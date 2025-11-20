Những người nuôi dưỡng Trái tim Sư tử bản lĩnh

Từ những lớp học cho phép "được thử - được sai", những vòng dự án đầy áp lực, đến những khoảnh khắc gần gũi giản dị như đưa sinh viên quốc tế khám phá ẩm thực trong ngày đầu đến Việt Nam… mỗi thầy cô đều góp một phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng tinh thần Lionhearted. Chính họ là những người biến triết lý "Trái tim Sư tử" thành trải nghiệm sống động, giúp sinh viên BUV dám bước ra khỏi giới hạn và trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Với thầy Hoàng Bảo Long, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là hành trình khai phóng tiềm năng, định hình tư duy và bản lĩnh cho sinh viên. Từ một nhà khởi nghiệp trong ngành game, giờ đây thầy đang ươm mầm cho thế hệ startup trẻ, góp phần kiến tạo những sản phẩm "made in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Hành trình của thầy Long khởi nguồn từ đam mê công nghệ và lập trình game từ năm 2005–2006. Suốt 7 năm đại học, thầy vừa học vừa làm tại nhiều studio như Tinh Vân Group, RedAntz Studio và Ubisoft Australia. Khi sang Úc, thầy đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo của quỹ Textbook Ventures, Trưởng ban Kết nối Khởi nghiệp tại Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Úc (NIC-AU). Đồng thời, thầy cũng sáng lập nhiều startup như LacBird, đang hỗ trợ các dự án game và khởi nghiệp của sinh viên Việt hiện nay.

Trở về Việt Nam, thầy Long chọn BUV là bến đỗ để truyền lửa cho những nhà phát triển game trẻ. Thầy nhận xét: "Môi trường giáo dục ở BUV vô cùng năng động vì có sự giao thoa với văn hóa Anh Quốc. Các bạn có sự táo bạo của sinh viên công nghệ, nhưng xen lẫn với đó là nét trưởng thành, góc nhìn sâu sắc và sự vững chắc trong từng quyết định."

Từ đó, thầy áp dụng phương pháp giảng dạy "quân phiệt" nhưng thực chiến, kết hợp kiến thức thị trường với tình huống thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận ngành game một cách trực tiếp và hiệu quả. Những thành công nổi bật như game Curse of the Lineage hay CLB BUV Innovation and Entrepreneurship với sự kiện Ignite Future Innovators 2024 là minh chứng cho năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên dưới sự dẫn dắt của thầy. Thầy không chỉ giảng dạy mà còn trở thành người cố vấn, hỗ trợ tài chính và kết nối mạng lưới đối tác, giúp sinh viên hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp.

Mang kinh nghiệm từ thương trường vào giảng đường, thầy Hoàng Bảo Long đang kiến tạo một thế hệ startup game tiên phong đưa sản phẩm Việt ra quốc tế, khẳng định bản sắc riêng và tinh thần Tiên phong dẫn lối – cốt lõi trong triết lý "Trái tim sư tử" của BUV.

Từ Châu Âu đến Việt Nam, PGS.TS Maren Viol - nữ Phó giáo sư đầu tiên của BUV - mang theo chuẩn mực giáo dục quốc tế và tư duy chiến lược để đồng hành cùng sinh viên trong bối cảnh ngành du lịch - khách sạn bước vào kỷ nguyên bền vững và AI. Sinh ra tại Đức, trưởng thành qua hành trình học thuật tại Hà Lan, Anh và Scotland, cô từng giảng dạy tại các trường đại học châu Âu trước khi đưa ra lựa chọn tưởng như "ngược dòng": đến Đông Nam Á. "Ngay từ khi đang học, tôi đã biết mình muốn sống và làm việc tại khu vực này. Tôi yêu sự sôi động và tin rằng mình có thể đóng góp điều gì đó ý nghĩa." - cô chia sẻ.

Đến Việt Nam, đảm nhận vai trò giảng viên cấp cao tại BUV và sau này trở thành Trưởng bộ môn Quản trị Du lịch, cô nhanh chóng nhận ra rằng sinh viên Việt Nam cần một chương trình vừa giữ chuẩn mực toàn cầu, vừa phản ánh đúng văn hóa và thị trường bản địa. Cô cùng đồng nghiệp nghiên cứu cách triển khai giáo trình Anh quốc sao cho phù hợp với Việt Nam, đồng thời tích hợp các yếu tố mới như phát triển bền vững, công nghệ số, dữ liệu và AI - những năng lực cốt lõi cho thế hệ quản lý mới.

Song song việc giảng dạy, cô hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiều nghiên cứu về du lịch bền vững: phân tích mô hình du lịch cộng đồng, tìm hiểu vận hành không nhựa, đánh giá trải nghiệm du khách qua dữ liệu số hay tác động của AI đến quản trị điểm đến. Nghiên cứu của các em đã được trình bày tại một số hội thảo lớn trong nước. Những dự án này giúp sinh viên rèn tư duy phản biện, khả năng dự báo và ý thức trách nhiệm - những phẩm chất không thể thiếu khi bước vào ngành du lịch đang biến đổi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các chuyến đi thực tế tới Campuchia và nhiều điểm du lịch cộng đồng tại Việt Nam giúp sinh viên tiếp xúc trực tiếp với mô hình bền vững, doanh nghiệp trách nhiệm và tổ chức phi chính phủ. Cô không muốn sinh viên chỉ "đi và xem", mà mong các em hiểu sâu hơn: "Giáo dục có ý nghĩa nhất khi giúp người học nhận ra vai trò của mình trong sự phát triển bền vững."

Với sự thông tuệ, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của mình, PGS.TS Maren Viol đang truyền lửa cho một thế hệ sinh viên tạo ra khác biệt và dẫn lối cho tương lai ngành du lịch bền vững tại Việt Nam.

Trong hành trình hơn một thập kỷ nuôi dưỡng những mảnh đời yếu thế, cô Vũ Thị Dung - người khởi xướng Quỹ Khát Vọng - hiện lên như một biểu tượng của tinh thần kiên cường. Từ bỏ công việc ổn định, cô lựa chọn đỡ đầu gần 400 trẻ em mồ côi, khuyết tật và nghèo khó tại hơn 30 tỉnh thành. Không chỉ lo miếng ăn, tấm áo, cô mở cho các em một con đường khác: nơi giáo dục trở thành chìa khóa đổi thay.

Cô chia sẻ: "Tôi đặc biệt tin tưởng tiềm năng và sự trong trẻo ở các con. Nếu được yêu thương và có môi trường rèn luyện tốt, các con sẽ bộc lộ năng lực và những khát vọng đẹp đẽ." Chính niềm tin ấy giúp 6 học sinh Khát Vọng mạnh dạn nộp hồ sơ và từng bước chinh phục học bổng BUV. Dù thiếu tiếng Anh, kỹ năng còn hạn chế, hoàn cảnh đầy nỗi lo, các em lại có thứ quan trọng nhất: bản lĩnh vượt nghịch cảnh, điều cô Dung gọi là "năng lực biến những điều không thể thành có thể".

Để tiếp sức, cô âm thầm tạo điều kiện cho từng em: hỗ trợ việc học, sắp xếp chỗ ở, kèm hồ sơ, động viên khi các em thấy mình thua kém bạn bè. Những anh chị lớn trong Khát Vọng được cô nhờ dìu dắt các em nhỏ - như một gia đình tự nâng đỡ nhau.

Dù luôn tất bật với công việc và hàng trăm đứa trẻ trong mái nhà Khát Vọng, cô vẫn dành thời gian cho những em cần nhiều nâng đỡ hơn - như Ngọc Ánh. Bố mẹ mất sớm, quen với gánh nặng mưu sinh nên Ánh gần như không nghĩ mình có cơ hội học tiếp. Nhìn thấy sự sáng dạ và tiềm năng trong em, cô Dung đã về tận quê gặp gia đình để xin đón Ánh lên Hà Nội, trực tiếp chăm lo, định hướng và hỗ trợ em theo lộ trình học bổng BUV. Cô chia sẻ: "Tôi biết nếu tiếp tục như vậy, tương lai của Ánh sẽ dừng lại ở những công việc mưu sinh rồi vùi đầu vào cơm áo gạo tiền khi con còn quá trẻ." Một năm sau, Ánh giành được học bổng Trái tim Sư tử toàn phần.

Cô Vũ Thị Dung (áo dài xanh, thứ 3 từ phải sang) và các em học sinh nhận học bổng của BUV

Khi các em bước vào môi trường quốc tế, khác biệt văn hoá, tiếng Anh hạn chế và áp lực học tập nên dễ choáng ngợp. Cô Dung trở thành điểm tựa: hỗ trợ cuộc sống, động viên tinh thần, đồng hành để các em vững vàng trong môi trường mới và tiếp tục phát huy những phẩm hạnh vốn có của mình.

Câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh càng khiến cô xúc động. Vừa học, vừa chăm ông mù lòa, mẹ bệnh, Oanh vẫn từ chối khoản hỗ trợ tài chính từ cộng đồng vì "đã nhận được học bổng BUV", để dành sự giúp đỡ đó cho các hoàn cảnh khó khăn hơn. Với cô Dung, sự chính trực ấy là phần đẹp nhất trong hành trình trưởng thành của Oanh.

Không chỉ 6 em nhận học bổng BUV, nhiều em khác sau khi trưởng thành đã quay lại giúp đỡ các bé nhỏ hơn, vừa đi học, vừa đi làm phụ gia đình, vừa tiếp tục tinh thần tử tế mà cô vun bồi. Các em trở nên tự lập, dũng cảm theo đuổi ước mơ hoài bão và trở thành những người truyền cảm hứng cho thế hệ Khát Vọng sau.

"Tôi tin tưởng nhiều hơn về phép màu của giáo dục và sự tử tế sẽ luôn hiện diện khắp mọi nơi." Chính niềm tin ấy là điều cô trao lại cho các em, để các em tiếp tục bước đi bằng sự kiên cường của chính mình.

Với vai trò Trưởng Chương trình Truyền thông Chuyên nghiệp (Profcom) của BUV, cô Phạm Hải Chung được sinh viên nhắc đến như một người nuôi dưỡng sự tử tế và tận tâm. Cô tạo ra môi trường để sinh viên được thử, được sai và được lớn lên từ những va chạm thật trong nghề.

Ở Profcom, những dự án doanh nghiệp, các tình huống mô phỏng áp lực, các buổi phản biện căng thẳng đều được cô Chung thiết kế để rèn luyện phẩm chất của người làm truyền thông: từ việc rèn tư duy dài hạn, biết cân nhắc mục tiêu - dữ liệu - khán giả trong từng lựa chọn, cho đến làm việc nhóm, dám nói, dám dẫn dắt và bảo vệ lập luận của mình.... Cô gọi đó là "gieo hạt giống", bởi khi sinh viên được trao đúng cơ hội, đúng thời điểm, các bạn sẽ trưởng thành theo những cách rất riêng. "Các em có quyền thử – có quyền sai – và luôn có cơ hội để làm tốt hơn", cô luôn nói như vậy.

Cách cô Chung đồng hành cùng sinh viên không bó hẹp trong bốn bức tường. Cô đưa các bạn đến tòa soạn báo lớn, Đài Truyền hình Việt Nam, tòa nhà Quốc hội, văn phòng Liên Hợp Quốc… để thấy chuẩn mực nghề nghiệp ở môi trường thực. Các sinh viên quốc tế cũng tìm thấy ở cô một điểm tựa ấm áp.

Talukder Sandra Christina – sinh viên đến từ Bangladesh – không khỏi nhớ lại kỷ niệm khi mới sang Việt Nam. Lúc đó, dù đang mang thai những tháng cuối, cô Chung vẫn dành thời gian đưa Sandra đi khám phá ẩm thực Việt và giúp cô làm quen với cuộc sống mới. Sự tận tâm ấy là điều khiến Sandra "không bao giờ quên". "Cô Hải Chung là thần tượng của lòng em. Em ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một người phụ nữ thông tuệ, mạnh mẽ, và tình cảm, như chính cô giáo của mình", Christina chia sẻ.

Với cô Chung, những khoảnh khắc ý nghĩa nhất lại đến từ sự trưởng thành của sinh viên: những bạn từng run rẩy khi đứng trước lớp, nay tự tin thuyết trình trước hội đồng; những nhóm từng bối rối trước bài toán doanh nghiệp, nay phản biện rành mạch và dẫn dắt dự án thật. Ánh mắt chuyển từ hoài nghi sang tự tin của các bạn chính là lý do cô gắn bó với nghề.

"Với tôi, 'Lionhearted - Trái tim sư tử' không chỉ là khẩu hiệu mà là một hành trình trưởng thành thật sự của mỗi sinh viên," cô chia sẻ. Thông điệp cô gửi đến sinh viên rất rõ ràng: khi có môi trường để thử sức và có người tin tưởng vào mình, mỗi bạn đều có thể trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn để kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, cô Tingting Xie, Trưởng Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại BUV, cho rằng sự tự tin không phải là bẩm sinh, mà được hình thành qua quá trình rèn giũa liên tục. "Không có thất bại. Mỗi lần vấp ngã chỉ là thêm một bước để bạn học điều mình chưa biết," cô nói. Đây cũng là cách cô nuôi dưỡng tinh thần tự tin, có tầm nhìn chiến lược và kiên cường trước thử thách như những "sư tử" đích thực.

Trong lớp Đổi mới và Khởi nghiệp của cô, sinh viên phải phát triển ý tưởng startup qua nhiều vòng thử - sửa - làm lại. Ở vòng đầu tiên, sinh viên được yêu cầu tự xử lý mọi thứ bằng trực giác. Sau đó, cô mới đưa vào các cấu trúc tư duy chiến lược để sinh viên đối chiếu, tự loại bỏ các phần rời rạc và xây dựng một phiên bản chặt chẽ hơn. Cứ mỗi vòng như vậy, áp lực tăng lên nhưng đồng thời năng lực của từng nhóm cũng dần được thể hiện rõ.

Đỉnh điểm là phiên trình bày trực tiếp trước các lãnh đạo doanh nghiệp. Một nhóm sinh viên rời khỏi phòng đánh giá "trong nước mắt" sau khi bị chỉ ra hàng loạt điểm yếu của mô hình. "Khoảnh khắc đó tôi đã rất lo ngại, liệu mình có yêu cầu các em điều khó quá hay không. Nhưng rồi tôi vẫn để các em tiếp tục, vì thị trường ngoài kia cũng khốc liệt như vậy," cô Tingting nói.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là khi trở lại lớp, nhóm lập tức cùng nhau xem lại từng slide để điều chỉnh, đồng thời chia sẻ lại cho các nhóm khác về "bài học" của mình. Nhờ sự chia sẻ ấy, các nhóm vào sau đều trình bày tốt hơn thấy rõ. "Các em tự giúp đỡ và kéo nhau lên. Đó chính là tinh thần lionhearted," cô đánh giá.

Chỉ trong năm ngày và bốn vòng phản biện, phần lớn sinh viên không chỉ nắm được cấu trúc phân tích chiến lược mà còn trở nên điềm tĩnh hơn trước áp lực, hiểu rằng cảm giác "khó" là một phần bắt buộc của quá trình trưởng thành. Điều đó giống như cách cô Tingting vẫn nhắc sinh viên: "Nếu xem mỗi thách thức chỉ là một bước học thêm, bạn sẽ giữ được sự tự tin và bản lĩnh cần có để tồn tại và tiến lên trong một thị trường luôn biến động."