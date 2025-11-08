Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ Giáo sư kinh tế duy nhất của Việt Nam năm 2025: Từ cựu sinh viên trở thành Chủ tịch Hội đồng trường, sở hữu ‘bảng vàng’ bằng khen

08-11-2025 - 09:18 AM | Sống

Bà Võ Thị Thuý Anh đang là Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường - trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chức danh GS, PGS năm 2025. Theo đó, ở ngành kinh tế, ứng viên Võ Thị Thuý Anh là người phụ nữ duy nhất được công nhận chức danh Giáo sư.

Nữ Giáo sư kinh tế duy nhất của Việt Nam năm 2025: Từ cựu sinh viên trở thành Chủ tịch Hội đồng trường, sở hữu ‘bảng vàng’ bằng khen- Ảnh 1.

Ứng viên Võ Thị Thuý Anh là người phụ nữ duy nhất được công nhận chức danh Giáo sư Kinh tế

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, bà Thuý Anh sinh năm 1974, tại tỉnh Quảng Trị. 

Bà tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng tại trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng năm 1997. Vị này tiếp tục học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kinh tế tại Université du Québec à Montréal, Canada. Đến năm 2012, bà Thuý Anh được công nhận chức danh PGS ngành kinh tế học. 

Về quá trình công tác, vị này gắn bó với trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng từ năm 1996 đến nay. Bà trải qua hàng loạt các vị trí từ giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng; Trưởng Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, khoa Tài chính - Ngân hàng; Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế; đến Phó Hiệu trưởng. Từ tháng 12/2023 đến nay, bà Thuý Anh giữ chức Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường - trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.

Trong gần 30 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, vị này tập trung nghiên cứu theo 4 hướng. Đó là thị trường chứng khoán và kết quả hoạt động của công ty trong các cuộc khủng hoảng: Vai trò của môi trường thể chế; Ảnh hưởng của đặc điểm của hội đồng quản trị, cấu trúc sở hữu đến kết quả hoạt động của công ty; Đo lường rủi ro và hoạt động của các định chế tài chính; Kinh tế thành phố Đà Nẵng và các vấn đề có liên quan từ nền kinh tế Việt Nam. 

Hiện bà đã công bố 68 bài báo khoa học, trong đó 17 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, 50 bài báo có mặt trên tạp chí trong nước và 1 bài hội thảo. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng trường - trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cũng là tác giả của 8 cuốn sách. 

Với những kết quả đạt được, bà Võ Thị Thuỳ Anh đã 3 lần nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với bài báo khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 1 lần nhận bằng khen “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. 

Giáo sư toán học duy nhất của Việt Nam năm 2025: Đang giữ chức Viện trưởng, từng giảng dạy tại Bồ Đào Nha và Brazil

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

