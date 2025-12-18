Ngược dòng không tưởng hạ U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra kịch tính với nhiều khoảnh khắc bất ngờ. Hai đội bóng gợi nhớ lại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 diễn ra cũng tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Cuối cùng, U22 Việt Nam thắng ngoạn mục để giành huy chương vàng.

U22 Việt Nam giữ nguyên đội hình đá chính như trận thắng U22 Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, lựa chọn này của huấn luyện viên Kim Sang-sik có vẻ không hiệu quả trước U22 Thái Lan với những cầu thủ tấn công rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt.

Video: U22 Thái Lan dẫn trước 2-0.

Yotsakon Burapha và Seksan Ratree - 2 cầu thủ đẳng cấp cao nhất của U22 Thái Lan - khiến U22 Việt Nam sững sờ bằng 2 cú sút ngoạn mục. U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới diễn ra hơn 30 phút. U22 Việt Nam lúng túng và may mắn không thủng lưới thêm trong hiệp một.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tạo nên màn đôi công hấp dẫn. (Ảnh: Thế Sơn)

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả. U22 Việt Nam hoàn toàn "lột xác" ở hiệp thứ hai.

Các cầu thủ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Nguyễn Đình Bắc thắp lên hy vọng cho U22 Việt Nam với pha sút phạt đền thành công. Sau đó 10 phút, sức ép từ Phạm Lý Đức khiến cầu thủ đội chủ nhà phản lưới.

Video: U22 Việt Nam gỡ hòa.

U22 Việt Nam gỡ hòa và tiếp tục tạo ra thêm cơ hội. Chỉ có 2 yếu tố ngăn cản U22 Việt Nam ghi bàn "kết liễu" đối thủ trong hiệp 2 là sự xuất sắc của thủ môn Sorawat Phosaman và cột khung thành.

Tuy nhiên, việc trận đấu kéo dài đến hiệp phụ không khiến U22 Việt Nam mất nhịp chơi. Nguyễn Thanh Nhàn khiến cổ động viên Việt Nam vỡ òa cảm xúc ở phút 95 bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-2.

U22 Thái Lan gây sức ép dồn dập trong những phút còn lại của hiệp phụ. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng vững để giữ tỷ số 3-2. U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 sau trận chung kết đầy cảm xúc.

Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

U22 Việt Nam: Trần Trung Kiên; Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Kakana Khamyok, Yotsakon Burapha, Waris Choolthong, Chaiyaphon Otton, Iklas Sanron, Phonek Maneekorn.