Từ chú cừu rụt rè đến sư tử cất tiếng

Từng là một học sinh rụt rè, Đỗ Linh Giang của những ngày đầu ít được đánh giá cao về sự tự tin và khả năng thể hiện. Tuy nhiên, thông qua quá trình rèn luyện và nỗ lực vượt qua hạn chế bản thân, Giang đã đạt được bước ngoặt quan trọng khi giành suất học bổng cao nhất để theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Từ nền tảng đó, cô tiếp tục phát triển năng lực học thuật và kỹ năng cá nhân, trở thành sinh viên BUV đầu tiên nhận Học bổng toàn phần ASEAN SEED của Chính phủ Canada.

Phía sau những cột mốc ấy là quá trình tự cải thiện lâu dài, xuất phát từ một nội tâm đối lập giữa hai "sinh linh": một nửa là chú cừu rụt rè và nhiều hoài nghi; nửa còn lại là sư tử con mong muốn trưởng thành. Để thay đổi, Giang buộc phải học cách đối diện với giới hạn.

Quá trình này không chỉ cho thấy sự thay đổi về tư duy và kỹ năng, mà còn thể hiện tác động của môi trường giáo dục BUV, nơi đề cao triết lý "Trái tim sư tử", khuyến khích sinh viên đối diện với thử thách và phát huy bản lĩnh cá nhân.

Ngày còn học cấp 3, Giang không phải kiểu học sinh quá nổi bật. Sở hữu học lực tốt để đỗ vào các trường công lập danh tiếng nhưng cô luôn cảm thấy chưa đủ. Vì thế, sau nhiều lần đắn đo, Giang quyết định thử thách bản thân trong một môi trường hoàn toàn khác, đó là Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào buổi phỏng vấn học bổng đầu tiên, cô run đến mức không dám nhìn thẳng vào ban giám khảo. "Tôi bắt đầu từ con số 0, lại càng không biết phải làm gì để một người hướng nội như mình có thể nổi bật giữa hàng trăm hồ sơ. Tôi luyện nói một mình hàng giờ chỉ để tập dám nhìn vào mắt người đối diện. Thế nhưng trong những buổi phỏng vấn đầu tiên, tôi vẫn run rẩy, mặt cúi gằm, câu trả lời rối tung," cô nhớ lại.

Sau khi kết thúc, Giang được đánh giá "chỉ đạt 30% khả năng thành công". Cô gần như rơi vào khủng hoảng vì hoài nghi bản thân, thậm chí không muốn giao tiếp với ai cả. Cô kể: "Lúc ấy, niềm tin mong manh của tôi gần như bị sụp đổ. Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại."

Vào chính thời khắc ấy, Đỗ Linh Giang may mắn khi có bố mẹ ở bên, kiên trì đồng hành thay vì thúc ép hay phán xét. Họ không bao giờ hỏi "Tại sao con không giống người khác?", mà cùng cô đi tư vấn tâm lý, lắng nghe và luôn dành lời khích lệ.

Mỗi tối, bố mẹ Giang lại ngồi cùng con trong căn phòng nhỏ, hóa thân thành "ban giám khảo" phỏng vấn học bổng. Trong khi mẹ tỉ mỉ ghi chú những câu trả lời còn vụng, bố sẽ hướng dẫn cô cách hít sâu, dừng đúng lúc, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Bố mẹ không bảo tôi phải mạnh mẽ, họ chỉ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đến khi tôi tự tin hơn," Giang kể.

Ngày qua ngày, Giang học thêm một chút: hôm nay dám nói tròn câu, ngày mai dám ngẩng đầu. Đến khi quay trở lại căn phòng phỏng vấn học bổng, trái tim Giang vẫn đập thình thịch, bàn tay đan chặt vào nhau vì run. Thậm chí, cô còn quên cả phần giới thiệu tên. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, chú sư tử con trong Giang như thức tỉnh. Cô bắt đầu thả lỏng, dần lấy lại nhịp thở và trả lời mạch lạc hơn. Cuối cùng, khi buổi phỏng vấn kết thúc, người từng bị đánh giá chỉ có "30% cơ hội thành công" lại trở thành người xuất sắc nhất, giành trọn suất học bổng cao nhất của trường.

"Không phải vì tôi bỗng dưng tự tin, mà vì tôi đã luyện tập đủ nhiều để nỗi sợ không còn điều khiển được mình," cô nhớ lại. "Và 'chú sư tử' trong tôi đã lần đầu cất tiếng."

Có được tấm vé vào ngôi trường BUV mơ ước, Đỗ Linh Giang cũng đối mặt với một ngã ba đường khi đồng thời đỗ cả hai trường công lập hàng đầu là Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân. Với nhiều người, đây là lựa chọn khó khăn, nhưng Giang lại dứt khoát rẽ sang con đường riêng.

"Sau 12 năm học ở môi trường công lập, tôi hiểu rằng nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, tôi sẽ vẫn là phiên bản rụt rè của chính mình năm nào. Lựa chọn BUV vì tôi muốn thử rèn luyện trong môi trường khác, nơi mọi người không chỉ học để thi, mà học để hiểu bản thân và thế giới," cô chia sẻ.

Niềm tin ấy đã đặt đúng chỗ. Tại BUV, Giang nhanh chóng chứng kiến sự thay đổi của chính mình. Từ một sinh viên rụt rè, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động của trường: nhận học bổng toàn phần, trở thành Đại sứ Sinh viên, Cán bộ học thuật, thử sức ở nhiều cuộc thi và thậm chí đại diện trường tham gia chương trình IELTS Face-off trên VTV7… Tất cả đều là những điều mà Giang chưa từng dám nghĩ đến trước đây.

Khoảnh khắc chuyển hóa lớn nhất đến khi Giang phải phát biểu trước hàng trăm sinh viên trong lễ trao học bổng. "Tôi vẫn run rẩy, tay bấu chặt vào bục phát biểu, nhưng đây không phải run vì sợ hãi, mà là run vì phấn khích. Tôi nhìn thẳng khán giả để hô vang lời cảm ơn. Khi những tiếng vỗ tay rào rào vang lên, tôi biết chú cừu năm nào đã biến thành sư tử."

"BUV đã cho tôi cơ hội được thử: Thử dẫn dắt, thử sai lầm, thử đứng dậy… Tôi học được cách tin vào tiếng nói của mình," Giang chia sẻ. Sự tự tin của Giang không phải một điều bẩm sinh đã có, mà được rèn qua từng lần dám đối diện với nỗi sợ.

Với Đỗ Linh Giang, "Trái tim sư tử" không chỉ là vượt qua chính mình, mà còn là biết giúp đỡ người khác. Là Trưởng ban Học thuật Hội Sinh viên BUV nhiệm kỳ 2024–2025 hiện nay, Giang không chỉ lên kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật mà còn đóng vai trò là người kết nối giữa nhà trường và sinh viên.

"Tôi từng là người không dám lên tiếng, nên tôi hiểu giá trị của việc có ai đó lắng nghe mình," cô chia sẻ.

Ngoài giờ lên lớp, Giang tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại Mai Châu, Hòa Bình, từ phát quà, dạy tiếng Anh, đến hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em vùng cao. Cô cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ những học sinh đang loay hoay tìm hướng đi tại các buổi chia sẻ kinh nghiệm học bổng.

Giang nhớ lại lần đầu trở lại trường cũ chia sẻ về học bổng. Khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của các em khóa dưới giống như bản thân năm nào, cô nói: "Nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể."

Và hôm đó, một em khóa dưới đã tiến đến nói với Giang: "Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể, cho đến khi nghe chị nói." Câu nói đó khiến cô sinh viên BUV nhận ra, truyền cảm hứng cũng là một cách lan tỏa "trái tim sư tử."

Chính tinh thần ấy đã đưa cô đến một cột mốc mới khi trở thành sinh viên BUV đầu tiên nhận học bổng toàn phần ASEAN SEED của Chính phủ Canada – phần thưởng dành cho những sinh viên thể hiện tinh thần lãnh đạo, sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Giang khẳng định: "Hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Canada sẽ là khởi đầu mới, nơi tôi tiếp tục học hỏi, trưởng thành và tích lũy trải nghiệm để một ngày trở về, đóng góp cho cộng đồng và tạo ra những giá trị vượt lên chính mình. Với tôi, BUV mãi là nền tảng vững chắc, là nơi nuôi dưỡng một 'trái tim sư tử' dám mơ, dám khác biệt và dám dẫn dắt."