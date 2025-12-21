“Ngọc trai đen” của làng mẫu bệnh nặng

Là gương mặt high fashion nổi bật của thế hệ người mẫu mới, Anok Yai luôn gây ấn tượng với hình ảnh sắc sảo, cá tính cùng thần thái lạnh lùng mang đậm khí chất "nữ thần". Cô gái da màu nhanh chóng tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ, phủ sóng từ các sàn diễn lớn cho tới những tạp chí thời trang danh giá hàng đầu thế giới, được mệnh danh là "ngọc trai đen" quý giá của làng mẫu thế giới. Không dừng lại ở đó, Anok Yai còn được giới mộ điệu đánh giá cao về tiềm năng bứt phá, thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt kế nhiệm, đủ sức soán ngôi Bella Hadid.



Thế nhưng, phía sau ánh hào quang sàn diễn, nữ siêu mẫu đã âm thầm trải qua một năm đầy thử thách, một "cuộc chiến thầm lặng" với sức khỏe mà mới đây cô mới lần đầu chia sẻ.

Anok Yai trải lòng về căn bệnh của mình đang mắc phải.

Theo chia sẻ từ chính Anok Yai, cô tình cờ phát hiện mình mắc dị tật bẩm sinh khiến tim phải hoạt động quá mức, lâu dần gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi. Điều từng không có biểu hiện gì suốt phần lớn cuộc đời bắt đầu trở thành chuỗi dấu hiệu đáng báo động: từ ho dai dẳng, đau tức ngực, những cơn ho ra máu cho đến cảm giác khó thở kéo dài.

Dù vậy, Anok Yai vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc, di chuyển và xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch thời trang, song song với việc tìm kiếm bác sĩ phù hợp và chờ đợi một "thời điểm thích hợp" để điều trị. Nhưng như cô thừa nhận, sẽ chẳng bao giờ có một thời điểm hoàn hảo khi sức khỏe ngày một đi xuống. "Tôi từng nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn, làm việc chăm chỉ hơn để vượt qua tất cả, nhưng vũ trụ luôn có cách khiến bạn chậm lại và buộc bạn phải thức tỉnh", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Nữ siêu mẫu đã phải chiến đấu với căn bệnh dị tật bẩm sinh khiến tim phải hoạt động quá mức. (Nguồn: IGNV)

Cuối cùng, Anok Yai đã quyết định đối diện với vấn đề sức khỏe của mình. Cô vừa trải qua ca phẫu thuật phổi bằng robot cùng sự hỗ trợ của ê-kíp các y bác sĩ tận tâm. Ca phẫu thuật không chỉ giúp cô cải thiện tình trạng bệnh, mà còn mở ra cơ hội để nữ siêu mẫu có thêm thời gian, điều mà cô gọi là "món quà vô giá".

Hiện tại, Anok Yai đang trong giai đoạn hồi phục và tạm rời xa guồng quay công việc. Thông điệp "I'll be back" (Tôi sẽ quay lại) như một lời hứa mạnh mẽ, đúng với tinh thần bền bỉ và kiên cường mà cô vẫn luôn thể hiện.

Gia nhập làng mốt theo cách đầy ngẫu nhiên, Anok Yai sinh năm 1997 tại Cairo (Ai Cập) nhanh chóng trở thành nàng thơ của hàng loạt thương hiệu lớn nhờ vẻ đẹp độc đáo, cá tính sắc sảo cùng thần thái cuốn hút hiếm có. Gương mặt góc cạnh, làn da nâu bóng khỏe và ánh nhìn lạnh lùng đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà mốt danh tiếng, đồng thời trở thành biểu tượng mới của vẻ đẹp hiện đại, đa dạng và không khuôn mẫu.

Bức ảnh mang lại sự nổi tiếng cho Anok Yai. (Nguồn: Steve Hall)

Năm 2025, Anok Yai tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh ở hạng mục "Người mẫu của năm" tại The Fashion Awards - giải thưởng danh giá do British Fashion Council tổ chức. Danh hiệu này được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của nữ siêu mẫu trên các sàn diễn.



Ở thời điểm này, khi tạm gác lại sàn diễn để lắng nghe cơ thể, Anok Yai không chỉ khiến người hâm mộ thêm ngưỡng mộ vì nhan sắc và sự nghiệp, mà còn bởi sự dũng cảm, thẳng thắn và nhân văn khi chia sẻ câu chuyện rất thật phía sau vẻ ngoài hoàn hảo của một siêu mẫu hàng đầu.

Anok Yai sở hữu khuôn mặt và thần thái high-fashion. (Nguồn: IGNV)