3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

Hiệp phụ đầu tiên tại trận Chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn đã phối hợp cùng đồng đội, ghi bàn thắng thứ 3, ấn định tỷ số 3 – 2, giúp Việt Nam giành chức vô địch. Khoảnh khắc chàng cầu thủ ăn mừng cùng đồng đội đầy cảm xúc khiến tất cả mọi người vỡ oà, đặc biệt là khi Thanh Nhàn cởi áo, để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc, nét cắt rõ ràng khiến hội chị em chỉ biết… "ôm tim".

Hình ảnh Thanh Nhàn ăn mừng cùng đồng đội sau bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam (Ảnh: Phạm Huyền)

Không chỉ Thanh Nhàn, dàn cầu thủ U22 Việt Nam còn có rất nhiều gương mặt vừa đá bóng hay vừa visual sáng bừng trên sân cỏ như Đình Bắc, Trung Kiên. Điểm chung dễ nhận thấy ở cả ba: Thân hình gọn gàng, tỷ lệ mỡ thấp, cơ bụng nổi rõ. Và bí quyết phía sau không nằm ở điều gì quá thần bí, đó là tập luyện cường độ cao kết hợp chế độ dinh dưỡng được thiết kế riêng, trong đó gym là bộ môn không thể thiếu để lộ cơ bụng săn chắc, sắc nét.

Cầu thủ Trung Kiên. (Ảnh: TTNV)

Vì sao gym giúp lộ cơ bụng rất nhanh?

Rất nhiều anh em vẫn nghĩ rằng muốn có 6 múi thì chỉ cần… gập bụng thật nhiều. Nhưng trên thực tế, cơ bụng có hay không phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ mỡ toàn thân, chứ không chỉ là việc tập riêng vùng bụng.

1. Gym giúp giảm mỡ toàn thân

Theo các nghiên cứu về sinh lý vận động, cơ bụng vốn đã tồn tại ở hầu hết mọi người, nhưng bị “che phủ” bởi lớp mỡ dưới da. Các bài tập gym như squat, deadlift, bench press, pull-up… huy động nhiều nhóm cơ lớn, từ đó:

Tăng tiêu hao năng lượng

Kích thích cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn

Giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả vùng bụng

Đây chính là lý do các vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có cầu thủ bóng đá, luôn ưu tiên tập gym song song với tập chuyên môn.

2. Gym kích hoạt cơ bụng ngay cả khi không tập bụng

Một điểm thú vị là rất nhiều bài tập gym không "đánh" trực tiếp vào bụng nhưng vẫn khiến cơ bụng hoạt động mạnh. Khi thực hiện các bài compound, cơ bụng đóng vai trò ổn định thân người, giúp giữ thăng bằng và bảo vệ cột sống.

Nói cách khác, mỗi lần nâng tạ đúng kỹ thuật, bạn đã vô tình… tập bụng rồi.

3. Tăng khối cơ = trao đổi chất cao hơn

Cầu thủ như Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Trung Kiên đều sở hữu khối cơ nạc phát triển tốt. Điều này giúp:

Tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi

Cơ thể đốt calo nhiều hơn ngay cả khi không vận động

Giữ form săn chắc, không “xẹp” múi

Đây là lợi thế mà những người chỉ ăn kiêng hoặc cardio đơn thuần rất khó đạt được.

Muốn có 6 múi như cầu thủ U22? Gym là lựa chọn đáng thử, nhưng đừng bỏ qua những lưu ý này

Cơ bụng 6 múi không chỉ là câu chuyện thẩm mỹ. Với nam giới, việc tập gym đúng cách còn giúp cải thiện thể lực, tăng sức bền, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, trước khi xách túi ra phòng tập, HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội), anh em cần nhớ vài điều quan trọng:

1. Đừng nóng vội

Cơ thể cần thời gian để thích nghi. Việc tập quá nặng, quá nhanh có thể dẫn đến:

Chấn thương cơ – khớp

Mệt mỏi kéo dài

Bỏ cuộc sớm vì quá áp lực

2. Ăn uống quyết định tới 50–60% kết quả

Cầu thủ chuyên nghiệp luôn có chế độ dinh dưỡng riêng, đảm bảo đủ protein, tinh bột tốt và chất béo lành mạnh. Tập nhiều mà ăn sai, ăn thiếu thì 6 múi vẫn… ngủ yên.

3. Ngủ đủ và phục hồi

Cơ không phát triển khi bạn tập, mà phát triển khi bạn nghỉ ngơi. Ngủ thiếu, stress kéo dài sẽ làm tăng hormone cortisol, kẻ thù của cơ bắp và vòng bụng săn chắc. Do đó hãy chú ý ngủ nghỉ, phục hồi cơ thể nhé!