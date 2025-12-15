Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ siêu mẫu Vĩnh Thuỵ - ái nữ đại gia BĐS Đà Lạt "lộ diện" sau 2 năm kết hôn

15-12-2025 - 09:36 AM | Lifestyle

Nhưng cách lộ diện này... cũng lạ lắm!

Dù là người của công chúng, hoạt động trong showbiz nhưng không phải ai cũng thoải mái, sẵn sàng công khai chuyện tình cảm, đời tư. Không ít người đã tổ chức đám cưới sau nhiều năm hẹn hò nhưng vẫn giữ kín danh tính “nửa kia”, thậm chí cũng trở nên kín tiếng, “ẩn dật” hơn sau khi kết hôn. Và Vĩnh Thụy - nam siêu mẫu sinh năm 1988 là một trong số đó.

Nam thần Vbiz kết hôn vào cuối năm 2023 nhưng điều bí ẩn là cho đến hiện tại, anh chưa từng công khai bất kỳ khoảnh khắc rõ mặt nào của vợ. Những hình ảnh Vĩnh Thuỵ chia sẻ về hai vợ chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, các khoảnh khắc cũng chỉ là cái nắm tay, bóng lưng hoặc che mặt vợ.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy ngày càng kín tiếng, ít khi cập nhật trên MXH

Cho đến mới đây trên trang cá nhân của mình, Vĩnh Thụy bất ngờ cho vợ "lên sóng". Cặp đôi góp mặt trong một đám cưới của bạn bè, vợ Vĩnh Thụy lộ diện với chiếc đầm trắng, tông-xoẹt-tông với nam người mẫu. Song như thường lệ, Vĩnh Thụy vẫn giấu mặt vợ.

Vốn đã hiếm khi đăng ảnh cùng vợ, Vĩnh Thụy còn luôn khéo léo che đi dung mạo của vợ khiến dân tình càng thêm tò mò về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Mới đây khi khoe ảnh chụp cùng vợ, Vĩnh Thụy vẫn khéo léo che kín dung mạo "nửa kia"

Theo những thông tin hiếm hoi được chia sẻ, vợ siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tên Thuý, cô là "con gái rượu" của một đại gia bất động sản nổi tiếng giàu có tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc ấn tượng.

Không chỉ xinh đẹp, cô còn có học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore. Hiện vợ Vĩnh Thụy đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cô gái này vô cùng kín tiếng, từ lúc yêu đến cưới đều xuất hiện úp úp mở mở trên trang cá nhân của Vĩnh Thụy. Các tài khoản mạng xã hội của vợ nam siêu mẫu đều được đặt ở chế độ riêng tư.

Nam người mẫu vẫn giữ kín hình ảnh vợ như vậy trong suốt nhiều năm nay

Lần hiếm hoi vợ Vĩnh Thuỵ lộ mặt là trong đám cưới tại Đà Lạt

Được biết trước khi kết hôn, cả hai cũng đã có một khoảng thời gian dài tìm hiểu, hẹn hò và ra mắt gia đình 2 bên. Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào tháng 10/2023 và tại Đà Lạt vào tháng 12/2023.

Những khoảnh khắc “nét căng” trong ngày trọng đại của 2 vợ chồng cũng được giữ kín như bưng. Ảnh cưới của cặp đôi chỉ lộ đúng 2 khoảnh khắc do khách mời đăng tải, 1 ảnh trong lễ gia tiên tại một căn villa ở TP.HCM, 1 ảnh rõ mặt cô dâu tại đám cưới ở Đà Lạt.

Về Vĩnh Thụy, anh được biết đến khi bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 - 17 tuổi. Người mẫu sinh năm 1988 mang ba dòng máu Việt, Hoa và Pháp, sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình nổi bật với vóc dáng hoàn hảo. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Bạc. Sau đó, anh tham gia một vài cuộc khi khác và giành được thành tích ấn tượng như: Top 15 trong cuộc thi Mr. International , Người mẫu xuất sắc châu Á năm 2014.

Thời gian gần đây, anh còn lấn sân chuyển hướng sang công việc kinh doanh. Song từ khi lấy vợ, Vĩnh Thụy cũng trở nên kín tiếng hơn, ít cập nhật mạng xã hội.

