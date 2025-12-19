Đỉnh cao mới của tiên cá Ánh Viên

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook, cựu kình ngư hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia sẻ niềm vui lớn khi chính thức nhận bằng Thạc sĩ. Những bức ảnh cô trong trang phục áo cử nhân rực rỡ, tay cầm tấm bằng "Giấy chứng nhận Thạc sĩ", kèm theo nụ cười rạng rỡ đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Caption ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Nhận bằng thạc sĩ dễ làm, Viên chỉ cho" đã thể hiện sự khiêm tốn và hài hước đặc trưng của Ánh Viên.



Đây là một cột mốc đáng tự hào trong hành trình học tập của Ánh Viên sau khi cô quyết định giải nghệ thi đấu đỉnh cao vào năm 2022. Trước đó, vào năm 2023, cô đã tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM loại giỏi sau 4 năm miệt mài học tập bên cạnh sự nghiệp thể thao. Việc tiếp tục theo đuổi bậc Thạc sĩ cho thấy sự kiên trì và ý chí vượt khó của "tiểu tiên cá" một thời – người từng làm mưa làm gió trên đường đua xanh Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996 tại Cần Thơ, là vận động viên bơi lội xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam. Cô sở hữu bảng thành tích "khủng" với 25 HCV SEA Games, 1 HCB và 1 HCĐ ASIAD, 2 HCĐ Asiad, cùng nhiều kỷ lục quốc gia và khu vực. Ánh Viên từng được phong quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam (năm 2023, khi mới 27 tuổi), và là biểu tượng của thế hệ vận động viên trẻ đầy nghị lực.

Sau khi treo áo thi đấu, Ánh Viên không ngừng thử thách bản thân ở các lĩnh vực mới. Cô mở CLB bơi lội mang tên mình tại TP.HCM, tham gia dạy bơi cho trẻ em, và thử sức với các môn thể thao phong trào như chạy bộ, ba môn phối hợp (Ironman). Gần đây nhất, tại Ironman Phú Quốc tháng 11/2025, Ánh Viên bất ngờ đạt thành tích ấn tượng ở nội dung bơi - đạp - chạy, xếp hạng cao ở nhóm tuổi và nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng thể thao.

Việc nhận bằng Thạc sĩ không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn truyền cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các vận động viên. Ánh Viên từng chia sẻ rằng, sau những năm tháng cống hiến cho đường đua xanh, cô muốn dành thời gian cho học tập và gia đình. Hành trình từ hồ bơi Olympic đến giảng đường đại học chứng minh rằng, với ý chí mạnh mẽ, không gì là không thể.

Hiện tại, Ánh Viên đang sống bình dị, tập trung vào công việc huấn luyện và các hoạt động xã hội liên quan đến bơi lội. Em trai cô - kình ngư Nguyễn Quang Thuấn - cũng đang nối tiếp chị gái với HCV SEA Games 33 gần đây, khiến gia đình Ánh Viên thêm phần tự hào.

Chúc mừng Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Viên! Hành trình mới của cô chắc chắn sẽ tiếp tục truyền động lực cho hàng triệu người Việt Nam yêu thể thao và học tập suốt đời.



