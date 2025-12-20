Đây là loại mùi đến rắn độc cũng sợ hãi: Dân gian dùng từ lâu nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu làm sai

Trong dân gian, khi nhắc đến các cách đuổi rắn khỏi nhà và vườn, bên cạnh việc phát quang, nuôi chó mèo, trồng một số loại cây, nhiều người vẫn truyền tai nhau về một loại mùi đặc biệt khiến rắn phải tránh xa: bột hùng hoàng.

Vì sao rắn đặc biệt sợ mùi bột hùng hoàng?

Bột hùng hoàng (Ảnh minh họa).

Rắn là loài có khứu giác nhạy và rất e ngại những mùi nồng, gắt. Bột hùng hoàng khi rải ra môi trường có thể phát tán mùi đặc trưng khó chịu, khiến rắn không dám tiếp cận khu vực đó. Cách sử dụng phổ biến nhất là rắc một lượng rất nhỏ bột hùng hoàng ở những vị trí rắn có khả năng xâm nhập như chân tường, cửa ra vào, khe hở, vườn rậm rạp. Người xưa tin rằng chỉ cần mùi hùng hoàng lan tỏa cũng đủ khiến rắn, bao gồm cả rắn độc, đổi hướng, không dám bò lại gần.

Bột hùng hoàng còn được gọi với nhiều tên khác như Hùng tin, Thạch hoàng, Hoàng kim thạch, tên khoa học là Realgar. Đây là một loại khoáng vật sulfide tự nhiên, có thành phần chính là asen sulfua, trong đó asen chiếm tỷ lệ rất cao.

Hùng hoàng thường có màu đỏ cam hoặc đỏ thẫm, bên ngoài ánh vàng. Dù gần như không mùi khi ở dạng khối, nhưng khi nghiền thành bột hoặc tiếp xúc với nhiệt, hùng hoàng có thể phát sinh mùi hăng đặc trưng. Chính yếu tố này khiến rắn sợ và tránh xa.

Rắn rất sợ mùi bột hùng hoàng (Ảnh: Tri thức và Cuộc sống).

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hùng hoàng là khoáng chất độc. Khi xâm nhập vào cơ thể người hoặc vật nuôi, nó có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, thậm chí tổn thương gan, thận nếu tiếp xúc kéo dài hoặc dùng sai cách.

Cảnh báo quan trọng khi dùng bột hùng hoàng

Trong y học cổ truyền, hùng hoàng được cho là có tính ôn, vị cay đắng, có độc, dùng ngoài để hỗ trợ điều trị mụn nhọt, ghẻ lở, hoặc trong một số trường hợp rắn cắn. Y học hiện đại cũng từng nghiên cứu khả năng kháng viêm, sát trùng của hùng hoàng.

Dù vậy, ngày nay việc dùng hùng hoàng trong y học rất hạn chế, chỉ thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chuyên gia, bởi nguy cơ ngộ độc cao.

Dù được xem là “khắc tinh của rắn”, bột hùng hoàng không phải giải pháp an toàn tuyệt đối. Việc tự ý mua, sử dụng hoặc đặc biệt là dùng qua đường uống là cực kỳ nguy hiểm. Trẻ em, thú cưng có nguy cơ cao bị ngộ độc nếu tiếp xúc nhầm.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu cần phòng rắn, nên ưu tiên những biện pháp an toàn hơn như dọn dẹp vườn tược, loại bỏ nơi trú ẩn của rắn, trồng cây có mùi mạnh, hoặc liên hệ đơn vị kiểm soát động vật chuyên nghiệp. Bột hùng hoàng, nếu sử dụng, cần hiểu rõ rủi ro và tuyệt đối không lạm dụng. Tuyệt đối không rắc bột hùng hoàng trong không gian kín, nơi sinh hoạt thường xuyên hoặc gần nguồn nước, thực phẩm.