Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 kể: "Tôi chỉ đi khám đau ngón chân thôi mà!"

Niven Hopkins (Bolton, Anh) vốn là một kỹ sư điện khỏe mạnh và có niềm đam mê mãnh liệt với các giải chạy marathon. Cuộc sống của chàng trai 26 tuổi đảo lộn hoàn toàn sau khi đi khám đau ngón chân lại nhận chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn gần cuối. Bác sĩ nói: "Rất tiếc nhưng thận của anh gần như đã hỏng hoàn toàn".

Niven Hopkins trước khi phát hiện suy thận

Kỹ sư trẻ này kể lại, anh đột nhiên nhận ra ngón chân của mình bị đau và ngày càng sưng sau một buổi chiều đi làm ngoài trời. Ban đầu, Niven chỉ nghĩ mình bị chấn thương nhẹ hoặc gãy ngón chân do vận động mạnh. Anh quyết định đi khám vào chiều hôm sau khi cả bàn chân có ngón chân đau đó sưng to gấp 4 lần bình thường.

Bác sĩ đưa ra chẩn đoán ban đầu là bị gút. Ông không nghĩ một người trẻ tuổi, cơ bắp và có lối sống lành mạnh như Niven lại có thể gặp vấn đề về nội tạng. Tuy nhiên, do anh quá bận rộn nên ông cho Niven về nhà sau khi xử lý tại chỗ và sẽ thông báo kết quả các xét nghiệm khác sớm nhất có thể.

Niven không thể ngờ, cuộc gọi tiếp theo từ bác sĩ lại đến vào ngay 5 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện yêu cầu anh nhập viện khẩn cấp vì các chỉ số xét nghiệm quá tệ. Tại đây, Niven bàng hoàng nhận tin mình bị suy thận mãn tính giai đoạn 4, chức năng thận chỉ còn vỏn vẹn 15%.

Niven Hopkins bị suy thận giai đoạn 4, phải chạy thận để duy trì sự sống

Chàng kỹ sư trẻ không thể tin nổi việc mình phải đối mặt với viễn cảnh chạy thận, ghép thận chỉ vì một biểu hiện sưng đau ngón chân tưởng chừng vô hại. Anh nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ uống protein shake mà chỉ ăn thực phẩm tự nhiên, nhưng căn bệnh vẫn ập đến một cách âm thầm và tàn nhẫn.

Từ một vận động viên chạy marathon "bán chuyên nghiệp", Niven phải làm quen với những cơn đau âm ỉ ở thắt lưng và cuộc chiến chạy thận suốt cuộc đời. Đến hiện tại là khoảng hơn 1 năm từ ngày phát hiện bệnh, anh vẫn vừa điều trị vừa tiếp tục chạy marathon để gây quỹ hỗ trợ tổ chức từ thiện Kidney Care UK (Chăm sóc Thận Vương quốc Anh). Được biết, mẹ của Niven trước đó cũng đã từng ghép thận.

Niven Hopkins tham gia các giải chạy để gây quỹ cho người mắc bệnh thận

7 dấu hiệu cảnh báo suy thận cần đặc biệt chú ý

Về mặt y khoa, bệnh suy thận tiến triển qua 5 giai đoạn dựa trên khả năng lọc chất thải. Giai đoạn 1 và 2 thường "vô hình" vì thận mới chỉ hư hại nhẹ, chức năng vẫn còn tốt. Sang giai đoạn 3, cơ thể bắt đầu suy giảm sức khỏe rõ rệt do độc tố không được đào thải hết.

Nguy hiểm là giai đoạn 4 khi thận đã tổn thương nghiêm trọng, mất phần lớn chức năng và khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Cuối cùng, giai đoạn 5 là suy thận giai đoạn cuối, lúc này bệnh nhân bắt buộc phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Ảnh minh họa

Đặc điểm của căn bệnh này là diễn tiến cực kỳ âm thầm, biến những dấu hiệu mờ nhạt ban đầu thành mối nguy tử vong nếu không được tầm soát kịp thời. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh cần cảnh giác với 7 dấu hiệu suy thận:

- Bàn chân, mắt cá chân hoặc bọng mắt bị phù nề bất thường do tích tụ dịch thừa.

- Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời, thiếu sức sống dù đã ngủ đủ giấc.

- Thay đổi thói quen đại tiểu tiện như đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm hoặc nước tiểu có bọt lạ.

- Xuất hiện các cơn đau âm ỉ, dai dẳng ở vùng lưng dưới ngay vị trí của thận.

- Da khô, ngứa ngáy dữ dội do các chất độc không được thận lọc sạch ra khỏi máu.

- Cảm giác chán ăn, buồn nôn hoặc hơi thở có mùi kim loại do urê huyết tăng cao.

- Khó thở hoặc hụt hơi thường xuyên do tình trạng thiếu máu hoặc dịch tràn vào phổi.