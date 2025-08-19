Từ năm học mới này, học sinh, sinh viên cả nước đón loạt tin vui

Chỉ còn vài tuần nữa, học sinh, sinh viên cả nước sẽ bước vào năm học mới, 2025-2026. Đây là năm học đặc biệt khi mà nhiều chính sách được áp dụng giúp phụ huynh học sinh giảm bớt gánh nặng chi phí.

Bên cạnh miễn học phí đối với học sinh phổ thông công lập, năm học này, học sinh, sinh viên trên toàn quốc sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Theo báo điện tử Chính phủ, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó có nội dung mới là nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu 50%.

Chính sách này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình có con em đang học tập mà còn góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhóm dân số trẻ, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Hiện, mức lương cơ sở đang là 2.340.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP).

Mức đóng BHYT cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, năm học 2025-2026, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng BHYT như sau:

Đóng theo năm (12 tháng): 631.800 đồng/năm.

Đóng 6 tháng: 52.650 đồng/tháng × 6 tháng = 315.900 đồng.

Đóng 3 tháng: 52.650 đồng/tháng × 3 tháng = 157.950 đồng.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên mới theo Luật BHYT năm 2024 được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Cùng với việc được hỗ trợ đóng BHYT, năm học mới này, 3 nhóm học sinh được học thêm tại trường mà không phải đóng phí.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường thì nhà trường chỉ được phép dạy thêm cho các đối tượng học sinh có đăng kí học thêm theo từng môn học, gồm 3 nhóm học sinh sau đây: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Như vậy, học sinh cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh theo kế hoạch của trường thì việc ôn thi này là trách nhiệm của trường, nằm trong kế hoạch giáo dục và không được thu tiền. Do đó, những học sinh này không phải đóng tiền học thêm trong trường.

Thực tế, học sinh cuối cấp luôn có nhu cầu học thêm rất lớn. Học sinh lớp 9 cần học thêm để thi tuyển sinh 10. Học sinh lớp 12 thì học thêm để thi tốt nghiệp và lấy kết quả để xét tuyển đại học.

Trước đây, học sinh phải đóng học phí khi tham gia học thêm tại trường. Nhưng từ cuối năm học 2024-2025 vừa qua, thực hiện theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, học sinh đã không phải đóng tiền học thêm ở giai đoạn cuối năm học.

Năm học 2025-2026 tới đây, nếu các nhà trường có kế hoạch ôn thi, học sinh sẽ không còn lo chuyện đóng tiền học thêm.