Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an

20-08-2025 - 15:18 PM | Sống

Cụ ông U70 mang 57 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng giao dịch: Nhân viên Agribank phát hiện, báo luôn lãnh đạo để trao đổi với công an

Tại quầy giao dịch số 2 nơi ông H đến giao dịch, nhân viên của ngân hàng thấy có bất thường nên đã báo cáo với lãnh đạo.

Theo Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng, khoảng 14h ngày 19/08 Công an địa phương này đã phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh xã Thanh Miện kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo.

Cụ thể, trước đó, ông Ngô Văn H. (67 tuổi, xã Trường Tân, TP Hải Phòng) nhận được 1 cuộc điện thoại của đối tượng lừa đảo tự xưng là Trưởng Công an xã. Đối tượng đưa ra thông tin cho rằng ông H đang liên quan đến một đường dây vi phạm pháp luật, nên yêu cầu phải chuyển khoản 57.000.000 đồng.

Do lo sợ ông H đã lấy tiền tiết kiệm rồi đến Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Miện để chuyển tiền cho đối tượng.

Tại quầy giao dịch số 2 nơi ông H đến giao dịch, nhân viên của ngân hàng thấy vị khách lớn tuổi có nhiều biểu hiện lạ như lo sợ, run rẩy, thiếu bình tĩnh. Ngay lập tức, giao dịch viên báo cáo lãnh đạo ngân hàng trao đổi ngay với lực lượng Công an xã Thanh Miện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng kịp thời có mặt, ngăn chặn, tuyên truyền giải thích việc ô H đang dính vào chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đây, ông H hiểu được nguy cơ và tác hại do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn ra. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến cán bộ ngân hàng và công an xã Thanh Miện đã giúp đỡ để không mất số tiền lớn.

Qua sự việc trên Công an xã Thanh Miện đề nghị quần chúng nhân dân trên địa bàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài trên không gian mạng.

Theo Trang thông tin CA xã Thanh Miện, TP Hải Phòng

