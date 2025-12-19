Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"

19-12-2025 - 23:29 PM | Sống

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn vẫn còn "rất sướng" với bàn thắng vào lưới Thái Lan, hạnh phúc khi được chào đón trở về.

U22 Việt Nam đã trở về nước tối ngày 19/12, sau khi đánh bại 3-2 U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 33. Trở về nhà, tiền đạo Thanh Nhàn không giấu được cảm xúc trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại sân bay.

Chứng kiến người thân, người hâm mộ chờ đợi, Thanh Nhàn đầy xúc động: “Đông quá ạ, thật sự quá tuyệt vời”.

Nguyễn Thanh Nhàn hạnh phúc chia sẻ sau khi về nước (Video: NXH)

Tiền đạo Thanh Nhàn cho biết trong thời gian đội tuyển thi đấu và chuẩn bị trở về, bản thân vẫn theo dõi không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ ở quê nhà, đặc biệt là đặc sản "đi bão" của người dân Việt Nam.

Trải qua hành trình dài và lịch thi đấu căng thẳng, thể lực của các cầu thủ bị bào mòn đáng kể, Thanh Nhàn chia sẻ: “Qua đến giờ thì em ngủ được một chút”. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng cùng tình cảm của người hâm mộ đã tiếp thêm năng lượng cho toàn đội.

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"- Ảnh 1.

Thanh Nhàn dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc được người hâm mộ chào đón (Ảnh: Trung Lê)

Tiền đạo sinh năm 2003 cũng cho biết anh nhận được rất nhiều tin nhắn, lượt thích và bình luận động viên sau trận chung kết: “Mặc dù được mọi người quan tâm, xuất hiện trên mạng xã hội nhưng em biết bản thân mình phải biết cân bằng”.

Nhắc lại khoảnh khắc ghi bàn thắng mang tính quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam, Thanh Nhàn không giấu được sự tự hào:

“Cảm giác ghi bàn thắng quyết định rất sướng, thật sự rất tuyệt vời. Em không thể nghĩ đến giây phút ấy. Lúc vào sân, em chỉ nghĩ cùng anh em chiến đấu một trận đấu thật tốt. Và chúng em đã làm được”.

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"- Ảnh 2.

U22 Việt Nam về nước trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ (Ảnh: Trung Lê)

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"- Ảnh 3.

Thanh Nhàn nở nụ cười hạnh phúc (Ảnh: Trung Lê)

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"- Ảnh 4.

U22 Việt Nam được chào đón (Ảnh: Trung Lê)

3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

Theo Hải Đăng, Clip: NXH

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách 26 loại sữa giả có doanh thu 2.436 tỉ đồng của Z Holding: Người dân cập nhật ngay!

Danh sách 26 loại sữa giả có doanh thu 2.436 tỉ đồng của Z Holding: Người dân cập nhật ngay! Nổi bật

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

2025 trắng tay vì lương 12 triệu/tháng

2025 trắng tay vì lương 12 triệu/tháng

23:23 , 19/12/2025
Hé lộ thủ đoạn đặc biệt của bà trùm sinh năm 1995 trong đường dây lừa 3.000 người 7.500 tỷ đồng

Hé lộ thủ đoạn đặc biệt của bà trùm sinh năm 1995 trong đường dây lừa 3.000 người 7.500 tỷ đồng

23:22 , 19/12/2025
Không phải tài khoản nào cũng an toàn: 4 loại sổ tiết kiệm người lớn tuổi nên tránh để không mất tiền oan

Không phải tài khoản nào cũng an toàn: 4 loại sổ tiết kiệm người lớn tuổi nên tránh để không mất tiền oan

23:08 , 19/12/2025
Bỏ thưởng Tết, chẳng ham lương tháng 13: Nghỉ việc tầm này có chắc ổn không?

Bỏ thưởng Tết, chẳng ham lương tháng 13: Nghỉ việc tầm này có chắc ổn không?

23:00 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên