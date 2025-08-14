Người đàn ông sống trong căn biệt thự 20 tỷ đồng nhưng vẫn than khóc: Tôi ước mình có căn nhà nhỏ hơn nhưng ấm cúng

Giữa Thượng Hải, Trung Quốc phồn hoa, căn biệt thự rộng gần 800m² của ông Lý (68 tuổi) là niềm mơ ước của nhiều người. Ngôi nhà trị giá 5,5 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) này có đầy đủ tiện nghi hiện đại như hồ bơi trong nhà, phòng tập gym, vườn cây cảnh, gara chứa ba chiếc xe sang. Thế nhưng, sau 10 năm sống trong “tòa lâu đài” ấy, điều mà ông Lý cảm nhận sâu sắc nhất lại là sự cô đơn.

“Căn nhà này quá rộng, nhưng không đủ ấm áp. Giá như tôi có một ngôi nhà nhỏ, nơi mỗi tối con cái đều quây quần bên mâm cơm”, ông chia sẻ trong một bài đăng trên Weibo, khiến hàng chục nghìn người suy ngẫm.

Ông Lý từng tin rằng có nhiều tiền sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Hai mươi năm trước, ông khởi nghiệp trong ngành xuất nhập khẩu, không ngại thức trắng nhiều đêm để gây dựng công ty. Thành công đến, ông mua biệt thự, xe sang, cho hai con học trường quốc tế rồi du học nước ngoài.

Những năm đó, ông hiếm khi ở nhà vì bận rộn công việc, chỉ mong bù đắp cho vợ con bằng vật chất. “Tôi từng nghĩ rằng cho con một nền giáo dục tốt, cuộc sống đầy đủ là trách nhiệm lớn nhất của mình. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu điều chúng cần hơn là sự hiện diện của bố”, ông thở dài.

Ông Lý giàu có về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm của con cháu ở năm cuối đời

Khi con cái trưởng thành và định cư ở châu Âu, căn biệt thự trở nên vắng lặng. “Ngày Tết, nhiều khi tôi và vợ ngồi chờ một cuộc gọi video từ con. Nhưng khác múi giờ, khác cuộc sống, chúng nó cũng ít khi gọi. Lần nào tôi chủ động gọi, chúng cũng bận họp hoặc đi công tác”, ông kể.

Có lần ông bị sốt cao giữa đêm. Gọi cho con trai, đầu dây bên kia là tiếng trả lời vội vàng: “Bố ơi, con đang ở sân bay, lát nữa con nhắn cho bố nhé”.

Không có con cái đỡ đần, ông Lý và vợ chỉ biết nương tựa vào nhau. Bà Trương, vợ ông, bị thoái hóa khớp, thường xuyên phải nằm viện điều trị. “Có hôm tôi phải tự gọi xe để đưa bà ấy đi cấp cứu vào giữa đêm” ông nghẹn ngào kể lại.

Nhiều khi kể lại câu chuyện này cho mọi người, ông Lý luôn được khuyên nên thuê người giúp việc. Thậm chí, các con gọi điện về sẵn sàng trả tiền hàng tháng để bố mẹ có thêm người đỡ đần. Song ông luôn gạt đi ý kiến này. “Tôi có đủ khả năng tài chính để thuê thêm 2 người giúp việc. Nhưng họ chỉ là người ngoài, không thể bằng con cái chăm sóc cha mẹ được”, cụ ông bộc bạch.

Ông Lý cho biết bản thân từng nghĩ hạnh phúc được đo bằng diện tích căn nhà đang ở, bằng số tiền trong tài khoản. Nhưng khi con cái đi xa, khi tuổi già và bệnh tật đến gần, ông mới nhận ra điều mình thực sự cần là sự hiện diện của những người thân yêu.

“Có lẽ tôi sẽ bán căn biệt thự này để chuyển về một nơi nhỏ hơn, gần bệnh viện, gần bạn bè. Một ngôi nhà có thể lớn đến đâu, nhưng nếu thiếu tiếng cười, thiếu sự quan tâm, thì nó chỉ là những bức tường lạnh lẽo”, ông nói.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện của ông Lý khiến nhiều người tự đặt cho mình câu hỏi: Phải chăng, trong cuộc chạy đua vật chất, chúng ta đã vô tình bỏ quên thứ quan trọng nhất? Đó thời gian bên gia đình.