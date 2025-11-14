Từ cậu nhóc quậy phá đến quán quân học bổng 700 triệu của ĐH Quốc tế: Khi “trái tim sư tử” thức giấc

Nguyễn Ngọc Nhật Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần "Lion Heart" của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Từ một cậu học sinh trung bình, từng chênh vênh giữa những thất bại đầu đời, Nhật Anh đã từng bước khẳng định bản lĩnh bằng nghị lực và ý chí kiên cường. Với thành tích tốt về học tập cũng như các hoạt động xã hội, Nhật Anh đã xuất sắc trở thành 1 trong những quán quân học bổng Hoàng tử Andrew 2018 trị giá 700 triệu đồng, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/5.000 hồ sơ được duyệt.



Chàng trai trẻ từng thất bại khi khởi nghiệp, mất trắng trong kinh doanh, phải làm việc 16-18 tiếng mỗi ngày để bắt đầu lại từ đầu... Giữa những vết xước của tuổi trẻ ấy, Nhật Anh vẫn chọn tiến về phía trước – vì anh tin "ngã ở đâu, đứng lên mạnh mẽ hơn ở đó". Đó là hành trình của một "trái tim sư tử" – biết đau, biết sợ, nhưng chưa từng dừng lại.

Tua lại 7 năm trước, thời trung học, Nguyễn Ngọc Nhật Anh là một học sinh nghịch ngợm, thiếu tự tin và phải rong ruổi giao hàng để phụ giúp gia đình.



Giữa năm lớp 11, sau kỳ thi thử đại học, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho mẹ trao đổi: "Chị ơi, em sợ là cháu không thi đỗ nổi 1 điểm chị ạ". Câu nói tưởng chừng vô tình của cô giáo trở thành vết cứa đầu đời trong tâm trí cậu học trò.



Khi ấy, Nhật Anh chỉ cúi đầu lặng lẽ, nén lại cảm giác tủi hổ đang chực trào. Nhưng, chính khoảnh khắc ấy lại là điểm khởi đầu cho hành trình tìm lại bản lĩnh của cậu học trò cá biệt.

Nhật Anh từng nghĩ bản thân là kẻ thừa trong lớp học, không giỏi giang, không nổi bật, thậm chí từng bị gắn mác 'cá biệt'. Cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến nam sinh phải tự hỏi: Nếu mình không cố, thì mãi mãi chỉ là gánh nặng thôi sao?



"Có những hôm trời mưa ngồi nhìn cái bánh bao nguội ngắt, vẫn phải cố ăn, tôi nghĩ: Mình học dốt như thế này thì có phí tiền cha mẹ không nhỉ?. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại".

Tâm trạng thực sự chạm đáy với những suy nghĩ tiêu cực. Anh đã hiểu đó là điều tồi tệ nhất rồi, nếu không đi lên thì sẽ không còn cách nào có thể thay đổi số phận, để trở thành một người có ích. Giữa những bộn bề suy nghĩ, cậu học trò 17 tuổi chợt nhận ra một điều: mình không để đi mãi theo hướng hiện tại.



Nỗi xấu hổ biến thành động lực, lục tung mọi thông tin để tìm hiểu, cậu học trò 17 tuổi nhận ra bản thân cần một môi trường quốc tế, một nơi để có thể học hỏi, phát triển bản thân. Đó là lúc Nguyễn Ngọc Nhật Anh biết đến học bổng của BUV.



Khi xác định được mục tiêu, Nhật Anh dành gần như toàn bộ thời gian cuối lớp 11 để nghiên cứu, học, phát triển dự án cùng với những người bạn. Nam sinh chạy đua thời gian tham gia thêm hoạt động, trau dồi kỹ năng, làm dày hồ sơ và quan trọng hơn hết là rèn sự tự tin để sẵn sàng cho buổi phỏng vấn.



Và anh đã làm được điều kỳ diệu. Năm 2018, Nguyễn Ngọc Nhật Anh là quán quân học bổng danh giá trị giá 700 triệu đồng tại ĐH Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam – BUV).



Giờ đây, khi đã trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên mới, Nhật Anh vẫn nhớ rõ cảm giác ngày chạm đáy ngày ấy – cũng là lúc trong sâu thẳm, một "trái tim sư tử" đang dần thức giấc.



Cánh cửa của BUV (British University Vietnam) – ngôi trường được mệnh danh là "Home of the Lionhearted" – đã mở ra với Nhật Anh như một phép màu. Trong không gian quốc tế ấy, cậu sinh viên trẻ lần đầu tiên được lắng nghe, được thử và được tin tưởng. "Ở BUV, không ai hỏi bạn đến từ đâu, mà chỉ hỏi bạn muốn đi đến đâu. Nơi ấy giúp tôi tin rằng quá khứ không quyết định tương lai – thái độ và nỗ lực mới là thứ định hình con người mình", Nhật Anh nhớ lại dấu mốc thay đổi chính mình.

Sau khi trở thành sinh viên BUV, hành trình của Nguyễn Ngọc Nhật Anh không hề bằng phẳng như nhiều người tưởng. "Tôi từng nghĩ, có học bổng rồi, đời sẽ dễ hơn. Nhưng không, thử thách thật sự mới bắt đầu từ đó," anh mỉm cười.



Năm thứ nhất đại học, Nhật Anh mạo hiểm bước vào kinh doanh bất động sản – lĩnh vực anh chẳng có chút kinh nghiệm nào. "Có những ngày, tôi lặn lội mưa gió 60 km đưa khách ra dự án hay là những ngày mưa dầm, gió rét đi phát tờ rơi, chào từng khách, cố gắng xin số điện thoại để tư vấn nhiều hơn... Nhưng, sau nửa năm tôi vẫn chẳng chốt được đơn nào cả. Chọn dừng lại trong sự thất vọng nhưng tôi tự nhủ rằng mình vẫn còn nhiều cơ hội".



Công việc đầu tiên thất bại "cảm giác như đốt sạch cả niềm tin". Nhưng rồi chàng trai trẻ nhận ra, có thể mất tiền nhưng không thể mất ý chí.



Không dừng lại, 19 tuổi, Nhật Anh mở một công ty marketing nhỏ giữa mùa COVID-19 và thất bại đau đớn, phải bán chính chiếc nhẫn vàng bà ngoại tặng để trả tiền thuê nhà.



20 tuổi, Nhật Anh quyết tâm lập nghiệp lần nữa với thương hiệu thời trang nhưng sau 3 tháng đầu, doanh nghiệp cũng "đi vào cát bụi" bởi quản lý non nớt.



Mục tiêu ra trường kiếm ít nhất 1000 USD/tháng và thực tế phũ phàng đã khiến chàng trai trẻ tỉnh ngộ, nhận ra những hào nhoáng thời sinh viên đã mất hết.

Những ngày sau đó, Nhật Anh nhận bất cứ việc gì có thể làm – từ quay phim quảng cáo, dựng clip, đến làm công trường. "Tôi từng lội bùn giữa mưa, cầm GoPro quay công trình suốt nhiều giờ. Có lúc vừa quay vừa nghĩ: Có đáng không? Nhưng tôi biết, chính những ngày đó đang rèn mình thành thép."



Từ những vấp ngã liên tiếp, Nhật Anh chuyển hướng sang công nghệ – lĩnh vực hoàn toàn mới. Anh học lập trình từ con số 0, tự học, làm việc 16–18 tiếng mỗi ngày để bắt kịp đồng nghiệp.



"Tôi không giỏi hơn ai, nhưng tôi lì hơn. Mỗi lần thất bại, tôi cho phép mình gục đúng một đêm – sáng hôm sau phải đứng dậy". Nỗ lực đó giúp Nhật Anh trở thành Partnership Manager cho một toà báo quốc tế chuyên về crypto.



Sau năm 2022, anh tràn đầy tự tin tìm kiếm cơ hội. Nhưng rồi lại thất bại ê chề…



Nhưng "trái tim sư tử" không dừng lại. Nguyễn Ngọc Nhật Anh không từ bỏ cố gắng. Anh tìm tòi, học hỏi, dám thất bại để rèn luyện và tìm được hướng đi mới cho mình.



Ở BUV, những câu chuyện vượt khó không chỉ là chuyện truyền cảm hứng, mà chính là trải nghiệm thật, tôi luyện rõ nét nhất ngọn lửa kiên cường bên trong nam sinh viên. "BU



V không chỉ dạy tôi kiến thức, mà dạy tôi cách đứng dậy. Thất bại chỉ là một bài học, không phải kết thúc", Nhật Anh khẳng định.

Sau những năm tháng lăn lộn và vấp ngã, Nhật Anh tìm thấy ý nghĩa sâu xa hơn của thành công: không chỉ là đạt được mục tiêu cá nhân, mà là dẫn dắt người khác cùng bước đi.



"Trong những khoảnh khắc thất bại tận cùng, tôi chợt nhận ra, sâu thẳm bên trong mình vẫn còn một ngọn lửa.... Chính là tinh thần leading - dẫn đầu, làm chủ để giúp đỡ người khác và chịu trách nhiệm nhiều hơn", Nguyễn Ngọc Nhật Anh ngẫm nghĩ.



Khi thành lập agency marketing của riêng mình, anh không đặt trọng tâm vào doanh thu. Trọng tâm của anh là "những người trẻ đang tìm hướng đi như chính tôi ngày trước".



Nhật Anh kể rằng, anh nhìn thấy chính mình trong từng cộng sự: "Có bạn từng run khi nói chuyện với khách hàng, có bạn từng nghĩ mình không đủ giỏi. Nhưng chỉ cần ai đó tin vào họ, họ sẽ làm được nhiều hơn mình tưởng." Từ đó, anh kiên trì huấn luyện, chia sẻ từng kinh nghiệm thực tế, bằng chính những bài học anh rút ra từ thất bại.

Điều khiến Nhật Anh tự hào nhất không phải là những hợp đồng lớn. Mà là được được đồng hành với rất nhiều những người em suốt những năm qua. "Đã có những người đến, đã có những người đi, nhưng rồi chung quy lại, điều quan trọng nhất vẫn là: "Nếu bạn muốn đi nhanh, bạn có thể đi một mình, nhưng nếu đi xa, chắc chắn sẽ phải đi cùng nhau."



Với Nhật Anh, việc "dẫn đầu" là hành động đồng hành, là dám nhận trách nhiệm và trao niềm tin. Đó cũng là tinh thần "Lion Heart" mà anh học được.

Bước ra từ mái trường BUV, Nguyễn Ngọc Nhật Anh đang điều hành một marketing agency nho nhỏ, trả lương cho 8 anh em, vẫn tiếp tục làm cố vấn marketing cho ngành công nghệ với những đối tác nước ngoài, thường xuyên đi công tác và cũng đã có những thành tựu nhất định. Trải qua đủ những thứ cảm xúc thất bại, ê chề, tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân, cô độc, Nhật Anh hiện tại là hình mẫu anh từng viết ra ở tuổi 20.



Nhưng chàng trai trẻ chưa bao giờ ngừng tiến về phía trước bởi niềm tin:"Khi ta nỗ lực hết mình, vũ trụ và may mắn sẽ đến để giúp ta hoàn thành được điều đó. Chúng ta chỉ thiếu một chút grit thôi" - một chút gan lì, một chút bền bỉ để không bỏ cuộc giữa đường".



Với Nhật anh, điều quý giá nhất anh nhận được từ hành trình ấy không phải danh xưng hay vị trí, mà là sự thay đổi từ bên trong. "Trái tim sư tử" giúp nam sinh ngày nào dám đón nhận thất bại mà không sợ hãi. Với anh, thành công không phải là đích đến, mà là hành trình không ngừng học và làm lại. Mỗi lần ngã, thay vì dừng lại, anh chọn cách bước tiếp - mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn. Từ đó, anh nhìn thấy chính mình trong những bạn trẻ đang loay hoay với khởi đầu đầy chênh vênh, và muốn làm điều gì đó cho họ.



"Tôi muốn truyền lại tinh thần mà BUV đã gieo trong tôi - ngã ở đâu, đứng lên mạnh mẽ hơn ở đó. Mục tiêu của tôi thời gian tới không chỉ là xây dựng doanh nghiệp bền vững, mà còn tạo hệ sinh thái để những người trẻ như tôi năm nào - từng lạc lối, từng tự ti - có thể tìm lại 'trái tim sư tử' của chính họ", Nhật Anh chia sẻ.

Đó cũng là hình ảnh mở ra hành trình mới của một người trẻ mang "trái tim sư tử", luôn sẵn sàng đứng dậy, tin vào điều tốt đẹp và tiếp tục bước tiếp, dù phía trước còn nhiều thử thách. Trong hành trình ấy, Nhật Anh không chỉ chứng minh bản lĩnh của người từng thất bại, mà còn khẳng định giá trị của một thế hệ trẻ dám sống có trách nhiệm, dám cháy vì lý tưởng và vì cộng đồng.

