Giờ phụ huynh đưa đón con đã "lên trình" tới mức này rồi sao?

Thời nào cũng vậy, chuyện đưa đón con đi học luôn là một bài toán khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Đi theo thì không kịp giờ làm, không theo thì lại thấp thỏm đủ đường. Nhưng mới đây, một cách "trông con từ xa" ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười, vừa phải thốt lên: "Đúng là chỉ có phụ huynh mới nghĩ ra được!".

Câu chuyện xảy ra tại Thẩm Dương (Liêu Ninh) hôm 14/12 vừa qua. Sáng sớm hôm đó, một cậu bé chuẩn bị đi học như thường lệ. Trường học nằm ngay đối diện khu chung cư, khoảng cách không xa. Mẹ của cậu bé muốn con đi bộ cho an toàn, nhưng cậu bé nhất quyết đòi đạp xe đi học vì "đi bộ mệt quá".

Sau một hồi do dự, người mẹ đồng ý. Thế nhưng càng nghĩ, chị càng thấy lo. Đường buổi sáng đông xe, trẻ con lại hay chủ quan. Đó là chưa kể đêm hôm trước vừa có trận tuyết lớn khiến nhiều khu vực bị phủ trắng, đường sá trơn trượt. Nếu chạy xuống theo con thì không kịp. Và rồi, một ý tưởng bất ngờ nảy ra trong đầu người mẹ này.

Chị quyết định mang flycam (drone) ra ban công và "giao" cho nó trọng trách giám sát con trai.

Người mẹ nghĩ ra cách đưa con đi học không thể thông minh hơn (Clip: Douyin)

Vậy là cậu bé cứ ở dưới đạp xe, còn trên cao, chiếc drone lặng lẽ bay theo, giữ khoảng cách vừa đủ, theo sát suốt quãng đường từ nhà đến cổng trường. Đến khi con vào trường an toàn, người mẹ điều khiển drone quay đầu bay về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi được người mẹ đăng tải lên MXH, đoạn video nhanh chóng trở nên viral. Phản ứng đầu tiên của nhiều người là... buồn cười. Phản ứng thứ hai là chợt nhận ra nếu hồi nhỏ mà có công nghệ thế này, chắc chuyện trốn học đã khó hơn rất nhiều.

Đằng sau những bình luận vui vẻ, không ít người cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho cách trông con "thế hệ mới", dù không kè kè bên cạnh, nhưng cũng không hoàn toàn buông tay. Chỉ là xác nhận an toàn từ xa, đủ để phụ huynh yên tâm, đủ để trẻ vẫn có cảm giác tự lập.

Người mẹ cứ thế theo dõi con đi học qua flycam trên cao

Cho đến khi chắc chắn con đã đến trường an toàn, chị mới điều khiển cho flycam bay về

Tuy vậy, cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu drone có được bay tùy tiện như vậy không? Có ảnh hưởng tới an toàn, quyền riêng tư hay không? Câu hỏi này không hề thừa. Bởi trên thực tế, việc sử dụng flycam có quy định rõ ràng về độ cao, phạm vi bay, đặc biệt là khu vực gần trường học, khu dân cư. Trong trường hợp này, drone bay thấp, quãng đường ngắn, không gây cản trở hay nguy hiểm rõ rệt. Dù vậy, nhiều người vẫn nhắc nhở ý tưởng hay không đồng nghĩa với việc có thể áp dụng tùy tiện.

Sau cùng, điều khiến câu chuyện này được bàn luận nhiều không nằm ở chiếc drone, mà nằm ở tư duy làm cha mẹ. Trong một thế giới ngày càng phức tạp, chỉ cần là phương án giúp giảm rủi ro, bớt lo lắng mà không vượt ranh giới thì đều đáng để suy ngẫm.

Phụ huynh cần lưu ý gì khi đưa đón con?

1. An toàn luôn quan trọng hơn tiện lợi

Dù là đi bộ, đi xe đạp hay bất kỳ hình thức nào, yếu tố đầu tiên cần cân nhắc vẫn là mức độ an toàn của tuyến đường, thời gian cao điểm và khả năng xử lý tình huống của trẻ. Đừng vì "tiện cho con" mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn.

2. Tập cho trẻ tự lập, nhưng phải có giới hạn

Cho con tự đi học là bước quan trọng để hình thành tính tự chủ. Tuy nhiên, tự lập không đồng nghĩa với phó mặc. Phụ huynh cần đánh giá độ tuổi, mức độ chín chắn và khả năng tuân thủ quy tắc giao thông của con trước khi quyết định.

3. Công nghệ chỉ là công cụ, không phải lá chắn tuyệt đối

Camera, định vị, đồng hồ thông minh hay drone đều chỉ hỗ trợ quan sát. Chúng không thể thay thế việc dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, quan sát đường sá và xử lý nguy hiểm.

4. Tuân thủ pháp luật và không gây ảnh hưởng tới người khác

Nếu sử dụng các thiết bị công nghệ, phụ huynh cần tìm hiểu rõ quy định, tránh xâm phạm không gian chung, không bay vào khu vực cấm, không gây nguy hiểm hay làm phiền người xung quanh.

5. Điều quan trọng nhất vẫn là giao tiếp với con

Thay vì chỉ "theo dõi", hãy nói chuyện với con về lý do vì sao bố mẹ lo lắng, cùng con thống nhất cách đi học an toàn. Khi trẻ hiểu, sự hợp tác sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.