sư tử” được rèn qua từng trải nghiệm học thuật và thực hành giờ trở thành động lực để các bạn mở ra những hướng đi mới cho chính mình và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.