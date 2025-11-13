“Trái tim sư tử” trong lồng ngực tuổi trẻ: Hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh dẫn lối tiên phong

Chỉ trong vòng 2 thập kỷ, cả thế giới đã chứng kiến sự biến mất của những gã khổng lồ như Yahoo, Nokia, thay vào đó là sự trỗi dậy của các công ty khởi nghiệp như Google, Facebook, TikTok.

Trong một thế giới mà sự không chắc chắn là điều bình thường, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể bị loại khỏi “cuộc chơi”. Đứng trước bối cảnh này, con người phải rèn ý chí kiên cường, tự tin hành động để tạo nên khác biệt, nuôi dưỡng tầm nhìn chiến lược để đi đường dài, giữ tinh thần tiên phong dẫn lối, và trên hết phải có sự tử tế trong mỗi bước đi trên con đường của riêng mình.

Và đó là cũng là một trong những triết lý, giá trị mà Trái tim sư tử theo đuổi.

Hiểu được thời cuộc và vai trò dẫn dắt của những người làm giáo dục, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tiên phong đặt sứ mệnh trở thành "Home of the Lionhearted" (Ngôi trường của những trái tim sư tử bản lĩnh).

Triết lý ấy không chỉ là lời tuyên ngôn, mà còn là la bàn dẫn lối cho hành trình giáo dục mà BUV đang theo đuổi: Đào tạo nên những thế hệ sinh viên có năng lực học thuật vững vàng, tư duy phản biện sắc bén và tinh thần kiên định trước mọi đổi thay.

“Tại BUV, di sản giáo dục Anh Quốc là nền tảng nuôi dưỡng niềm đam mê khai phá tri thức và khát vọng phát triển không ngừng. Chúng tôi tin rằng năng lực học thuật xuất sắc không chỉ thể hiện qua bằng cấp, mà còn là động lực cho hành trình học tập và trưởng thành trọn đời” , Giáo sư Raymond Gordon, Hiệu trưởng trường Đại học Anh quốc Việt Nam chia sẻ.

Thực tế, sinh viên BUV không chỉ vững vàng về tri thức mà còn mang trong mình tinh thần tiên phong, trái tim bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách của tương lai. Trần Bích Phương - cựu sinh viên chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế của BUV là thế hệ Lionhearted như vậy.

Trước khi trở thành học giả nghiên cứu sau Tiến sĩ (PostDoc) về Kinh tế Y Tế, Khoa chăm sóc sức khỏe ban đầu - khoa học sức khỏe Nuffield, Đại học Oxford, Bích Phương đã bị từ chối học bổng đến 5 lần.

Xuất phát điểm của cô cũng có nhiều bất lợi khi bản thân là sinh viên kinh tế chuyển sang ngành y tế cộng đồng. Song để theo đuổi giấc mơ, nữ sinh của BUV đã dành 2 năm làm việc ở Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Sức Khỏe, Đại học Y tế Công Cộng để tích lũy kinh nghiệm.

Trong thời gian đó, Bích Phương vẫn liên tục hoàn thiện hồ sơ để nộp vào các trường. Hành trình càng trở nên vất vả hơn khi cô liên tục bị các trường từ chối.

Song với tinh thần không bỏ cuộc, cuối cùng nữ sinh cũng chinh phục thành công học bổng toàn phần tại Viện Karolinska, Thụy Điển - một trong 10 trường đại học Y khoa hàng đầu thế giới. Đam mê học thuật tiếp tục dẫn lối Bích Phương đến Bỉ để theo học chương trình Tiến sĩ.

Chia sẻ về hành trình đã đi qua, Bích Phương cho biết chính những năm tháng ở BUV đã tiếp sức để cô theo đuổi hoài bão và sống trọn vẹn với đam mê. Mang tinh thần kiên cường như những chú sư tử vươn mình giữa đại ngàn, cô sẵn sàng đi thực tập không lương, làm thêm ở nhà hàng để trang trải cuộc sống. Cô không chùn bước ngay cả khi đối diện với lời nói: “Học cao làm gì, cuối cùng cũng chỉ đi làm nhà hàng thôi.”

Kiên định theo đuổi tinh thần “trái tim sư tử bản lĩnh”, BUV kiến tạo môi trường học thuật nơi sinh viên không chỉ được “nghe” triết lý giáo dục mà được “sống” qua 5 phẩm chất cốt lõi: Kiên cường, Tự tin, Thông tuệ, Tử tế và Tiên phong dẫn lối.

Thông qua các hoạt động thực tiễn, từ chương trình học thuật đến dự án cộng đồng, sinh viên BUV được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng, khuyến khích phát triển tư duy chiến lược cùng tinh thần và trí tuệ cảm xúc kiên cường.

Tại BUV, bản lĩnh của sinh viên được hun đúc qua những thử thách thực tế. Chương trình Intern Pitch Camp 2025 nhà trường phối hợp tổ chức cùng công ty Le Bros là một minh chứng sống động. Thí sinh tham gia cần hoàn thiện một chiến dịch truyền thông tích hợp và thuyết phục các doanh nghiệp lớn chỉ trong 35 giờ. Chính những cơ hội “cháy hết mình” với đam mê này giúp sinh viên học cách làm việc nhóm hiệu quả, vượt qua giới hạn của bản thân để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách khi bước vào thị trường lao động.

Gần 150 sinh viên từ các trường đại học và cao đẳng Hà Nội tham gia thử thách hoàn thành chiến dịch truyền thông trong 35 giờ tại Intern Pitch Camp 2025

Với tâm thế vững vàng, người học tự tin khởi xướng những dự án, hoạt động mang dấu ấn đột phá. Cuộc thi Z Marketer do sinh viên BUV tổ chức đã bước qua 5 mùa thành công và là một trong số ít những sân chơi marketing hoàn toàn bằng tiếng Anh trên toàn quốc. Z Marketer không chỉ tạo ra sân chơi về lĩnh vực truyền thông kết nối hơn 5.000 Gen Z mà còn trở thành bệ phóng, vinh danh ý tưởng marketing táo bạo của các tài năng trẻ.

Cuộc thi Z Marketer do sinh viên BUV khởi xướng đem đến cơ hội giao lưu, kết nối các bạn trẻ tài năng đam mê marketing

Nếu Z Marketer là nơi tinh thần sáng tạo và bản lĩnh bùng nổ thì những dự án cộng đồng lại thể hiện được khả năng kết nối tri thức với hành động tử tế vì xã hội của sinh viên BUV.

Từ sự thấu hiểu và đồng cảm với trẻ em khuyết tật, sinh viên ngành Khoa học Máy tính Nguyễn Thiện Quang đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra dự án “SpeakEase” nhằm giải quyết khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp cho nhóm trẻ yếu thế. “SpeakEase” đạt giải vàng trong cuộc thi Global Startup Design Thinking Hackathon 2024, là minh chứng cho thấy nỗ lực của Quang và sinh viên BUV trên hành trình tạo ra giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

Mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng trở thành động lực mạnh mẽ để các đội nhóm tại BUV không ngại đường xa gập ghềnh, mang những hỗ trợ về mặt giáo dục và y tế đến cho người dân vùng sâu vùng xa.

Nhiều hoạt động thiện nguyện được sinh viên BUV triển khai với tinh thần tương thân tương ái, mang đến hỗ trợ thiết thực đến trẻ em, đồng bào người dân tộc thiểu số

Nhóm sinh viên nhận học bổng Lion’s Heart và Founder Scholarship đã tổ chức các lớp học, sân chơi trải nghiệm và chương trình học tiếng Anh trực tuyến kéo dài 4 tháng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Ba Khe (Lào Cai). Những hoạt động này mở ra cánh cửa cho trẻ em người dân tộc thiểu số tiếp cận phương pháp học mới mẻ, xây dựng sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ và duy trì động lực học tập cho các em.

Từ BUV, yêu thương tiếp tục được lan tỏa đến nơi địa đầu tổ quốc thông qua chương trình “Nắng hè Vị Xuyên” của BUV Volunteer Club. Các bạn sinh viên đã kết hợp với cán bộ địa phương triển khai hoạt động “Khám, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ và kêu gọi quyên góp phát thuốc miễn phí” cho hơn 1500 người dân tại tỉnh Tuyên Quang.

TEDxBUV quy tụ các diễn giả từ nhiều lĩnh vực, đem đến những câu chuyện truyền cảm hứng, khơi dậy cảm hứng sáng tạo của người trẻ

Không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng, người trẻ tại BUV còn sẵn sàng đảm nhận vai trò tiên phong, thử cái mới để đóng góp vào sự phát triển giáo dục tương lai. TEDxBUV – sự kiện diễn thuyết TEDx đầu tiên do sinh viên đại học tổ chức tại Hà Nội chính là dấu ấn nổi bật cho cho tinh thần ấy.

Và trong kỷ nguyên công nghệ, khi nhà trường tiên phong đổi mới giáo dục bằng cách cho phép người học sử dụng AI trong học tập và kiểm tra, sinh viên BUV cũng nhanh chóng nắm bắt khả năng ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo, từ đó phát triển kỹ năng cần thiết và khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc toàn cầu.

Tinh thần “Trái tim sư tử” tại BUV không chỉ là la bàn dẫn lối cho từng sinh viên mà còn mang lại giá trị bền vững cho xã hội và tương lai. 5 phẩm chất trên được nuôi dưỡng và đưa vào chương trình học tập tại BUV giúp sinh viên trưởng thành toàn diện, sẵn sàng bước ra thế giới và tự tin phát triển sự nghiệp.

Khuất Quang Huy - sinh viên BUV nhận Học bổng Summer School & Research tại Đại học Sussex (Anh) - cho biết: "BUV đã mở ra nhiều lựa chọn giúp em tìm hiểu bản thân, cho em cơ hội lần đầu được đặt chân đến Anh, để em ra khỏi vùng an toàn".

Trưởng thành từ BUV, người học không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thấu hiểu sâu sắc giá trị trong hành trình đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Minh chứng, cựu sinh viên của BUV - Nguyễn Minh Thắng là người sáng lập thương hiệu cà phê Coffilia theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Mô hình này tập trung vào tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín, tiết kiệm được chi phí xử lý chất thải, giảm rác thải ra môi trường. Nguyễn Minh Thắng khẳng định doanh thu không phải mục tiêu duy nhất thương hiệu hướng đến. Anh luôn nỗ lực ưu tiên sức khỏe người làm cà phê và người sử dụng cà phê, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường.

“Mình cảm thấy may mắn vì nhờ có nền tảng, môi trường quốc tế tại BUV nên hành trình vươn ra thế giới không bị bỡ ngỡ mà có thể đi nhanh, đi xa hơn. Thậm chí những nhà đầu tư tại thị trường Kuwait giờ đã trở thành một cộng sự, bạn bè của với mình để cùng nhau viết tiếp giấc mơ về cà phê Việt bền vững” , Minh Thắng chia sẻ.

Triết lý giáo dục gắn liền với tinh thần “Trái tim sư tử bản lĩnh” đã và đang hình thành một thế hệ trẻ dám mơ lớn, dám hành động, dám chịu trách nhiệm - phù hợp với sứ mệnh kiến tạo nên công dân toàn cầu.

"Home of the Lionhearted không đơn thuần là một khẩu hiệu. Ở đó mỗi cá nhân đều là minh chứng cho tinh thần kiên cường và bản lĩnh vững vàng. Với giá trị cốt lõi dày công hun đúc, BUV mong muốn góp phần kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam hội tụ các giá trị như sự kiên cường, khát vọng, trung thực, sáng tạo và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội", Giáo sư Rick Bennett Phó hiệu trưởng và Phó chủ tịch BUV cho biết.